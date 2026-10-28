Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh đoàn kết, hợp tác, phát triển

Hiện Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh có hơn 1.400 thành viên, sinh hoạt tại 67 câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế. Toàn Hội có 50 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Thượng tướng Bế Xuân Trường tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2023 - 2026, thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội tích cực vận động hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chăm lo an sinh xã hội. Hội đã xây mới 19 căn nhà, sửa chữa 49 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 2,52 tỷ đồng; hỗ trợ cây, con giống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giải quyết việc làm cho 6.000 lao động địa phương, trong đó có con em cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, Hội vận động đóng góp 1,7 tỷ đồng cho chương trình “Vì người nghèo” và cứu trợ thiên tai, dịch bệnh; trao 250 suất học bổng, tổng trị giá 750 triệu đồng, tặng học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và con em cựu chiến binh vượt khó học giỏi.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh còn đóng góp 4,4 tỷ đồng và 1.200 ngày công để nâng cấp đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng đường quê, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

Với phương châm “Đoàn kết - trách nhiệm - đổi mới - hợp tác - phát triển”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động đúng điều lệ và quy định của pháp luật; phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trao cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2026" tặng Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 34 đồng chí.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh được Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trao tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2026"; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.