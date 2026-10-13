Doanh nhân phải tiên phong đưa nghị quyết vào cuộc sống

Lãnh đạo Chính phủ và các doanh nghiệp tại Lễ tôn vinh trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026 do VCCI chủ trì tổ chức

Liên kết doanh nghiệp, cải cách thể chế để tạo sức bật mới

Trao đổi với báo chí, ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội bày tỏ cảm nhận rõ tinh thần kinh doanh và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tinh thần này được thể hiện qua nhiều thời kỳ, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Từ góc độ người làm chính sách, ông Hiếu cho rằng khi Nhà nước xây dựng thể chế cởi mở, kiến tạo, thúc đẩy và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, sức mạnh của khu vực này được phát huy.

Ông Hiếu dẫn lại những giai đoạn quan trọng, từ năm 1988-1990, khi khu vực kinh tế tư nhân bắt đầu được chính thức thừa nhận, đến quá trình cải cách mạnh mẽ năm 2000, khi khu vực này được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong giai đoạn hiện nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đặt ra kỳ vọng mới đối với kinh tế tư nhân, hướng tới vai trò động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Theo ông Hiếu, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, tinh thần, niềm tin và nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp đã được thể hiện rõ. Ông kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò này trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, ông cho rằng thể chế, chính sách vẫn cần thực sự thúc đẩy hoạt động kinh doanh, giảm rào cản và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Hiếu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông, việc kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với nhau và việc liên kết với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là những vấn đề quan trọng nhưng cần được nhìn nhận riêng.

Trước hết, doanh nghiệp Việt cần xây dựng mạng lưới liên kết không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Bên cạnh việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu do doanh nghiệp nước ngoài đứng đầu, cần có thêm những doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường bên ngoài, giữ vai trò đầu chuỗi và hình thành chuỗi giá trị của chính doanh nghiệp Việt Nam.

Vì vậy, theo ông Hiếu, chính sách cần hướng mạnh hơn đến việc tạo lập các chuỗi liên kết của doanh nghiệp trong nước.

Cùng với đó, các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò doanh nghiệp đàn anh, doanh nghiệp tiên phong, tạo bệ đỡ, hỗ trợ và kết nối với những doanh nghiệp khác.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Hiếu chia sẻ rằng nhiều đơn vị có thể vẫn gặp khó khăn, chưa đạt được tăng trưởng như mong muốn. Tuy nhiên, ông kỳ vọng nhóm doanh nghiệp này hình thành tinh thần chuyên nghiệp, vượt lên trên việc chỉ thực hiện những yêu cầu tuân thủ và có tư duy dài hạn hơn.

Chẳng hạn, khi Chính phủ cải thiện thể chế, giảm bớt yêu cầu về kê khai tài chính hoặc báo cáo đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vẫn cần nhận thức được lợi ích của việc ghi chép và quản lý thông tin tài chính.

Việc ghi chép thường xuyên có thể trở thành thói quen, tiến tới tác phong làm việc chuyên nghiệp. Những thông tin tài chính minh bạch cũng có ý nghĩa khi doanh nghiệp vay vốn, tham gia đấu thầu hoặc liên danh, liên kết với đối tác.

Theo ông Hiếu, doanh nghiệp không nên chỉ thực hiện những việc pháp luật yêu cầu, mà cần xây dựng tác phong chuyên nghiệp và hướng đến phát triển lâu dài.

Một vấn đề khác được ông nhấn mạnh là sức ép cạnh tranh sẽ gia tăng khi thể chế được cải thiện và các rào cản gia nhập thị trường giảm xuống.

Nếu trước đây, việc xin giấy phép khó khăn có thể khiến số lượng đối thủ cạnh tranh hạn chế, thì khi giấy phép và điều kiện kinh doanh được gỡ bỏ, những doanh nghiệp có ý tưởng, sáng tạo và nguồn lực tài chính có thể gia nhập thị trường dễ dàng hơn.

Do đó, doanh nghiệp cần duy trì tinh thần đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp và có tầm nhìn dài hạn, bất kể quy mô lớn hay nhỏ.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội này mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, khát vọng và khí thế vươn lên, đáp ứng kỳ vọng về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế.

Đồng hành trong thực thi chính sách, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng, một trong những doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được trao Cúp Thánh Gióng năm 2026 cho rằng: Sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền và việc chuyển từ tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy đồng hành với doanh nghiệp là một bước đột phá.

Bà Nguyễn Thị Vinh nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, Cúp Thánh Gióng năm 2026

Theo bà Vinh, trong môi trường thay đổi nhanh chóng, đổi mới sáng tạo và công nghệ không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp, mỗi cộng đồng doanh nghiệp cần có sự bứt phá và tinh thần tiên phong. Tuy nhiên, sự tiên phong đó cần đi cùng sự đồng hành của chính quyền.

Việc đồng hành không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi thể chế mà còn phải thể hiện trong quá trình thực thi thể chế và chiến lược.

Bà Vinh nhấn mạnh vai trò của việc giám sát thực thi chính sách, bảo đảm những thay đổi được triển khai nhanh chóng, đúng chuẩn mực và đi vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống xã hội.

Bà Nguyễn Thị Vinh cho rằng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính là cách giảm chi phí và điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng. Việc rút ngắn không đồng nghĩa với bỏ các bước trong quy trình, mà là giảm thời gian để hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư, điều hành và vận hành doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính vì thế tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai công việc nhanh hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.

Ở góc độ khác, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed, nhấn mạnh vai trò của doanh nhân và doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, Cúp Thánh Gióng năm 2026

Theo ông Báo, để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hai con số, trước hết doanh nhân và doanh nghiệp phải tạo ra giá trị xã hội và tăng trưởng. Người dân và doanh nghiệp cần tham gia vào quá trình này.

Vai trò của doanh nghiệp không chỉ quan trọng trong hiện tại mà còn gắn với cả nhiệm kỳ và giai đoạn đưa đất nước đến mục tiêu năm 2045.

Ông Báo cho rằng, các Nghị quyết rất thiết thực, điều quan trọng là phải đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Chỉ khi những nội dung được ban hành trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, các nghị quyết mới tạo ra giá trị và thúc đẩy phát triển.

Cần tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết thành đường lối, chính sách, cơ chế và giải pháp phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Các vấn đề về đất đai, thuế, khoa học công nghệ, nhân lực và vốn cần được cụ thể hóa để phục vụ quá trình triển khai.

Ông Báo cho rằng Chính phủ kiến tạo có vai trò xây dựng hệ thống, ban hành cơ chế, đường lối và chính sách để doanh nhân, doanh nghiệp, người dân thực hiện.

"Doanh nhân và doanh nghiệp tiên phong phải chủ động đưa nghị quyết của Đảng và các chủ trương đầu tư vào thực tiễn. Nếu doanh nghiệp không triển khai, những nội dung được ban hành sẽ không thể tạo ra giá trị như mong muốn. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực đất nước có lợi thế", ông Trần Mạnh Báo nhấn mạnh.