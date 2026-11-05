Doanh nhân Nguyễn Thị Dung và hành trình đưa thương hiệu Việt Thắng vươn xa

Doanh nhân Nguyễn Thị Dung – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Thắng cùng đối tác nước ngoài.

Khởi nghiệp từ những bước đi nhỏ

Nằm tại Lô D3A, Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Thắng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giày dép, ủng và các sản phẩm phục vụ nhu cầu bảo hộ lao động.

Được biết, hành trình Việt Thắng bắt đầu từ năm 2001 với một cơ sở sản xuất giày dép tại thôn Cúc, xã Ea Kmút. Những ngày đầu, doanh nghiệp chỉ với một số vốn nhỏ, một máy ép dép nhựa thủ công và 8 lao động chưa qua đào tạo chuyên môn. Từ những điều kiện còn hạn chế, cơ sở vừa sản xuất vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện quy trình hoạt động.

Đến ngày 31/12/2004, cơ sở sản xuất được chuyển đổi thành Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Thắng, đặt nhà máy tại Cụm công nghiệp Ea Đar. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp. Đằng sau quá trình hình thành ấy là sự kiên trì, quyết tâm và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu doanh nghiệp – doanh nhân Nguyễn Thị Dung.

Trong lĩnh vực sản xuất giày dép và đồ bảo hộ lao động, chất lượng sản phẩm, độ bền, tính tiện dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng là những yếu tố quan trọng.

Các mẫu ủng trẻ em với thiết kế đa dạng, màu sắc bắt mắt.

Nhận thức được điều đó, Việt Thắng từng bước đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô nhà xưởng và đổi mới trang thiết bị. Theo thông tin giới thiệu trên website doanh nghiệp, nhà máy từng được đầu tư hệ thống gồm 7 xưởng, tổ sản xuất, 3 kho chứa nguyên liệu, cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất giày dép, ủng và các sản phẩm nhựa.

Tổng mức đầu tư máy móc, thiết bị do doanh nghiệp công bố vượt 100 tỷ đồng, với công suất thiết kế trên 6 triệu đôi sản phẩm mỗi năm. Đáng chú ý, quá trình đổi mới không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô mà còn hướng đến cải tiến phương thức sản xuất, tăng cường tự động hóa, nâng cao tính đồng bộ và hiệu quả vận hành. Hiện nay, Việt Thắng đã từng bước chuyển từ phương thức sản xuất thủ công sang bán tự động và tự động hóa, qua đó cải thiện năng suất, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm giày dép, ủng bảo hộ lao động của Việt Thắng được chú trọng về chất lượng, mẫu mã và tính ứng dụng trong thực tế.

Xây dựng thương hiệu từ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng

Một trong những dòng sản phẩm tạo dấu ấn của Việt Thắng là ủng bảo hộ lao động, bên cạnh các sản phẩm giày dép phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Với đặc điểm thị trường Tây Nguyên có tỷ trọng lao động nông nghiệp đáng kể, các sản phẩm ủng, dép và giày bảo hộ có vai trò thiết thực trong việc hỗ trợ người lao động khi làm việc trong điều kiện môi trường ẩm ướt, nhiều bùn đất hoặc cần bảo vệ đôi chân.

Doanh nghiệp cho biết thương hiệu ủng Việt Thắng có logo hình con voi, cùng nhiều chủng loại sản phẩm phục vụ những ngành nghề khác nhau. Từ thị trường địa phương, sản phẩm từng bước được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Doanh nghiệp hiện có hệ thống hơn 300 đại lý trên toàn quốc.

Việc phát triển mạng lưới phân phối không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn với nhu cầu, thị hiếu và phản hồi của người tiêu dùng.

Khát vọng đưa sản phẩm Việt ra thị trường quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, mở rộng thị trường xuất khẩu là hướng đi được nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước quan tâm.

Đối với Việt Thắng, bên cạnh thị trường nội địa, doanh nghiệp đã từng bước đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường lân cận như Lào, Campuchia, Trung Quốc và hướng đến những thị trường có yêu cầu cao hơn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Dung cho biết doanh nghiệp đã có những bước tiến trong hoạt động xuất khẩu, trong đó có việc tiếp cận thị trường Mỹ. Đây là hướng đi đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Để duy trì đà phát triển, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu của từng thị trường.

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, Việt Thắng còn được nhắc đến qua những đóng góp đối với đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động địa phương. Đây là đóng góp có ý nghĩa đối với một doanh nghiệp sản xuất đặt tại khu vực huyện Ea Kar, nơi việc phát triển các cơ sở công nghiệp có vai trò trong tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Thắng chụp ảnh lưu niệm chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện. Những hoạt động này cho thấy trách nhiệm cộng đồng là một trong những nội dung được doanh nghiệp đề cập trong định hướng phát triển của mình.

Hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Việt Thắng đã trải qua quá trình chuyển đổi từ một cơ sở sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp có nhà máy, hệ thống máy móc và mạng lưới phân phối rộng khắp.

Với doanh nhân Nguyễn Thị Dung, chặng đường phía trước không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô mà còn là bài toán nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nhân Nguyễn Thị Dung cùng các đối tác, khách hàng trong buổi gặp gỡ tại Công ty Việt Thắng.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí sản xuất, chất lượng, công nghệ và yêu cầu hội nhập, sự kiên trì đổi mới sẽ là yếu tố quan trọng để Việt Thắng tiếp tục khẳng định thương hiệu.

Từ những bước đi đầu tiên với một máy ép dép thủ công và 8 lao động, hành trình của Việt Thắng là câu chuyện về tinh thần khởi nghiệp, sự bền bỉ và khát vọng phát triển của một doanh nghiệp sản xuất tại Tây Nguyên. Đó cũng là hành trình góp phần đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.