Doanh nhân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: Sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp Việt 'vươn mình', định vị thương hiệu (Kỳ 1)

Đất nước ta đang bước vào một Kỷ nguyên mới, một giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn này tiếp tục đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, để đất nước hùng cường toàn diện, phát triển phồn vinh, chúng ta phải xây dựng được nền kinh tế mạnh mẽ, gắn với văn hóa, bản sắc dân tộc. Vì vậy, trong Kỷ nguyên vươn mình, cộng đồng doanh nghiệp chính là một trong những “mặt trận” nòng cốt để đất nước phát triển.

Mỗi doanh nhân phải khơi dậy tinh thần tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Mỗi người đứng đầu doanh nghiệp phải là một doanh nhân dân tộc, phải có khí khái, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những tấm gương như doanh nhân Trịnh Văn Bô, Bạch Thái Bưởi, Đỗ Đình Thiện… vẫn ghi danh trong lịch sử.

Tuyến bài “Doanh nhân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: Sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp Việt “vươn khơi”, định vị thương hiệu” sẽ đi vào luận giải toàn diện công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp; từ đó khẳng định hành trình chuyển hóa nền tảng tư tưởng thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực bứt phá đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Kỳ 1: Định hình bản lĩnh doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới

Đúng 40 năm trong công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có tính lịch sử. Việt Nam từ một nước nghèo, trình độ sản xuất lạc hậu, manh mún trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế chính trị của nước ta trên trường quốc tế ngày được khẳng định. Có thể nói, trong hành trình vô cùng gian khó và thách thức đó có sự đóng góp không biết mệt mỏi của cộng đồng doanh nghiệp Việt và đội ngũ doanh nhân. Bản lĩnh doanh nghiệp Việt được thể hiện qua khả năng chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, vượt qua biến động thị trường và vươn tầm quốc tế.

Từ những doanh nhân yêu nước

Cách đây 81 năm, vào tháng 10/1945, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi giới công thương Việt Nam. Bức thư đó được đăng trang trọng trên tờ Báo Cứu Quốc ngày 13/10/1945. Trong thư, Bác Hồ bày tỏ vui mừng khi giới công thương đã đoàn kết, làm được nhiều việc “ích quốc lợi dân”.

Bác Hồ nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Trong lá thư vào ngày 13/10 (sau này lấy là ngày Doanh nhân Việt Nam), Bác khẳng định vai trò to lớn của giới công thương đối với công cuộc kiến thiết đất nước. “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Bác cũng kêu gọi các nhà công nghiệp, thương nghiệp mau chóng gia nhập Công thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn ra làm việc ích nước lợi dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của giới công thương đối với công cuộc kiến thiết đất nước (Ảnh tư liệu)

Có lẽ, minh chứng rõ nét nhất cho tầng lớp doanh nhân yêu nước chính là cụ Trịnh Văn Bô và cụ Bạch Thái Bưởi, cụ Đỗ Đình Thiện, cụ Nguyễn Sơn Hà, cụ Ngô Tử Hạ... Đây là những đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ doanh nhân yêu nước của Việt Nam thế kỷ 20. Để nói về hai nhân vật này có lẽ chúng ta sẽ phải nhắc đến sự trí tuệ, tâm huyết và lòng yêu nước.

Trong Tuần lễ Vàng năm 1945, chỉ hơn 10 ngày sau khi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình lịch sử và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, tình trình đất nước còn rất khó khăn. Ngân khố trống rỗng, chỉ vỏn vẹn có 1,25 triệu đồng Đông Dương, nhưng có tới 580 nghìn đồng rách nát đang chờ tiêu hủy. Bên cạnh đó là khoản nợ lên đến 564 triệu đồng, nạn đói, nạn dốt hoành hành, các lực lượng phản động trong nước trỗi dậy tăng cường chống phá... Trước tình hình cấp bách đó, vợ chồng ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ (chủ hiệu buôn Phúc Lợi tại số 48 Hàng Ngang, Hà Nội) đã hiến tặng cho Chính phủ Cách mạng lâm thời 5.147 lượng vàng, tương đương với hơn 2 triệu đồng Đông Dương lúc bấy giờ. Số tiền này lớn hơn gấp đôi ngân khố quốc gia thời điểm đó. Số vàng hiến tặng đó đã kịp thời giúp chính quyền non trẻ vượt qua khủng hoảng tài chính.

Khi nhắc tới đội ngũ doanh nhân dân tộc, không thể nào không nói đến cụ Bạch Thái Bưởi, với tôn chỉ “Người Việt Nam đi tàu Việt Nam”. Tinh thần quốc dân cực kỳ cao, ông đã đứng lên cạnh tranh sòng phẳng và đánh bại các hãng tàu lớn của tư sản Pháp, Hoa đầu thế kỷ 20. Vào ngày 7/9/1919, công ty của ông đã gây chấn động khi hạ thủy tàu Bình Chuẩn - chiếc tàu lớn đầu tiên hoàn toàn do người Việt thiết kế, kỹ sư Việt đốc công và thợ Việt đóng tại Hải Phòng. Ông cũng là người tích cực cổ vũ cho tinh thần thực nghiệp, mở mang dân trí và chấn hưng thương trường nước nhà.

Ngoài ra, còn đó là các doanh nhân yêu nước như cụ Nguyễn Sơn Hà (Khai sinh ngành sơn dầu Việt Nam), cụ Đỗ Đình Thiện, xây dựng và hiến tặng nhà in tiền đầu tiên cho Chính phủ Cách mạng vào năm 1946 hay cụ Ngô Tử Hạ, người hiến tặng nhiều bất động sản lớn cho Nhà nước vào năm 1960 và là đại biểu cao tuổi nhất của Quốc hội khóa I.

Doanh nghiệp nuôi dưỡng chí lớn - Bồi đắp sức mạnh quốc gia

Mới đây, phát biểu của tại buổi gặp mặt doanh nhân (13/10/2026), Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa. Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia. Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nhân ngày 12/10/2026

Đây không phải lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách, nghị quyết quan trọng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đó là Nghị quyết số 68-NQ/TW (năm 2025): Về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79-NQ/TW (ngày 06/01/2026): Về phát triển kinh tế nhà nước và đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW (ngày 08/06/2026): Về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); và đó còn là Nghị quyết số 35/NQ-CP (năm 2016): Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặt nền móng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp…

Những chính sách này đã thể hiện vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Đó là những doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị, có khát vọng, có ý chí mang hình ảnh đất nước vươn xa. Người đứng đầu các doanh nghiệp đó phải là các doanh nhân dân tộc, các doanh nhân yêu nước, các doanh nhân có bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, có đạo đức, tư tưởng vững vàng.

Chính vì vậy, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Có thể nói, Chỉ thị 07-CT/TW áp dụng chung cho toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị. Và, các nội dung cốt lõi của Chỉ thị có tác động trực tiếp và định hướng quan trọng đối với đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, Chỉ thị 07 đã khẳng định việc chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “thực hành” gắn với hiệu quả thực tế. TS.Trần Khắc Tâm, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam khẳng định, đối với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời đại mới, Chỉ thị 07 muốn hướng tới việc học tập, thực hành theo Bác, trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới. Cộng đồng doanh nhân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Chỉ thị cũng tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp - lực lượng nòng cốt, chủ lực trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội nhân ngày buổi gặp mặt doanh nhân ăm 2026

“Mỗi thời kỳ, thế hệ doanh nhân đều có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Thời cụ Trịnh Văn Bô, cụ Đỗ Đình Thiện, cụ Nguyễn Sơn Hà, cụ Ngô Tử Hạ… họ lấy toàn bộ gia sản của mình để bày tỏ lòng yêu nước. Cụ Bạch Thái Bưởi mở đường cho tinh thần thực nghiệp, là người truyền cảm hứng tự tôn dân tộc cho các doanh nhân khác. Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thay đổi về hình thức quản trị khi công nghệ, mô hình kinh tế và tư duy quản trị chịu nhiều thử thách, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp thời đại mới phải nghĩ thật làm thật, nghĩ lớn, làm lớn, nói đi đôi với làm, phát huy bản lĩnh, tư duy đổi mới và văn hóa kinh doanh. Đem sản phẩm tạo ra giá trị cho xã hội làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập; vươn mình ra biển lớn, tạo dấu ấn trên thương trường quốc tế. Đặc biệt, doanh nghiệp thời đại mới phải đồng hành cùng đất nước trong vấn đề an sinh xã hội và truyền cảm hứng khơi dậy khát vọng phát triển cho những doanh nghiệp khác”, TS Trần Khắc Tâm nhấn mạnh.

“Một trong những điểm cốt lõi của Chỉ thị 07-CT/TW là sự kết nối chặt chẽ giữa hành động của các chủ thể với lợi ích của nhân dân, xã hội và đất nước. Và, đội ngũ doanh nhân khi học tập và thực hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ phát huy triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, thượng tôn pháp luật và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước”, TS.Trần Khắc Tâm, ĐBQH Khóa XIII, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam