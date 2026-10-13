Doanh nhân Nguyễn Thị Nga: Gắn khát vọng doanh nghiệp với sự phát triển cho Hà Nội

Đồng hành cùng Thủ đô khơi thông nguồn lực

Trong hành trình phát triển của Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong huy động nguồn vốn, tạo việc làm, phát triển thị trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Với doanh nhân Nguyễn Thị Nga, sự phát triển của doanh nghiệp cần đặt trong mối quan hệ gắn bó với định hướng phát triển của thành phố và đất nước.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga.

Nhìn nhận kết quả GRDP Hà Nội tăng 10,02% trong quý III-2026 và tăng 8,85% trong chín tháng đầu năm, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố. Đáng chú ý, tinh thần điều hành theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, chủ động nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn đang tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Từ góc nhìn của một nhà đầu tư dài hạn, bà Nguyễn Thị Nga đặc biệt coi trọng môi trường kinh doanh minh bạch, thượng tôn pháp luật, có cơ chế đối thoại cởi mở và khả năng dự báo. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc lựa chọn địa điểm đầu tư, xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các dự án có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn dài.

Việc Hà Nội chủ động vận dụng các cơ chế của Luật Thủ đô, đẩy mạnh phân cấp và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, theo bà Nga, cần tiếp tục được chuyển hóa thành những thay đổi thực chất trong quá trình giải quyết công việc. Khi thủ tục được xử lý thông suốt, trách nhiệm được xác định rõ và vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, nguồn lực xã hội sẽ có điều kiện được đưa vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Quan điểm ấy cũng là cơ sở để BRG xây dựng chiến lược phát triển gắn với định hướng của Hà Nội. Với hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại bán lẻ, du lịch, khách sạn đến sân gôn và phát triển đô thị, Tập đoàn hướng tới việc kết hợp hiệu quả kinh doanh với đóng góp cho tăng trưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ của Thủ đô.

Trong lĩnh vực bán lẻ, hệ thống BRGMart và chuỗi FujiMart tiếp tục mở rộng, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên 15%, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các khách sạn quốc tế thuộc hệ thống BRG duy trì công suất phòng bình quân trên 80%; các sân gôn tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục thu hút khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Những hoạt động này không chỉ tạo doanh thu cho doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái dịch vụ, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, hiệu quả đầu tư cần được nhìn nhận đồng thời qua khả năng tạo việc làm, thực hiện nghĩa vụ ngân sách và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tập đoàn BRG hiện bảo đảm sinh kế ổn định cho hơn 22.000 người lao động; trong niên độ tài chính 2025, Tập đoàn và các công ty thành viên đã nộp ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng.

Đằng sau những con số ấy là quan niệm về trách nhiệm của doanh nhân trong nền kinh tế: phát triển doanh nghiệp phải đi cùng tạo dựng cơ hội việc làm, nâng cao đời sống người lao động và đóng góp nguồn lực cho xã hội. Đây cũng là cách doanh nghiệp tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, thay vì chỉ theo đuổi những kết quả kinh doanh trước mắt.

Khách sạn The Theodore Hanoi.

Những công trình, sản phẩm và dịch vụ mới tiếp tục được BRG triển khai theo định hướng đó. Tháng 8-2026, khách sạn The Theodore Hanoi chính thức vận hành, bổ sung sản phẩm lưu trú cao cấp tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Trong khi đó, công trình trường học thuộc Tổ hợp Times Square Hà Nội đã cất nóc và đang được hoàn thiện. Với bà Nguyễn Thị Nga, giá trị của một công trình không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay dấu ấn kiến trúc, mà còn ở khả năng bổ sung tiện ích, nâng cao chất lượng sống và làm phong phú trải nghiệm của người dân, du khách.

Dự án chiến lược mở không gian tăng trưởng mới

Nếu hệ sinh thái kinh doanh đa ngành tạo nguồn lực từ những hoạt động thường xuyên, thì các dự án đầu tư chiến lược được bà Nguyễn Thị Nga xác định là một hướng đi quan trọng để mở rộng không gian phát triển và hình thành những động lực tăng trưởng dài hạn cho Hà Nội.

Trong số đó, thành phố thông minh Bắc Hà Nội là dự án thể hiện rõ định hướng phát triển đô thị gắn với công nghệ, môi trường và chất lượng sống. Trên trục kết nối Nhật Tân - Nội Bài, BRG cùng đối tác chiến lược Sumitomo của Nhật Bản hướng tới xây dựng một đô thị được quy hoạch đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ thông minh, với mục tiêu phát triển đô thị trung hòa carbon.

Phối cảnh tổng thể dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 108 tầng, được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và điểm đến du lịch quốc tế. Theo định hướng của nhà đầu tư, công trình cùng tổng thể đô thị sẽ góp phần tạo diện mạo phát triển mới cho khu vực phía Bắc Thủ đô, tăng khả năng thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Nga, giá trị của một dự án chiến lược không chỉ nằm ở công trình được xây dựng, mà còn ở sức lan tỏa đối với nền kinh tế. Khi dự án được triển khai hiệu quả, nguồn vốn được đưa vào hoạt động đầu tư, việc làm được tạo ra, nhu cầu đối với vật liệu, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ tăng lên. Các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, trong đó có doanh nghiệp trong nước, cũng có thêm cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao năng lực.

Để hiện thực hóa những tác động đó, sự phối hợp đồng bộ giữa nhà đầu tư và chính quyền có ý nghĩa quan trọng. Với các dự án quy mô lớn, quá trình chuẩn bị và triển khai thường liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều thủ tục và yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan. Vì vậy, việc xử lý kịp thời những vướng mắc, bảo đảm tính nhất quán trong thực thi và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị sẽ giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và kiểm soát tiến độ đầu tư.

Ở góc độ này, mong muốn đồng hành cùng Hà Nội của doanh nhân Nguyễn Thị Nga được thể hiện qua việc gắn cam kết đầu tư với yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện. Bà xác định BRG sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời mở rộng kết nối các nhà cung cấp trong nước, hợp tác xã với hệ sinh thái của Tập đoàn. Cách tiếp cận đó hướng tới việc tăng tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, tạo thêm cơ hội phát triển cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong nước.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga cũng đặt trọng tâm vào vai trò đại diện, kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Hội sẽ tiếp tục tổng hợp những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đóng góp ý kiến và kiến nghị hoàn thiện chính sách; đồng thời hỗ trợ hội viên chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân cần nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến động thị trường và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng. Một môi trường thuận lợi là điều kiện cần, nhưng để phát triển bền vững, bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người lao động, khách hàng, đối tác và xã hội.

Là người con của Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ khát vọng đóng góp vào quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phồn vinh thông qua những công trình, sản phẩm và dịch vụ có giá trị lâu dài. Với bà, sự quan tâm, đồng hành của chính quyền Thành phố cần được đáp lại bằng hiệu quả đầu tư thực chất, những cam kết được thực hiện và đóng góp cụ thể cho cộng đồng.

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu khơi thông nguồn lực xã hội và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng trở nên cấp thiết. Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên đến những dự án đầu tư chiến lược, hành trình của doanh nhân Nguyễn Thị Nga cho thấy một hướng tiếp cận: Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần gắn lợi ích của mình với lợi ích của cộng đồng và sự thịnh vượng của nơi mình đầu tư, kinh doanh.

Đó cũng là trách nhiệm của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo việc làm, mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và chung tay xây dựng một Hà Nội có sức cạnh tranh cao, đáng sống và phát triển bền vững.