Doanh nhân cựu chiến binh Cà Mau đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển

Tham dự Đại hội có Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng 130 đại biểu đại diện cho 147 hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh.

130 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 147 hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau.

Kế thừa thành quả hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu giai đoạn 2020-2025, lực lượng doanh nhân CCB toàn tỉnh hiện có quy mô đa dạng, gồm khoảng 6 công ty, 4 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác sản xuất cùng 93 cơ sở, hộ kinh doanh; hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ nuôi trồng, chế biến thuỷ sản công nghệ cao, sản phẩm OCOP đến dịch vụ và năng lượng tái tạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của hội viên vẫn duy trì hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là hội viên và con em CCB. Nhiều điển hình tiêu biểu đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, khẳng định tinh thần vượt khó, năng động trong sản xuất, kinh doanh của CCB.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ còn được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí đóng góp trên 5 tỷ đồng; ủng hộ quỹ thiên tai, bão lụt hơn 1,2 tỷ đồng; trao 11,5 tấn gạo cùng hàng trăm phần quà nghĩa tình đến đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Với những đóng góp thiết thực, giai đoạn 2020-2025, toàn Hội có 285 lượt hội viên đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 110 lượt hội viên được vinh danh cấp Trung ương.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu nhanh chóng kiện toàn bộ máy, xây dựng kênh thông tin số kết nối hội viên; tổ chức ít nhất 2 hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương mỗi năm; đồng thời hình thành các nhóm liên kết ngành hàng thế mạnh của địa phương.

Với tinh thần gương mẫu, khát vọng cống hiến và sự gắn kết chặt chẽ, đội ngũ doanh nhân CCB Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, mong muốn doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau phát huy tinh thần đoàn kết đồng đội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước ý chí tự lực, tự cường của những người lính năm xưa, nay tiếp tục tiên phong trên thương trường.

Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường nhắn nhủ: Đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ đầu tiên cần tiếp tục phát huy bản lĩnh kiên cường, giữ trọn chữ “Tín” và đạo đức kinh doanh; biến tinh thần đoàn kết đồng đội thành sức mạnh liên kết chuỗi giá trị bền vững.

Trước yêu cầu của thời kỳ mới và không gian phát triển rộng mở sau hợp nhất, mỗi hội viên cần mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời luôn đề cao trách nhiệm xã hội, giữ gìn nghĩa tình đồng chí, sẻ chia, nâng đỡ nhau cùng tiến bước.

Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau bức trướng mang dòng chữ vàng: “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển”. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ doanh nhân CCB thời gian qua, đồng thời là kim chỉ nam hành động cho tập thể Hội trong chặng đường 5 năm tới.

Ông Mai Sáu, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 thành viên; Ban Thường vụ 9 thành viên. Ông Mai Sáu (Công ty TNHH Vĩnh Hoà Phát, xã Năm Căn) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau khoá I, nhiệm kỳ 2026 2031 ra mắt Đại hội.