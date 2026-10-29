Doanh nhân Israel tử vong bí ẩn trong nhà vệ sinh nhà hàng ở Ethiopia

Một vụ tử vong bí ẩn tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đang thu hút sự chú ý sau khi một doanh nhân Israel được phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh của một nhà hàng.

Theo truyền thông quốc tế ngày 28 và 29/10, cảnh sát địa phương đang điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc, trong đó có nghi vấn nạn nhân bị đầu độc.

Theo thông tin được Gulf News và trang tin Israel Ynetnews đăng tải, người đàn ông khoảng 48 tuổi, được một số nguồn gọi bằng tên Rada, đang dùng bữa cùng những người đi cùng tại nhà hàng. Trong buổi tối hôm đó, ông rời khỏi bàn ăn để vào nhà vệ sinh nhưng không quay lại.

Sau khoảng 40 phút không thấy ông trở về, những người đi cùng bắt đầu đi tìm. Họ sau đó phát hiện thi thể người đàn ông bên trong một buồng vệ sinh của nhà hàng.

Một doanh nhân người Israel được phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh của một nhà hàng ở Ethiopia; cảnh sát nghi ngờ bị đầu độc và đã tạm giữ một số nghi phạm để điều tra. Ảnh: Gulfnews

Nạn nhân được cho là có hoạt động kinh doanh tại Ethiopia và trước đó có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin đầy đủ về lĩnh vực kinh doanh, danh tính những người đi cùng hoặc địa điểm cụ thể của nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Cảnh sát điều tra nghi vấn đầu độc

Theo các báo cáo, cảnh sát Ethiopia đã tạm giữ một số nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Khả năng nạn nhân bị đầu độc đang được xem xét như một hướng điều tra, nhưng giới chức chưa công bố kết luận xác nhận ông tử vong do trúng độc.

Các nguồn tin cũng chưa cung cấp thông tin cụ thể về chất độc bị nghi sử dụng, thời điểm nạn nhân tử vong hay động cơ có thể dẫn đến vụ việc. Vì vậy, chưa thể xác định liệu đây là một vụ án mạng hay cái chết xuất phát từ nguyên nhân khác.

Kết quả khám nghiệm tử thi được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, các tình tiết liên quan đến khoảng thời gian nạn nhân ở trong nhà vệ sinh và những người có mặt tại nhà hàng cũng là những vấn đề cần được cơ quan chức năng xác minh.

Đại sứ quán Israel hỗ trợ gia đình nạn nhân

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao Israel và cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Addis Ababa đã liên hệ với gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tại Ethiopia và Israel.

Theo thông tin được công bố, các bên đang hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục cần thiết để đưa thi thể người đàn ông về Israel an táng.

Hiện vụ việc vẫn trong quá trình điều tra. Những thông tin về nguyên nhân tử vong, vai trò của các nghi phạm và khả năng có hành vi phạm tội sẽ cần được làm rõ bằng kết quả điều tra cùng các bằng chứng liên quan.