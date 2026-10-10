Doanh nhân Phú Thọ kết nối, hợp tác và đổi mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân tỉnh tại chương trình.

Dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại chương trình.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay thu hút hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Nguyễn Cao Sơn mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, năng động, chủ động kết nối, mở rộng hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Điểm nổi bật trong chuỗi hoạt động là sự kết hợp giữa giao lưu thể thao, kết nối doanh nghiệp và trải nghiệm công nghệ. Giải Golf và Giải Pickleball Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất đã tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa những người làm kinh doanh.

Đặc biệt, không gian trải nghiệm công nghệ và chuyển đổi số tại chương trình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, các đơn vị giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ, phần mềm, thiết bị hiện đại, trong đó có robot thông minh và trí tuệ nhân tạo. Các sản phẩm, giải pháp hướng tới nhu cầu ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng và du lịch.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận các mô hình chuyển đổi số, tìm hiểu những giải pháp phù hợp để ứng dụng vào quản trị, điều hành, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân tỉnh trao ủng hộ 20 tỷ đồng xây dựng cụm Trường Mầm non phường Thống Nhất.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; chúc các doanh nhân sức khỏe, thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Tiết mục trình diễn robot thông minh tại chương trình gây ấn tượng mạnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố kết quả, trao giải cho các vận động viên đạt thành tích tại Giải Golf và Giải Pickleball Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất; đồng thời tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chuỗi hoạt động.

Chương trình Gala Dinner khép lại chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Không chỉ tôn vinh tinh thần doanh nhân, các hoạt động còn góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và phát triển bền vững.