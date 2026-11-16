Doanh nhân người Việt tại Vùng Vịnh lớn kỳ vọng đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị APEC

Tiến sĩ, doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan tại thành phố Thâm Quyến, nơi sẽ diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC trong những ngày tới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc trước thềm chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tiến sĩ, doanh nhân người Việt Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông, một doanh nghiệp hoạt động lâu năm tại địa bàn Vùng Vịnh lớn năng động, đồng thời là nhà nghiên cứu kinh tế-thương mại và văn hóa quốc tế, bày tỏ sự xúc động, mong đợi chuyến thăm của nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, cũng như kỳ vọng vào những đóng góp thiết thực của Việt Nam vào cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo nhận định của Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa chiến lược đa tầng nấc:

Trên bình diện đa phương, việc Việt Nam tiếp nối vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc ngay tại Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 là dấu mốc khẳng định vị thế và năng lực điều phối ngày càng cao của Việt Nam sau hai lần đảm nhiệm vai trò này. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực về một môi trường hợp tác kinh tế khu vực ổn định, rộng mở, nơi các doanh nghiệp có thể yên tâm mở rộng đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng.

Với doanh nghiệp hoạt động tại Vùng Vịnh lớn, đây là cơ hội để phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng hợp tác về logistics, cửa khẩu thông minh, chuyển đổi số và du lịch, theo đúng tinh thần Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh hai bên đang triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Tiến sĩ, doanh nhân người Việt tại Quảng Đông, Trung Quốc Phạm Thị Thanh Loan

Trên bình diện song phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lại Trung Quốc chỉ trong nửa năm góp phần tiếp nối mạch trao đổi chiến lược cấp cao, thể hiện sự coi trọng nhất quán của Việt Nam đối với quan hệ với Trung Quốc như là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Điều này có ý nghĩa thiết thực với doanh nghiệp hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và tâm lý vững chắc cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhìn từ địa bàn tỉnh Quảng Đông cũng như Vùng Vịnh lớn, chuyến công tác góp phần tăng cường kết nối Việt Nam với trung tâm phát triển kinh tế, công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Với doanh nghiệp hoạt động tại Vùng Vịnh lớn, đây là cơ hội để phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng hợp tác về logistics, cửa khẩu thông minh, chuyển đổi số và du lịch, theo đúng tinh thần Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh hai bên đang triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Tiến sĩ, doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bà Phạm Thị Thanh Loan cho rằng, việc tham dự và tiếp nối vai trò chủ nhà ngay tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026 cho thấy sự chuẩn bị chủ động, bài bản của Việt Nam, giới doanh nghiệp kỳ vọng chuyến công tác sẽ tạo xung lực mới, đưa hợp tác kinh tế-thương mại đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Chia sẻ về những kỳ vọng vào kết quả chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan bày tỏ mong muốn, các cuộc trao đổi song phương và đa phương sẽ tạo chuyển biến cụ thể trên ba phương diện:

Thứ nhất, về tự do hóa thương mại và tiếp cận thị trường. Hai bên tiếp tục cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tiếp cận thị trường Trung Quốc; thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững. Với doanh nghiệp tại Quảng Đông, việc rút ngắn thời gian thông quan, mở rộng cửa khẩu thông minh và kết nối logistics sẽ trực tiếp giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, về môi trường đầu tư và hợp tác công-tư. Chuyến công tác được chờ đợi sẽ khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nhân Việt Nam tiếp cận nguồn lực, công nghệ và thị trường Vùng Vịnh lớn. Việc tăng cường kết nối hạ tầng, đường sắt, logistics và chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, về hợp tác trong khuôn khổ APEC. Với vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam có điều kiện phối hợp Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên bảo đảm tính tiếp nối của tiến trình hợp tác, hiện thực hóa Tầm nhìn APEC Putrajaya đến năm 2040, hướng tới Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP). Các kết quả của APEC 2026 về thương mại số, phát triển xanh, carbon thấp và kết nối chuỗi cung ứng sẽ được kế thừa, phát huy, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong toàn khu vực.

Đề xuất những kiến nghị, ý tưởng để làm tốt vai trò chủ nhà APEC 2027, Tiến sĩ, doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan cho rằng, Việt Nam cần triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp:

Thứ nhất, xây dựng cơ chế kết nối chính thức với đội ngũ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Cần thành lập mạng lưới hoặc diễn đàn doanh nhân kiều bào gắn với tiến trình APEC 2027, có đầu mối thường trực để cập nhật chương trình nghị sự, mời tham gia các hội nghị, hội thảo và hoạt động xúc tiến đầu tư. Với doanh nhân tại Quảng Đông, việc có kênh thông tin chính thức sẽ giúp chủ động lồng ghép hoạt động kinh doanh với các cơ hội APEC.

Cần thành lập mạng lưới hoặc diễn đàn doanh nhân kiều bào gắn với tiến trình APEC 2027, có đầu mối thường trực để cập nhật chương trình nghị sự, mời tham gia các hội nghị, hội thảo và hoạt động xúc tiến đầu tư. Với doanh nhân tại Quảng Đông, việc có kênh thông tin chính thức sẽ giúp chủ động lồng ghép hoạt động kinh doanh với các cơ hội APEC. Tiến sĩ, doanh nhân người Việt tại Quảng Đông, Trung Quốc Phạm Thị Thanh Loan

Thứ hai, tạo môi trường pháp lý và ưu đãi thuận lợi. Cần đơn giản hóa thủ tục đầu tư, thuế, cư trú cho kiều bào tham gia các dự án gắn với APEC; có chính sách ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp kiều bào tham gia cung ứng dịch vụ, logistics, du lịch, tổ chức sự kiện và chuyển đổi số phục vụ Năm APEC 2027.

Thứ ba, phát huy vai trò cầu nối của doanh nhân kiều bào. Doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Trung Quốc, có lợi thế am hiểu thị trường, ngôn ngữ và văn hóa bản địa, cần khuyến khích họ tham gia vận động, kết nối các nền kinh tế thành viên, mời gọi đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng tổ chức sự kiện. Cần chuẩn bị sớm về hạ tầng, nhân lực, công nghệ và quy trình hậu cần; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, phiên dịch chất lượng cao; ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành và truyền thông sự kiện. Đồng thời, tranh thủ kinh nghiệm của Trung Quốc-chủ nhà APEC 2026 và các nền kinh tế thành viên để bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

"Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027, khẳng định vị thế, uy tín và năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực, đồng thời tạo động lực mới cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước", bà Phạm Thị Thanh Loan bày tỏ.