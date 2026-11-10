Doanh nhân nữ đồng bằng sông Cửu Long: Kết nối thị trường và liên kết chuỗi cung ứng ​

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI. Nguồn: VWEC cung cấp

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn mở rộng sang năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường và chuỗi cung ứng, tuân thủ pháp luật và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Ngày 10/11, Diễn đàn Nữ lãnh đạo doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Kết nối thị trường – Liên kết chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên số” đã chính thức diễn ra tại An Giang, do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ châu Á (The Asia Foundation) tại Việt Nam và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Diễn đàn quy tụ hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, sở, ngành địa phương; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, hội nữ doanh nhân; các chuyên gia, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/lãnh đạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các tổ chức tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ…

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực đối với doanh nghiệp trong bối cảnh mới, từ việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa nhà cung ứng, tiếp cận nguồn tài chính, chuyển đổi số, tham gia sâu vào chuỗi giá trị đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, bảo đảm an toàn thông tin và quản trị dữ liệu trên môi trường số. Qua đó, đem tới những góc nhìn đa chiều về cơ hội và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường và chuỗi cung ứng biến động nhanh chóng dưới tác động của chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững, doanh nghiệp không thể phát triển đơn lẻ mà cần chủ động nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và xây dựng những quan hệ hợp tác thực chất. Đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãnh đạo, việc mở rộng kết nối thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và kinh doanh an toàn trong môi trường số sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam chia sẻ, khi thị trường và chuỗi cung ứng ngày càng số hóa, doanh nghiệp do nữ làm chủ cần nhiều hơn công nghệ để thành công. Họ cần được tiếp cận với tri thức, nguồn tài chính, mạng lưới kinh doanh và những dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy. Một hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ và toàn diện sẽ giúp nữ doanh nhân nắm bắt cơ hội mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Diễn đàn Nữ lãnh đạo doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Kết nối thị trường – Liên kết chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên số” đã chính thức diễn ra tại An Giang ngày 10/11, do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ châu Á (The Asia Foundation) tại Việt Nam và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Nguồn: VWEC cung cấp

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên thảo luận “Từ kết nối đến hợp tác – Cơ hội và sáng kiến liên kết chuỗi cung ứng”, với sự tham gia của đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang, tổ chức tài chính, cùng các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp. Phiên thảo luận đã mở ra không gian đối thoại trực diện về các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, yêu cầu mới từ nhà mua hàng, vai trò của các giải pháp tài chính - công nghệ, qua đó thúc đẩy kế nối hợp tác giữa các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, không gian “Kết nối kinh doanh và đổi mới sáng tạo của nữ doanh nhân Đồng bằng sông Cửu Long” đã tạo nền tảng để các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, trao đổi nhu cầu hợp tác. Qua đó, diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn hướng tới thúc đẩy những kết nối thực chất giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng, tổ chức tài chính, đơn vị cung cấp giải pháp và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tổng kết diễn đàn, bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam nhận định, trong bối cảnh thị trường và chuỗi cung ứng đang thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp cần đồng thời nâng cao nội lực, tăng cường liên kết, chủ động chuyển đổi số và tuân thủ chuẩn mực kinh doanh an toàn. Đây là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững.

Diễn đàn khép lại với nhiều đề xuất thiết thực, khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục củng cố hệ sinh thái liên kết đa chiểu giữa cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, hiệp hội, tổ chức tài chính, nhà mua hàng, các đơn vị cung cấp giải pháp với doanh nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, tuân thủ pháp luật và bảo đảm an toàn dữ liệu trong hoạt động kinh doanh. Những kết nối được hình thành tại Diễn đàn kỳ vọng sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các hợp đồng và sáng kiến hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.