Doanh nhân Gia Sàng đồng hành phát triển kinh tế địa phương

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo phường, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cùng đông đảo doanh nhân trên địa bàn phường.

UBND phường Gia Sàng tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo phường Gia Sàng chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường.

Theo đó, tính đến tháng 8-2026, phường Gia Sàng có hơn 500 doanh nghiệp, hợp tác xã và gần 1.200 hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt gần 41 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Riêng năm 2026, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ, hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cho các chương trình như “Tết vì người nghèo”, xây dựng “Nhà đại đoàn kết” và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường Gia Sàng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Dịp này, UBND phường Gia Sàng tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2026.