Doanh nhân họ Bùi kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội giao thương

Diễn ra từ ngày 16 đến 18.10 tại Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân họ Bùi Việt Nam lần thứ IV và Đại hội lần thứ I CLB Doanh nhân họ Bùi Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2026-2028, quy tụ hơn 500 đại biểu, doanh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu CLB Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hội chợ trưng bày 23 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của hơn 50 doanh nghiệp họ Bùi trên toàn quốc. Đây là cơ hội để các đơn vị quảng bá thương hiệu, giới thiệu thế mạnh, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Ông Bùi Thức Chính, Giám đốc HTX Trầm hương Hiền Linh

Tham gia hội chợ, ông Bùi Thức Chính, Giám đốc HTX Trầm hương Hiền Linh (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh), chia sẻ: “Tôi vinh dự là một người con họ Bùi được tham gia hội chợ, mang sản phẩm trầm hương quê hương Hà Tĩnh đến giới thiệu với các doanh nhân trên cả nước. Đây là cơ hội để chúng tôi giao lưu, kết nối, tìm kiếm đối tác, qua đó lan tỏa giá trị trầm hương Phúc Trạch đến nhiều thị trường hơn”.

Sản phẩm giò me, nem chua đạt chứng nhận OCOP của một doanh nghiệp được bày bán tại hội chợ

Từ những sản phẩm đặc trưng của địa phương đến các dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh đa dạng, hoạt động trưng bày không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu mà còn tạo không gian gặp gỡ trực tiếp, kết nối nguồn lực và hình thành những mối quan hệ hợp tác thiết thực.

Sản phẩm của một thương hiệu thời trang tham gia trưng bày tại hội chợ

Ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Bùi Hà Tĩnh cho biết, CLB hướng tới xây dựng một mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân họ Bùi, nơi các hội viên có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội kinh doanh và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

“Chúng tôi mong muốn CLB không chỉ là nơi gắn kết tình cảm dòng tộc mà còn thực sự trở thành cầu nối hợp tác kinh tế, phát huy trí tuệ, nguồn lực và tinh thần đoàn kết của những người con họ Bùi. Sự phát triển của mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần tạo nên sức mạnh chung của cộng đồng, đóng góp thiết thực cho quê hương và đất nước”, ông Phúc nhấn mạnh.

Theo ông Phúc, với phương châm “Giao lưu - Giao kết - Giao dịch”, CLB Doanh nhân họ Bùi Hà Tĩnh sẽ tích cực đồng hành cùng các hoạt động chung của Hội Doanh nhân họ Bùi Việt Nam, đồng thời chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội và các hoạt động hướng về cội nguồn.

Các gian hàng chăm sóc sức khoẻ tại hội chợ

Việc Hà Tĩnh đăng cai chuỗi sự kiện cũng là cơ hội giới thiệu tiềm năng, sản phẩm đặc trưng và môi trường hợp tác của địa phương đến cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Đây đồng thời là dịp để các doanh nhân họ Bùi từ nhiều tỉnh, thành gặp gỡ, tăng cường liên kết và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, chuỗi sự kiện còn có các chương trình khám bệnh, phát thuốc, trao quà, khuyến học và đấu giá gây quỹ, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của giới doanh nhân.

Bên lề Đại hội, Ban Tổ chức trao 5 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua hai kỳ đại hội cùng các hoạt động giao lưu, trưng bày và xúc tiến thương mại, Ban Tổ chức kì vọng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp họ Bùi, đưa tinh thần “Giao lưu - Giao kết - Giao thương” đi vào thực chất, chuyển sự gắn kết cộng đồng thành những cơ hội hợp tác có giá trị kinh tế, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.