Doanh nhân Gia Lai đoàn kết, đổi mới, khơi thông nguồn lực phát triển

Chính quyền chủ động đồng hành, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư

Chiều 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề “Doanh nhân Gia Lai đoàn kết, đổi mới, khát vọng phát triển”. Chương trình diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Đây không chỉ là dịp ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo cơ hội để doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố niềm tin và cùng hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Nhắc lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương ngày 13/10/1945, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tư tưởng đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục được kế thừa trong các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tinh thần của Nghị quyết số 68 đặt ra yêu cầu thay đổi căn bản cách tiếp cận trong quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Nếu trước đây doanh nghiệp phải tìm đến chính quyền để đề xuất, tháo gỡ khó khăn thì nay chính quyền phải chủ động tìm kiếm, đồng hành với những doanh nghiệp có tâm huyết, trách nhiệm, vừa làm giàu cho mình vừa đóng góp cho đất nước và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Đánh giá về cộng đồng doanh nghiệp sau khi tỉnh Gia Lai mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đã tăng lên khoảng 21.000 doanh nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, điều quan trọng hiện nay là doanh nghiệp cần mạnh dạn nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, thay vì chỉ tập trung tích lũy mà chưa sẵn sàng đầu tư. Với những tiềm năng, dư địa phát triển đang mở ra, sự chủ động của doanh nghiệp địa phương sẽ góp phần quyết định khả năng khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư.

Dù còn những khó khăn, tỉnh đang chuẩn bị nguồn lực và không gian phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Theo dự kiến được Chủ tịch UBND tỉnh nêu tại chương trình, đến hết năm 2026, Gia Lai có thể thu hút khoảng 250-270 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư dự kiến trên 400.000 tỷ đồng. Cùng với các dự án hiện hữu, quy mô đầu tư đang triển khai trong năm 2027 có thể vượt 500 dự án, với tổng vốn khoảng 800.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, bên cạnh việc thu hút các nhà đầu tư lớn từ bên ngoài, sự tham gia của doanh nghiệp địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp Gia Lai cần chủ động tham gia vào các dự án, chuỗi cung ứng và lĩnh vực kinh tế mới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình.

Ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng đối với những doanh nhân đã gắn bó lâu năm với địa phương, vượt qua khó khăn để tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo ông, niềm tin vào môi trường đầu tư và sự điều hành của chính quyền đang góp phần khuyến khích doanh nghiệp tái đầu tư, đưa nguồn lực trong dân vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đầu tư và đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Củng cố sức mạnh cộng đồng, lan tỏa trách nhiệm xã hội

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, khẳng định tôn vinh doanh nhân không chỉ là ghi nhận những kết quả trong sản xuất, kinh doanh mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần dấn thân, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.

UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hiệp hội và phong trào doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

Theo bà Nguyễn Thị Sen, nhìn lại chặng đường phát triển, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã có bước trưởng thành đáng kể. Từ 675 doanh nghiệp năm 2015, Gia Lai hiện có gần 20.300 doanh nghiệp hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 80% GRDP của tỉnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Gia Lai đứng trước nhiều cơ hội trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch và logistics. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh: “Tầm vóc của doanh nghiệp được khẳng định bằng uy tín, vị thế của doanh nghiệp được đo bằng giá trị phụng sự”.

Từ quan điểm đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, phát triển doanh nghiệp cần gắn với đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp cho quê hương. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành thực chất, minh bạch từ các cấp chính quyền; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được kịp thời tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khen thưởng 23 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hiệp hội năm 2026.

Về phía Hiệp hội, bà Nguyễn Thị Sen khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường kết nối hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân đoàn kết, có năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhìn lại hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 11/10, bà Nguyễn Thị Sen tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội; Ban Chấp hành khóa mới gồm 58 ủy viên.

Công ty TNHH TM Ngọc Hoa trao tặng hỗ trợ cho người nghèo 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hiệp hội và phong trào doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026; đồng thời khen thưởng một tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2023-2025. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng khen thưởng tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cùng 23 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hiệp hội năm 2026.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại chương trình:

UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự chương trình.

Bà Nguyễn Thị Sen (trái), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo xã Gào tham dự chương trình.

Đây là dịp để các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố niềm tin và cùng hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

Chương trình còn là dịp để ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế của địa phương.

Công ty CP Chè Bàu Cạn trao tặng hỗ trợ cho người nghèo 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Hoạt động tiếp nhận đóng góp an sinh xã hội từ các doanh nghiệp, doanh nhân, với tổng mức tài trợ được công bố là hơn 1,02 tỷ đồng.

Chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề “Doanh nhân Gia Lai đoàn kết, đổi mới, khát vọng phát triển”.

Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động tiếp nhận đóng góp an sinh xã hội từ các doanh nghiệp, doanh nhân, với tổng mức tài trợ được công bố là hơn 1,02 tỷ đồng. Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.