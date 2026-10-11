Đại hội có sự tham dự của hơn 120 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hà Duy

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thảo luận, thống nhất những định hướng trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước và thế giới có những diễn biến khó lường; thị trường, chi phí đầu vào, sức mua và yêu cầu cạnh tranh đặt ra nhiều áp lực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong hoàn cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, thể hiện được sự năng động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên nhằm tạo ra giá trị cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hiệp hội còn chú trọng tham gia công tác an sinh xã hội với trung bình mỗi năm từ 50-70 tỷ đồng cho công tác này.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sen tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV. Ảnh: Hà Duy

Đại hội cũng thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện của Hiệp hội nhiệm kỳ qua liên quan đến việc tập hợp, kết nối doanh nghiệp; duy trì sự tham gia thường xuyên của hội viên; tổ chức các hoạt động thiết thực; phát huy vai trò đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp...

Sau phiên thảo luận các văn kiện, báo cáo, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời kiện toàn Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch chuyên trách và 13 phó chủ tịch. Doanh nhân Nguyễn Thị Sen tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hà Duy

Việc kiện toàn tổ chức lãnh đạo được kỳ vọng tạo nền tảng để Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; thúc đẩy liên kết, hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới.