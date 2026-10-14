Doanh nhân Gia Lai kể chuyện vượt khó, thích ứng và đi đường dài

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 13/10, ông Nguyễn Xuân Thắng, bà Nguyễn Thị Mai Thảo và ông Nguyễn Văn Thành đã chia sẻ những trăn trở trong điều hành, đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Từ tổ chức thực hiện chiến lược, thích ứng với chuẩn mực mới đến giữ uy tín trên thị trường quốc tế, mỗi câu chuyện là một trải nghiệm về trách nhiệm và bản lĩnh của người làm kinh doanh.

Biến tầm nhìn thành kết quả bằng năng lực điều hành

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), bắt đầu câu chuyện từ vai trò của mình. Ông không phải người sáng lập hay chủ sở hữu, mà được Hội đồng quản trị và lãnh đạo tập đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ điều hành.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Nhiều năm sát cánh cùng những người sáng lập, ông thấu hiểu áp lực của người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự thành bại của doanh nghiệp. Họ phải có tầm nhìn xa để chọn hướng phát triển, chấp nhận rủi ro và đối diện với tổn thất khi quyết định kinh doanh không mang lại kết quả như mong muốn.

Ở vị trí của mình, ông Thắng coi trách nhiệm của đội ngũ điều hành là tổ chức thực hiện những định hướng ấy. “Một hướng đi đúng chỉ có thể trở thành kết quả khi có một đội ngũ biến ý tưởng thành hành động cụ thể”, ông nhấn mạnh.

Khi HAGL mở rộng đầu tư sang Lào và Campuchia, đội ngũ điều hành phải chuẩn bị từng phương án, hoàn thiện thủ tục pháp lý để thành lập và đưa dự án vào vận hành. Đằng sau quyết định mở rộng thị trường là hàng loạt công việc cần được giải quyết, từ hồ sơ đầu tư đến tổ chức hoạt động tại nước bạn.

Khi thực hiện các dự án tại Gia Lai, đội ngũ điều hành tiếp tục phải bám sát thị trường, cập nhật tiến độ và phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, theo sát từng khâu để bảo đảm định hướng của lãnh đạo được thực hiện.

Theo ông Thắng, sự phân công rõ ràng giữa người hoạch định chiến lược và người điều hành, cùng niềm tin giữa hai bên, tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. Người quản lý cần tận tâm, chuyên nghiệp, đồng thời hiểu trách nhiệm của mình trong việc đưa các kế hoạch đến kết quả cuối cùng.

Nhìn lại hoạt động của HAGL, ông bày tỏ trăn trở khi sự phát triển của doanh nghiệp chưa đáp ứng hết kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, trong khi tiềm năng địa phương còn lớn. Đó cũng là động lực để tập đoàn tiếp tục nỗ lực, xứng đáng với sự tin tưởng và đồng hành của chính quyền.

Thích ứng và đồng hành để doanh nghiệp đi đường dài

Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (SNP) lại chia sẻ về quá trình hơn hai thập kỷ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) chia sẻ về thích ứng và đồng hành trong kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Theo bà Thảo, mỗi lần xây dựng kế hoạch phát triển, doanh nghiệp lại đứng trước những cơ hội và sức ép mới. Điều bà trăn trở là làm thế nào để vừa duy trì hoạt động trước mắt, vừa bảo đảm sự phát triển lâu dài giữa những biến động của thị trường.

Bà Thảo cho rằng doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với chuyển đổi số, kinh tế xanh và sản xuất thân thiện với môi trường. Trong đó, thực hành các chuẩn mực ESG về môi trường, xã hội, quản trị ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng hợp tác và cạnh tranh quốc tế.

Từng trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, bà nhận thấy ESG đã vượt khỏi phạm vi một khái niệm được nhắc đến trong các diễn đàn. Bà ví đây là “tấm vé thông hành” đối với doanh nghiệp muốn tham gia thị trường quốc tế, đòi hỏi việc thực hiện phải nghiêm túc, thực chất.

“Điều quan trọng nhất không phải là ngân sách thật lớn ngay từ đầu, mà là sự thay đổi trong nhận thức của người lãnh đạo”, bà Thảo nhấn mạnh.

Bà cho rằng doanh nghiệp nên nhìn ESG như cơ hội cải tiến bộ máy và tối ưu nguồn lực, thay vì chỉ xem đó là khoản chi phí phải gánh thêm. Khi người đứng đầu hiểu rõ và quyết tâm, việc thực hiện mới có thể đi vào từng bộ phận, từng người lao động.

Bên cạnh quản trị nội bộ, bà Thảo dành nhiều tâm huyết nói về trách nhiệm với cộng đồng. Hơn 20 năm qua, Gia Lai là nơi SNP lựa chọn đầu tư, gắn bó, cũng là nơi cán bộ, công nhân viên và gia đình xây dựng cuộc sống. Vì vậy, thành công của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của địa phương.

Từ sự gắn bó ấy, bà cho rằng doanh nghiệp cần cùng Hiệp hội xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, năng động và đáp ứng nhu cầu xã hội. Sự đồng hành phải được thể hiện bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực giữa các doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh để cùng nhau lớn mạnh, cùng nhau chinh phục những chuẩn mực mới”, bà Thảo chia sẻ.

Đại diện SNP khẳng định doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp tiềm lực, kinh nghiệm cùng Ban Chấp hành Hiệp hội trong chặng đường tới. Bà tin rằng sự kết nối giữa doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ của chính quyền, sẽ giúp cộng đồng doanh nhân nâng cao năng lực và đóng góp thiết thực hơn cho địa phương.

Ba thập kỷ giữ uy tín trên thị trường nông sản

Ở lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai, mang đến câu chuyện về hành trình 30 năm xây dựng doanh nghiệp và quan hệ với đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai.

Với các mặt hàng cà phê, cao su, hồ tiêu, Hoa Trang Gia Lai từng bước phát triển mạng lưới đối tác tại nhiều châu lục. Sự tín nhiệm được tích lũy qua quá trình hợp tác giúp doanh nghiệp giữ vị thế và đưa nông sản địa phương đến thị trường quốc tế.

Hành trình ấy trải qua nhiều biến động. Theo ông Thành, khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh và xung đột địa chính trị liên tục gây sức ép lên sản xuất, chi phí vận tải và chuỗi cung ứng. Để duy trì hoạt động và quan hệ với đối tác, doanh nghiệp phải linh hoạt điều chỉnh để thích ứng.

Cùng với đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và xu hướng sản xuất xanh đang thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất. Theo ông, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm kinh doanh cùng khả năng đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Ông Thành ghi nhận sự đồng hành của chính quyền và vai trò của Hiệp hội trong phản ánh khó khăn, phổ biến chính sách, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp ổn định hoạt động và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Trước những chia sẻ của cộng đồng doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh chính quyền phải chủ động tìm đến doanh nghiệp, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn. Tỉnh cam kết cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian cho nhà đầu tư và xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Ông Tuấn cho biết tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, dự kiến dành hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chuyển đổi sang sản xuất xanh. “Doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển, kinh tế địa phương mới bứt phá và đất nước mới phồn vinh”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.