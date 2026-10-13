Doanh nhân Tây Ninh tâm sáng, tầm xa, vững bước phát triển

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của Tây Ninh trong việc hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số. (Ảnh: THANH PHONG)

Khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Tây Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,3%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 10 cả nước.

Công nghiệp-xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 15%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,32%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 174 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; du lịch đón hơn 7,4 triệu lượt khách, doanh thu hơn 6 nghìn tỷ đồng, tăng 53%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 27 tỷ USD, tăng 17,5%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 54 nghìn tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Đặng Đình Toàn, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Trong 9 tháng, tỉnh có 5.200 doanh nghiệp thành lập mới, cấp mới 113 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 37.700 doanh nghiệp và 2.152 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 27 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút FDI.

Tây Ninh tri ân cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, góp phần hiện thực mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: THANH PHONG)

Đáng chú ý, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 đã trao chủ trương đầu tư và ghi nhận sự quan tâm đối với hơn 100 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 920 nghìn tỷ đồng. Kết quả cải cách môi trường kinh doanh cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh Trịnh Văn Hải cho rằng, tiềm năng và cơ hội phát triển đang mở rộng, song để chuyển hóa thành kết quả thực chất, doanh nghiệp cần chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi; hiệp hội là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý; còn doanh nghiệp phải phát huy tinh thần tự chủ, tuân thủ pháp luật và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kinh tế tư nhân Tây Ninh tích cực giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững. (Ảnh: THANH PHONG)

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng, cộng đồng doanh nhân Tây Ninh còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giáo dục, y tế và thanh niên khởi nghiệp. Những đóng góp thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, làm giàu thêm giá trị của doanh nhân trong thời kỳ phát triển mới.

Kiến tạo môi trường, đồng hành cùng doanh nghiệp

Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh mở ra không gian phát triển mới, hướng tới xây dựng Tây Ninh năng động, xanh, bền vững; trở thành trung tâm kết nối Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, đầu mối giao thương với Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi để công nghiệp gắn với đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, còn hệ thống giao thông và cửa khẩu trở thành động lực phát triển logistics, thương mại và xuất khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động cho doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: THANH PHONG)

Bám sát Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, Tây Ninh xác định phát triển đội ngũ doanh nhân và kinh tế tư nhân phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và tiếp cận nguồn lực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “ba có, hai không”: có môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; có hạ tầng, mặt bằng sẵn sàng đón nhà đầu tư; có đối thoại thực chất; đồng thời, không để kiến nghị tồn đọng, không để sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan trở thành rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng các cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chứng kiến doanh nghiệp FDI trao bản ghi nhớ hợp tác tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong hành trình phát triển, bản lĩnh kinh doanh phải song hành với đạo đức, uy tín và trách nhiệm xã hội. Với tinh thần “Tâm sáng, tầm xa, vững bước phát triển”, doanh nhân Tây Ninh được kỳ vọng tiếp tục khơi thông nguồn lực, tạo việc làm, nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.