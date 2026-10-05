Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội muốn “đi xa” bằng liên kết

Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, với sự tham dự của đông đảo doanh nhân, đồng hương Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

Ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, nhận định doanh nghiệp, doanh nhân đang có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng phía trước cũng còn không ít khó khăn cần vượt qua.

Ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội (Ảnh: Phan Chính)

Theo ông Dũng, quá trình phát triển của đất nước đang mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh và tạo giá trị. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí tăng, lãi suất, khả năng tiếp cận vốn và bài toán nhân lực.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng doanh nhân Hà Tĩnh cần thay đổi nhanh hơn để thích ứng với một thế giới đang biến động mạnh.

“Người Hà Tĩnh chúng ta luôn có nghị lực, ý chí chịu thương chịu khó và không ngại khó khăn. Nhưng trong giai đoạn mới, tôi nghĩ chúng ta cần thêm ba điều: phải dám nghĩ lớn hơn, dám thay đổi và phải biết đi cùng nhau”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông, doanh nghiệp nhỏ cần nuôi khát vọng lớn hơn, trong khi những doanh nghiệp đã thành công nên mạnh dạn bước vào các lĩnh vực mới, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị mới.

Ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh việc liên kết giữa các doanh nghiệp. Theo ông, một doanh nhân có thể đi nhanh, nhưng một cộng đồng biết đoàn kết, chia sẻ cơ hội và hỗ trợ nhau sẽ có thể đi xa hơn.

Người đi trước nâng đỡ người đi sau, doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, những doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội cho người trẻ là những điều ông kỳ vọng cộng đồng doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội sẽ làm tốt hơn.

“Nếu làm được như vậy thì Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ đồng hương, mà thực sự sẽ trở thành một cộng đồng cùng tạo ra cơ hội và cùng nhau phát triển”, ông Dũng nói.

Bên cạnh câu chuyện liên kết kinh doanh, ông Dũng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nhân với quê hương. Theo ông, Hà Tĩnh không chỉ là nơi mỗi người có cội nguồn mà còn góp phần hình thành ý chí, bản lĩnh của những người con xa quê.

Khi có điều kiện, doanh nhân nên cùng nhau đóng góp để quê hương có thêm doanh nghiệp, thêm việc làm và tạo cơ hội cho người trẻ lập nghiệp, phát triển tại Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội. (Ảnh: Phan Chính)

Tiếp nhận những chia sẻ này, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội, cho biết Hội trân trọng sự quan tâm, đồng hành của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội cùng các hội, câu lạc bộ, Tổ tư vấn phát triển bền vững và cộng đồng đồng hương trong thời gian qua.

Theo ông Việt, cộng đồng doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để phát triển trong giai đoạn mới, doanh nhân cần nâng cao hơn nữa yếu tố trí tuệ trong kinh doanh, tăng cường kết nối và tiếp cận công nghệ, tri thức mới.

Ông dẫn câu nói “Phi nông bất ổn, phi thương bất hoạt, phi công bất phú, phi trí bất hưng” và cho rằng tinh thần này vẫn có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

“Dùng trí tuệ để xoay chuyển, vượt qua mọi khó khăn đã, đang và sẽ đến”, ông Việt nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội đồng thời xác định “Linh hoạt để thích ứng” là tinh thần mà Hội hướng tới trong hoạt động thời gian tới.

Từ những chia sẻ tại chương trình, câu chuyện kết nối được đặt ra không chỉ ở việc gặp gỡ đồng hương mà hướng tới tạo thêm cơ hội trong kinh doanh. Khi doanh nghiệp chia sẻ thông tin, kết nối đối tác, hỗ trợ nhau về thị trường và kinh nghiệm, cộng đồng có thêm nguồn lực để ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Với cộng đồng doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội, sự kết nối còn là cầu nối giữa những người đang làm việc, kinh doanh tại Thủ đô với quê hương. Nguồn lực về vốn, kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và con người, nếu được kết nối tốt, có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người trẻ tại Hà Tĩnh.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội tiếp tục hướng tới tinh thần “Kết nối doanh nhân và nâng tầm giá trị”, từ gắn kết cộng đồng đến chia sẻ cơ hội kinh doanh và đóng góp cho quê hương.