Doanh nhân Thái Nguyên khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới

Các đại biểu dự chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân" tháng 8-2026.

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, lấy ngày 13-10 hằng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Từ đó, ngày 13-10 trở thành dịp để tôn vinh, khẳng định vai trò và lan tỏa tinh thần cống hiến của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo suốt hơn 4 thập kỷ qua đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và chính sách đối với doanh nghiệp, doanh nhân. Từ vị thế chưa được nhìn nhận đầy đủ trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đội ngũ doanh nhân từng bước được khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai tiếng “doanh nhân” ngày càng được nhìn nhận đầy đủ hơn với tư cách một lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp cho đất nước.

Ngay từ những ngày đầu giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến vai trò của giới công thương. Ngày 13/10/1945, Bác Hồ viết thư gửi giới công thương Việt Nam. Bức thư trở thành văn kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò, sứ mệnh của doanh nhân, đồng thời là lời kêu gọi thi đua ái quốc đầu tiên Bác dành cho giới doanh nhân.

Bác viết: “Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng, nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Người khẳng định Chính phủ nhân dân có trách nhiệm “tận tâm” giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác và Chính phủ, trong “Tuần lễ vàng”, khi ngân khố quốc gia gặp khó khăn, giới công thương đã dốc lòng ủng hộ hàng chục vạn lượng vàng cho Chính phủ. Tiêu biểu là doanh nhân Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ đã dành ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) cùng hàng vạn lượng vàng bạc để ủng hộ cách mạng. Ngôi nhà 48 Hàng Ngang cũng là nơi Bác Hồ hoạt động và viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau này, khi gặp lại doanh nhân Hoàng Thị Minh Hồ, Bác Hồ đã nói: “Chính phủ ghi ơn cô và gia đình”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và các hội viên.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, năm 2011, Đảng ta ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2013, hai chữ “doanh nhân” được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự hồi sinh và phát triển của đội ngũ doanh nhân trong lòng dân tộc là một trong những thành quả quan trọng của công cuộc đổi mới. Đội ngũ doanh nhân tự hào là lực lượng xung kích góp phần đưa Việt Nam từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình, tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tại Thái Nguyên, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng lớn mạnh, với hơn 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động và phát triển. Các Nghị quyết số 57/NQ-TW, 59/NQ-TW, 66/NQ-TW, 68/NQ-TW của Bộ Chính trị là kim chỉ nam, tạo định hướng quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Thái Nguyên đạt được là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng nhận thức sâu sắc rằng Nhà nước, Chính phủ kiến tạo, đồng hành, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, là “bà đỡ”, “hậu phương” trong trận chiến phát triển kinh tế. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm hậu thuẫn đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp làm giàu và tạo việc làm cho người lao động. Đã có trên 20 tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

Phần thưởng, danh hiệu thi đua là sự ghi nhận quan trọng, nhưng quan trọng hơn là doanh nhân Việt Nam đã có được niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Niềm tin ấy được thể hiện qua chất lượng môi trường kinh doanh, cách chủ trương, chính sách được tổ chức thực hiện và sự đồng hành của bộ máy công quyền với doanh nghiệp.

Các hội viên Hiệp hội Vận tải tỉnh ký kết hợp tác kinh doanh.

Trong tiến trình hội nhập toàn cầu, doanh nghiệp có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những phương thức liên kết mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, những lợi thế truyền thống về năng lực tài chính và nhân công giá rẻ sẽ không còn như trước.

Thách thức càng lớn khi doanh nghiệp ở các nước phát triển có nhiều điều kiện thuận lợi, trong khi hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phù hợp về cơ chế, chính sách và tài chính để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng có điều kiện tiếp cận thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong kỷ nguyên vươn mình.

Với truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, cùng bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin Việt Nam, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Nguyên nói riêng đang có tâm thế sẵn sàng trước những yêu cầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số sẽ là yếu tố quyết định để doanh nghiệp lớn mạnh, phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Con đường phía trước đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Giữ vững bản lĩnh, chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, làm giàu chính đáng, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước là cách thiết thực để đội ngũ doanh nhân tiếp tục khẳng định vai trò của mình. Với tinh thần ấy, doanh nhân Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Văn Thắng (Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên)