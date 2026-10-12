Doanh nhân Lai Châu khát vọng vươn mình

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều gian khó, nhưng lại sở hữu những giá trị thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo. Nhận diện được cơ hội trong thách thức, nhiều doanh nhân Lai Châu mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, dược liệu và du lịch.

Từ những vùng chè cổ thụ San Tuyết, những trang trại mắc-ca bạt ngàn, cho đến quốc bảo sâm Lai Châu đều ghi dấu chân của các doanh nghiệp. Là một chủ doanh nghiệp gắn bó với mảnh đất Lai Châu hơn 20 năm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Công ty TNHH số 24 Lai Châu, Chủ tịch Hiệp hội Sâm Lai Châu rất hiểu những thế mạnh của tỉnh và trăn trở với sự nghèo khó của đồng bào Lai Châu. Ông Tuấn tâm sự: Là doanh nghiệp đầu tư đa lĩnh vực, tôi thấy rằng Lai Châu có tiềm năng lớn về phát triển cây dược liệu, đặc biệt là cây sâm. Chính vì vậy, tôi đã cùng người dân bảo tồn, phát triển loài cây này, với mong muốn tạo nên một vùng nguyên liệu lớn về cây sâm, liên kết cùng bà con để giúp đồng bào vùng cao giảm nghèo tiến tới làm giàu.

Không dừng lại ở thô sơ, nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, xây dựng thương hiệu OCOP đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa sản phẩm của Lai Châu vươn xa tới các thị trường lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh nông nghiệp, cộng đồng doanh nhân Lai Châu còn thể hiện sự nhạy bén trong phát triển du lịch. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ và các hợp tác xã du lịch cộng đồng (như bản du lịch Sin Suối Hồ) đã đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Các tour chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ như: Putaleng, Pusilung, Ky Quan San, hay các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, mà còn tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình người Mông, Thái, Dao...

Lĩnh vực năng lượng cũng là một trong những thế mạnh thu hút sự quan tâm đầu tư lớn từ các doanh nghiệp lớn nhỏ đến với địa phương. Riêng đối với lĩnh vực điện mặt trời, Lai Châu xác định 76 vị trí phát triển điện mặt trời với tổng công suất tiềm năng khoảng 12.051MW.

Ông Phạm Văn Tuyền - Giám đốc Công Ty TNHH Thanh Tuyền cho biết: “Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Lai Châu có địa hình đồi núi dốc tạo ra các dòng suối có tiềm năng thủy điện rất lớn. Nhưng điểm hay hơn là những diện tích đất cằn cỗi, núi đá không thể sản xuất nông nghiệp lại chính là lợi thế để phát triển điện mặt trời, hướng đi này vừa giúp tối ưu hóa tài nguyên, vừa phù hợp với chủ trương mở rộng nguồn năng lượng sạch của tỉnh cũng như Quy hoạch điện VIII”.

Không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Lai Châu luôn xác định trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam trong hoạt động.

Ông Mai Xuân Hà - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Hằng năm, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp hàng tỷ đồng vào các quỹ an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giảm nghèo và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đồng hành cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất tại xã Mường Than với số tiền trên 1 tỷ đồng. Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Lai Châu đã phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp 5 tỉnh phía Bắc trao kinh phí ủng hộ làm nhà cho 3 hộ nghèo, mỗi hộ 100 triệu đồng”.

Sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân Lai Châu cũng nhận được sự đồng hành sát sao từ cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với phương châm chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển, nhân dân hưởng lợi, tỉnh Lai Châu cam kết đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, hỗ trợ tối đa các thủ tục đầu tư để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi trân trọng các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Lai Châu để cùng nhau khai mở tiềm năng, kiến tạo những giá trị mới và cùng nhau phát triển. Lai Châu đã sẵn sàng đồng hành trên hành trình phát triển của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.Với tinh thần "Tâm - tài - trí - dũng", tin tưởng rằng, cộng đồng doanh nhân Lai Châu sẽ tiếp tục “chèo lái con thuyền” doanh nghiệp vươn sóng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.