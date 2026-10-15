Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đi ăn cùng Subeo và bạn gái

Tối 15/10, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường có bữa ăn tối cùng Subeo và bạn gái. Sau đó, trên trang cá nhân, doanh nhân chia sẻ hai hình ảnh, kèm chú thích: "Dinner with my kids" (Tạm dịch: Ăn tối cùng những đứa trẻ của tôi). Trong các khoảnh khắc, cả ba diện trang phục đơn giản, thoải mái, rạng rỡ đứng cạnh nhau. Subeo nổi bật với chiều cao hơn 1,8 m ở tuổi 16. Bạn gái của Subeo có vẻ ngoài xinh xắn.

Hình ảnh của cha con doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận lượt tương tác lớn. Dưới bình luận, một số đồng nghiệp, bạn bè trêu doanh nhân "chuẩn bị tinh thần cho ngày làm ông sui". Bên cạnh đó, nhiều người cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Subeo. Con trai của Nguyễn Quốc Cường được khen điển trai, nam tính và trưởng thành.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng ảnh bên Subeo và bạn gái. Ảnh: FBNV.

Vào tháng 4, bạn gái của Subeo cũng gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện cùng Hồ Ngọc Hà.

Subeo là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu bé sinh năm 2010, từng theo học British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo.

Đầu tháng 9, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng đăng ảnh chụp chung với vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý. Anh tiết lộ ba người đi họp phụ huynh cho con trai Subeo.

Những năm qua, Nguyễn Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con trai. Cả hai vẫn thường tái ngộ trong những dịp đặc biệt để tổ chức sinh nhật hay cùng nhau tham gia các hoạt động ở trường của Subeo.

Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Kim Lý. Họ có hai con chung là cặp sinh đôi Leon và Lisa. Trong khi doanh nhân Nguyễn Quốc Cường xây dựng tổ ấm bên cựu người mẫu Đàm Thu Trang. Cặp đôi có hai con chung là Suchin và Sutin.

Subeo có mối quan hệ gắn bó với cả Đàm Thu Trang và Kim Lý. Subeo Đàm Thu Trang là "mẹ Trang", cũng thường xuyên xuất hiện vui vẻ trong các chuyến du lịch, đi chơi với Kim Lý. Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ con trai dễ chia sẻ, tâm sự với Kim Lý hơn cả mình.