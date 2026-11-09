Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên cùng con gái làm gì ở Đà Lạt?

Những khoảnh khắc thân thiết của hai mẹ con nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, đặc biệt khi cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc đặc biệt ở Đà Lạt.

Trải nghiệm đáng nhớ tại đêm nhạc của danh ca Andrea Bocelli

Theo chia sẻ của Tiên Nguyễn, đây là lần đầu tiên cô và mẹ cùng nhau đến nhà hát opera để thưởng thức một buổi biểu diễn trực tiếp của danh ca người Italy Andrea Bocelli. Sự kiện diễn ra vào tối 7/11 tại Đà Lạt, nằm trong khuôn khổ Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Đây là đêm nhạc riêng tư dành cho khách mời, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Andrea Bocelli có buổi biểu diễn tại Việt Nam.

Chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ, Tiên Nguyễn bày tỏ sự xúc động khi được trực tiếp lắng nghe giọng hát của nam danh ca. Cô viết: “Đêm đầu tiên của chúng tôi tại nhà hát opera, và tôi đã được nghe Andrea Bocelli biểu diễn trực tiếp. Trái tim tôi như tràn đầy cảm xúc. Cảm ơn cả hai vì một buổi tối tuyệt vời và món quà ngọt ngào”.

Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn đến Veronica Berti, bà xã của nghệ sĩ Andrea Bocelli. Thay vì chỉ xuất hiện bên nhau trong các sự kiện thời trang hay những dịp gia đình quen thuộc, lần này Tiên Nguyễn và mẹ lại có dịp cùng đi thưởng thức âm nhạc và hào hứng lưu lại những bức hình bên nam danh ca cùng gia đình ông.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người tò mò liệu Andrea Bocelli có phải thần tượng chung của hai mẹ con hay đơn giản cả hai đều dành tình yêu đặc biệt cho dòng nhạc opera.

Sự đồng điệu trong phong cách sống

Không chỉ có chung sở thích thưởng thức âm nhạc, Tiên Nguyễn và mẹ còn được nhận xét có nhiều điểm tương đồng trong phong cách sống, đặc biệt là niềm đam mê thời trang.

Xuất hiện bên cạnh con gái, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên ghi điểm với diện mạo thanh lịch, sang trọng và thần thái trẻ trung.

Nhiều người không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của nữ doanh nhân vốn từng được biết đến là một mỹ nhân nổi bật trong thời còn làm tiếp viên hàng không.

Dưới bài đăng của Tiên Nguyễn, không ít cư dân mạng để lại những lời khen dành cho hai mẹ con như: “Nhìn như hai chị em”, “Mẹ con nhà này đỉnh”, “Hai mẹ con đi đu idol hả”, “Nhan sắc cỡ này cơ mà, quá đẹp”.

Từ thời trang, phong cách sống đến những trải nghiệm giải trí, hai mẹ con thường xuyên đồng hành cùng nhau và lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Những hình ảnh mới nhất tại Đà Lạt một lần nữa cho thấy sự gắn bó đặc biệt giữa hai mẹ con, đồng thời khiến công chúng chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút của cả hai.

Dấu ấn sự nghiệp của hai thế hệ nữ doanh nhân

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Jacqueline Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Sau khi theo học tại Đại học RMIT, cô tiếp tục sang Anh học tập và hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London.

Bên cạnh danh xưng fashionista với tần suất xuất hiện tại các tuần lễ thời trang và sự kiện quốc tế, Tiên Nguyễn còn tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của gia đình.

Hiện tại, cô đảm nhận vị trí CEO Công ty Cổ phần Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) - đơn vị chuyên phân phối nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp tại thị trường Việt Nam, đồng thời giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPP.

Vào cuối năm 2025, Tiên Nguyễn chính thức kết hôn với Justin Cohen, một doanh nhân người Canada gốc Dubai, sau khoảng thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước truyền thông.

Trong khi đó, mẹ cô là doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên hiện giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) do tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, IPPG đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh quy mô lớn với nhiều công ty thành viên, liên doanh và đối tác trong các lĩnh vực thời trang, hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, công nghệ và logistics.

Trước khi trở thành một nữ doanh nhân quyền lực, bà Lê Hồng Thủy Tiên từng là diễn viên điện ảnh được khán giả chú ý trong những năm 1990 qua bộ phim Vị đắng tình yêu, sau đó chuyển hướng sang công việc tiếp viên hàng không - giai đoạn bà gặp gỡ ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, bà dần rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh, từng bước khẳng định năng lực điều hành và trở thành người đứng đầu một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.