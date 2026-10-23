Doanh nhân Nguyễn Văn Thành – Dấu ấn người lãnh đạo trong hành trình phát triển thương hiệu Hợp Lực

Tầm nhìn chiến lược và hành trình phát triển đa ngành

Khởi đầu từ lĩnh vực vận tải, Hợp Lực từng bước mở rộng sang y tế, giáo dục – đào tạo, xây dựng dân dụng và công nghiệp, bất động sản, dịch vụ môi trường cùng nhiều lĩnh vực khác. Từ năm 2011, trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành tham gia hoạch định định hướng, tổ chức nguồn lực và điều hành hoạt động trong giai đoạn Tổng Công ty đẩy mạnh phát triển. Với mô hình đa ngành, ông cùng tập thể lãnh đạo chú trọng kết nối các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả vận hành và xây dựng phương thức quản trị phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực.

Đầu tư tạo giá trị cho cộng đồng

Y tế và giáo dục – đào tạo là những lĩnh vực thể hiện rõ định hướng kết hợp hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội của Hợp Lực. Sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực và Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực gắn liền với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn và đào tạo nhân lực. Đối với các lĩnh vực thiết yếu này, chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân sự và niềm tin của người dân luôn là những yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài.

Quản trị hiệu quả, phát triển bền vững

Ở vị trí kết nối giữa định hướng của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành tham gia cụ thể hóa mục tiêu chiến lược, phân bổ nguồn lực, phối hợp hoạt động và theo dõi kết quả thực hiện. Cùng với việc mở rộng đầu tư, Hợp Lực chú trọng kiện toàn bộ máy, phát triển nhân sự, kiểm soát rủi ro, tuân thủ pháp luật và thích ứng với những biến động của thị trường. Trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tổng Công ty hướng đến việc tạo ra giá trị lâu dài cho công trình thông qua quản lý chất lượng, an toàn, tiến độ, chi phí và hiệu quả đầu tư. Mô hình đầu tư cuốn chiếu, gắn phát triển hạ tầng cụm công nghiệp với việc thu hút nhà đầu tư và khai thác diện tích cho thuê, đang mở rộng cơ hội hợp tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp tại Thanh Hóa.

Gắn kết doanh nghiệp với địa phương và xã hội

Bên cạnh công tác điều hành, ông Nguyễn Văn Thành tham gia nhiều tổ chức doanh nhân với các vai trò như Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa (trước đây). Ông thúc đẩy các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiêu biểu là chương trình Café Doanh nhân. Ông đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Tinh thần trách nhiệm cộng đồng còn được thể hiện qua các chương trình an sinh xã hội của Hợp Lực: hỗ trợ xóa nhà tạm, xây nhà cho hộ nghèo, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà miễn phí tại địa bàn khó khăn; đồng hành cùng các quỹ khuyến học, bảo trợ trẻ em, chương trình “Tết vì người nghèo” và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Khẳng định thương hiệu bằng nội lực và chất lượng

Dấu ấn của Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành gắn liền với hành trình phát triển chung của Hợp Lực, từ việc mở rộng lĩnh vực đầu tư đến nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm với cộng đồng. Trước những yêu cầu mới của thị trường, ông cùng tập thể lãnh đạo tiếp tục hướng tới đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả vận hành. Phát triển bằng nội lực, khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và kiên trì theo đuổi tầm nhìn dài hạn là nền tảng để Hợp Lực củng cố vị thế và tiếp tục tạo dựng giá trị bền vững.