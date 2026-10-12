Doanh nhân Ireland và tham vọng tỷ euro với dự án Habiotech tại Hà Nội

Bài báo đề cập tham vọng đầu tư vượt 1 tỷ euro, đồng thời cho biết PacificLand (Indochina) nắm khoảng 70% tại phần mở rộng và được cấp phép mới liên quanđến khoảng 180ha đất.

Habiotech do Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam phát triển, có quy mô quyhoạch 199,03ha, hướng đến nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ sinh họctrong các lĩnh vực như y sinh, dược phẩm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao vàxử lý môi trường.

Nhiều năm đình trệ vì vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng

Habiotech được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12/3/2008. Theo báocáo rà soát của Hà Nội được báo chí dẫn lại cuối năm 2023, dự án có diện tíchban đầu khoảng 203,66ha nhưng sau 15 năm vẫn chưa triển khai được các hạng mụcxây dựng chính.

Dự án chậm tiến độ do vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóngmặt bằng. Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, quy hoạch phải được ràsoát, điều chỉnh. Việc hoàn thiện đề án thành lập khu công nghệ cao và quyhoạch phân khu xây dựng cũng kéo dài.

Phối cảnh dự án Habiotech

Đến cuối năm 2023, diện tích giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 62ha trêntổng số hơn 203ha, với số tiền chi trả khoảng 557 tỷ đồng. Thành phố còn phảixử lý các vấn đề liên quan đến kinh phí giải phóng mặt bằng và bố trí tái địnhcư cho người dân bị ảnh hưởng.

Sau nhiều năm chậm triển khai, dự án bắt đầu có những chuyển động mới từ năm2025. Ngày 15/8/2025, Hà Nội quyết định cho thuê gần 5.649m² đất để thực hiệndự án; bốn ngày sau, Habiotech tổ chức lễ khởi công.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội ngày 26/1/2026, McKillen cho biếtdoanh nghiệp còn gặp vướng mắc về tài chính và đề nghị thành phố hỗ trợ tháo gỡthủ tục. Theo kế hoạch công bố khi đó, hạ tầng kỹ thuật dự kiến được triển khaitừ tháng 8/2025 đến tháng 8/2028, còn việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp dự kiếnbắt đầu từ cuối năm 2026.

Ngày 7/2/2026, doanh nghiệp được cho thuê thêm 101.559,5m² đất. Đến ngày14/3/2026, Pacific Land Việt Nam động thổ xây dựng hạ tầng trên diện tích 10ha.Tháng 6/2026, doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ với Siemens về hợp tác pháttriển hạ tầng thông minh, số hóa và bền vững. Thỏa thuận này chưa đồng nghĩaSiemens đã góp vốn hoặc cam kết thuê đất tại dự án.

Đến tháng 8/2026, thông tin về việc cho thuê thêm gần 186,64ha đất được côngbố. Tổng diện tích trong ba đợt cho thuê được đề cập từ tháng 8/2025 đến tháng8/2026 vào khoảng 197,35ha, gần bằng quy mô quy hoạch của toàn dự án. Tuynhiên, diện tích được cho thuê không đồng nghĩa toàn bộ mặt bằng đã được bàngiao hoặc hạ tầng đã hoàn thành.

Những dự án bất động sản quốc tế gắn với Paddy McKillen

Theo hồ sơ giới thiệu trên website EuroCham Việt Nam, Pacific Land Việt Namhoạt động tại Việt Nam từ năm 1995, với danh mục gồm khách sạn, trung tâmthương mại, văn phòng, căn hộ và biệt thự. Doanh nghiệp giới thiệu Habiotech làdự án lớn nhất của mình tại Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, McKillen được biết đến qua hoạt động đầu tư và cảitạo ba khách sạn hạng sang tại London: Claridge’s, The Berkeley và TheConnaught, thuộc Maybourne Hotel Group. Năm 2015, nhóm nhà đầu tư Qatar mua lạiMaybourne, chấm dứt vai trò cổ đông của McKillen tại hệ thống này.

Ông Paddy McKillen

Ông còn có liên hệ với các dự án khách sạn cao cấp khác, trong đó cóMaybourne Beverly Hills tại Mỹ, Maybourne Riviera ở Pháp và The Shinmonzen tạiKyoto, Nhật Bản. Ngoài khách sạn, McKillen gắn với Château La Coste tại vùngProvence, Pháp, khu điền trang kết hợp sản xuất rượu vang, nghệ thuật, kiếntrúc và nghỉ dưỡng.

Vụ tranh chấp hàng trăm triệu bảng tại London

McKillen còn gây chú ý bởi tranh chấp thương mại với nhóm chủ sở hữuMaybourne liên quan đến ba khách sạn tại London. Năm 2015, nhóm nhà đầu tưQatar, trong đó có cựu Thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani,mua lại Maybourne trong thương vụ được truyền thông đưa tin trị giá khoảng 1,3tỷ bảng Anh.

Sau thương vụ, McKillen tiếp tục tham gia quản lý và phát triển khách sạnthông qua Hume Street Management Consultants (HSMC), công ty của ông. Theo hợpđồng kéo dài bảy năm, HSMC đảm nhận một số công việc quản lý, cải tạo và pháttriển danh mục khách sạn. Thỏa thuận cho phép phía McKillen hưởng 36% phần giátrị tăng thêm so với mức định giá cơ sở, sau khi trừ các chi phí theo hợp đồng.

Hợp đồng chấm dứt vào tháng 4/2022, sớm hơn dự kiến. Hai bên sau đó bất đồngvề cách định giá khách sạn, chi phí cải tạo được khấu trừ và khoản thù lao HSMCđược nhận.

Tháng 8/2025, The Times đưa tin hội đồng trọng tài thuộc Trung tâmTrọng tài quốc tế London (LCIA) ra phán quyết có lợi cho McKillen. Truyền thôngước tính khoản tiền liên quan đến phán quyết ở mức 700-800 triệu bảng Anh,trong khi danh mục khách sạn được định giá khoảng 4-4,25 tỷ bảng.