Doanh nhân tiêu biểu không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang triển khai Chương trình xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

VCCI phát động Chương trình tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: VCCI/Báo Chính phủ.

Theo VCCI, chương trình năm nay hướng tới lựa chọn khoảng 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, ghi nhận những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025.

Điểm đáng chú ý là tiêu chí xét chọn không chỉ tập trung vào quy mô doanh nghiệp hay kết quả sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nhân được xem xét phải thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Sáu chuẩn mực đạo đức doanh nhân

Theo hướng dẫn hồ sơ do VCCI công bố, thành tích cá nhân của doanh nhân cần làm rõ tính nêu gương theo 6 chuẩn mực trong Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Các chuẩn mực gồm: tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; tuân thủ pháp luật; minh bạch, công bằng, liêm chính; sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Như vậy, bên cạnh năng lực tạo ra giá trị kinh tế, việc chấp hành pháp luật và cách thức doanh nhân tổ chức, điều hành doanh nghiệp trở thành những nội dung quan trọng trong quá trình xét chọn.

Quy trình xét danh hiệu gồm 5 bước, từ đề cử, tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ, thẩm định thực tế khi cần thiết, bình xét chung tuyển đến quyết định danh sách tôn vinh.

VCCI cũng quy định doanh nhân không được thực hiện các hình thức vận động đối với hồ sơ và nhân thân. Danh hiệu có thể bị thu hồi nếu doanh nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy tắc ở mức độ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nhân tiêu biểu.

Thêm tiêu chí đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Năm 2026, bên cạnh khoảng 100 doanh nhân được xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, Ban tổ chức còn xem xét tôn vinh những doanh nhân nổi bật trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Cúp Thánh Gióng được VCCI tổ chức xét chọn định kỳ từ năm 2005. Qua 9 lần tổ chức, đã có 860 lượt doanh nhân được vinh danh.

Chuỗi hoạt động nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay còn dự kiến có Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước” và lễ tôn vinh doanh nhân.

Việc đưa các tiêu chí về liêm chính, tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp vào quá trình xét chọn cho thấy chuẩn mực đối với người đứng đầu doanh nghiệp đang được nhìn nhận toàn diện hơn. Thành công của doanh nhân không chỉ thể hiện ở kết quả kinh doanh, mà còn gắn với cách tạo ra giá trị và trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng, môi trường và xã hội.