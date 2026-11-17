Đáng chú ý, người đứng sau khoản thưởng này là doanh nhân Chalermchai Mahagitsiri, nhân vật vừa được bổ nhiệm thay Madam Pang đảm nhận vai trò trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Ngày 9/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức giới thiệu ông Chalermchai Mahagitsiri trong vai trò trưởng đoàn đội tuyển nam quốc gia. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy quản lý đội tuyển, sau khi Madam Pang (Nualphan Lamsam) rút khỏi vị trí trưởng đoàn để tập trung cho công việc Chủ tịch FAT. Bà vẫn tiếp tục giữ cương vị đứng đầu liên đoàn và theo sát hoạt động của đội tuyển.

Tuyển Thái Lan không chỉ giành chức vô địch King’s Cup lần thứ 17 mà còn nhận khoản thưởng 3,3 triệu baht (hơn 2,5 tỷ đồng). Ảnh: FAT

Ông Chalermchai là doanh nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và từng tham gia quản lý bóng đá. Ngay khi nhận nhiệm vụ, ông đặt mục tiêu cùng tuyển Thái Lan chinh phục King’s Cup 2026. Để tạo động lực cho các cầu thủ, vị trưởng đoàn mới tuyên bố thưởng 3 triệu baht nếu đội bóng xứ chùa vàng giành chức vô địch.

Lời hứa ấy đã được thực hiện sau khi Thái Lan đánh bại Tajikistan 3-0 trong trận chung kết tối 17/11 tại tỉnh Sisaket. Không dừng lại ở khoản thưởng vô địch, ông Chalermchai còn công bố mức thưởng bổ sung 100.000 baht cho mỗi bàn thắng mà đội tuyển ghi được ở trận đấu quyết định.

Với ba lần làm tung lưới Tajikistan, tuyển Thái Lan nhận thêm 300.000 baht. Tổng số tiền thưởng mà các cầu thủ được nhận lên tới 3,3 triệu baht, gồm 3 triệu baht cho chức vô địch và 300.000 baht tiền thưởng bàn thắng.

Trên sân, Thái Lan đã có màn trình diễn thuyết phục. Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Nozim Babajanov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm. Chỉ hai phút sau, Supachok Sarachat mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, Teerasak Poeiphimai lập cú đúp ở các phút 49 và 75, ấn định chiến thắng 3-0.

Chức vô địch lần thứ 17 là màn ra mắt đáng nhớ của ông Chalermchai trên cương vị trưởng đoàn tuyển Thái Lan. Doanh nhân này không chỉ hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước giải mà còn tạo dấu ấn bằng khoản thưởng lớn dành cho đội bóng.