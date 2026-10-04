Doanh nhân Ấn Độ 'cãi' gia đình, quyết cưới cô gái miền Tây

Tháng 3/2024, Nguyễn Như Ý (32 tuổi, quê Hậu Giang) gặp Abhishek Khandelwal (31 tuổi, người Ấn Độ) tại một triển lãm quốc tế ở Cà Mau. Trong lúc tất bật với công việc, Abhishek gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Thấy anh không kịp uống nước, Như Ý chủ động mang đến một ly nước cam. Hành động nhỏ khiến chàng trai Ấn Độ chú ý đến cô gái Việt.

"Khi mới gặp cô ấy, tôi hoàn toàn không có ý định bước vào một mối quan hệ. Tôi quá bận rộn với công việc. Ly nước cam khiến tôi phải chú ý đến cô ấy", Abhishek kể với Tri Thức - Znews.

Anh xin số điện thoại của Như Ý với lý do nhắn lời cảm ơn sau khi hoàn thành công việc. Cô vui vẻ cho liên lạc nhưng nghĩ đó chỉ là lời xã giao.

Tối hôm ấy, tin nhắn cảm ơn thực sự xuất hiện. Từ những câu chuyện liên quan đến công việc, cả hai dần trò chuyện nhiều hơn bằng tiếng Anh. Ban đầu, Như Ý xem đây là cơ hội giao lưu quốc tế, trau dồi ngoại ngữ và trao đổi kiến thức trong lĩnh vực cả hai cùng làm.

Không có lời tỏ tình hay một khoảnh khắc đặc biệt nào, tình cảm cứ thế hình thành sau những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Khoảng 3 tháng sau, cả hai nhận ra mình đã quen với sự xuất hiện của đối phương.

"Không ai nói lời yêu nhưng chúng tôi đều cảm nhận mình đang nghiêng về phía người kia", Như Ý nhớ lại.

Tình yêu lớn dần

Tình yêu vừa chớm nở cũng là lúc Như Ý và Abhishek nhận ra thử thách lớn nhất không nằm ở khoảng cách Việt Nam - Ấn Độ mà đến từ sự khác biệt trong gia đình, văn hóa.

Abhishek xuất thân từ một gia đình lớn ở Patna, miền Bắc Ấn Độ. Khi biết con trai yêu một cô gái nước ngoài, bố mẹ anh lo lắng về những khác biệt văn hóa và cuộc sống sau hôn nhân.

Họ vượt quãng đường hơn 2.000 km đến Bangalore, nơi Abhishek làm việc, để thuyết phục con trai và giới thiệu những cô gái phù hợp với gia đình. Trước áp lực ấy, Abhishek tạm ngưng liên lạc với Như Ý gần nửa tháng. Anh cũng chưa dám nói ngay với bạn gái về những gì đang xảy ra vì sợ cô hy vọng rồi tổn thương.

Trong thời gian đó, Abhishek nhờ một người chị họ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng ở châu Âu giúp thuyết phục bố mẹ. Anh cũng kiên trì kể cho gia đình nghe về Như Ý và mối quan hệ của hai người.

Cuối năm 2024, bố mẹ Abhishek đồng ý gặp Như Ý qua video. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đầu tiên không diễn ra như mong đợi. Khả năng tiếng Anh của Như Ý khi đó chưa đủ tốt để giao tiếp với bố mẹ người yêu.

Sau cuộc gọi, bố mẹ Abhishek đặt câu hỏi: "Nếu ngay cả một cuộc trò chuyện ngắn cũng khó khăn, hai người sẽ làm thế nào để hiểu nhau khi sống chung cả đời?".

Abhishek sang Việt Nam ra mắt gia đình vợ, tập nói tiếng Việt và làm quen với cuộc sống miền Tây.

Nhận xét ấy khiến Như Ý chạnh lòng. Cô vừa chuyển sang làm ngân hàng, công việc chịu áp lực doanh số, nhưng vẫn quyết định dành buổi tối để học tiếng Anh. Có hôm, cô chỉ kịp uống một hộp sữa thay bữa tối để đến lớp.

Những nỗ lực ấy nhanh chóng được nhìn thấy trong cuộc gọi thứ hai. Lần này, Như Ý tự tin và trò chuyện lưu loát hơn với bố mẹ Abhishek.

"Bố mẹ tôi ấn tượng trước sự tiến bộ của Ý. Họ thấy cô ấy đã cố gắng vì mối quan hệ của chúng tôi nên dần đồng ý", Abhishek nói.

Nhưng Như Ý không muốn gia đình chồng chỉ biết mình qua những cuộc gọi. Cô quyết định sang Ấn Độ một tháng để trực tiếp tìm hiểu cuộc sống và gia đình bạn trai.

Trước chuyến đi, Như Ý kể với mẹ về chuyện tình cảm và những khó khăn đang gặp phải. Người mẹ lo con gái sẽ tủi thân nơi đất khách, nhất là khi gia đình bên kia chưa hoàn toàn vui vẻ đón nhận, nên khuyên cô nên cân nhắc việc dừng lại.

Như Ý cho biết cô chưa từng nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân với ai như Abhishek. Thấy con gái đã quyết tâm, mẹ cô không ngăn cản, chỉ dặn: " Nếu khó quá thì về với mẹ".

Như Ý học cách chắp tay chào "Namaste", tìm hiểu các nghi lễ Hindu, ý nghĩa của những dấu chấm trên trán phụ nữ và dần làm quen với cuộc sống của gia đình Abhishek. Sự chủ động tìm hiểu văn hóa khiến khoảng cách giữa cô và gia đình bạn trai dần thu hẹp.

Có lần cả gia đình đi tham quan đền Adiyogi. Như Ý bị say xe, mẹ Abhishek luôn ở bên chăm sóc, mang nước nóng và bảo cô dựa vào mình để ngủ trong suốt hành trình. Những hành động nhỏ ấy khiến Như Ý thay đổi cảm nhận về người phụ nữ trước đây cô vẫn gọi là "mẹ chồng".

Trong thời gian ở Ấn Độ, Như Ý tìm hiểu các nghi lễ Hindu và từng bước hòa nhập với gia đình chồng.

Ngày trở về Việt Nam, Như Ý thấy bố mẹ Abhishek đỏ hoe mắt vì bịn rịn. Họ liên tục hỏi về kế hoạch đám cưới và còn chuẩn bị nhiều món quà gửi cho gia đình cô.

"Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã thực sự có thêm một gia đình", Như Ý nói.

Vài tháng sau, Abhishek sang Việt Nam ra mắt gia đình Như Ý. Để tạo thiện cảm với bố mẹ của nửa kia, anh cạo sạch bộ râu vốn là niềm tự hào của nhiều đàn ông Ấn Độ. Chàng trai làm công việc kinh doanh tự do trở thành một chàng rể giản dị ở miền Tây, thích xem Doraemon và tập nói tiếng Việt.

Cuộc sống làm dâu Ấn Độ

Khi hai bên gia đình dần thân thiết, bố mẹ Abhishek còn chủ động tìm hiểu từng nghi lễ trong đám cưới Việt Nam. Từ Ấn Độ, họ phóng to những bức ảnh mâm quả trên mạng, hỏi Như Ý ý nghĩa từng lễ vật để chuẩn bị cho phù hợp.

Ngày 9/11/2025, đám cưới của hai người diễn ra tại Cần Thơ. Hôn lễ kết hợp những nét văn hóa của hai quốc gia.

Ít ngày sau, cả hai tiếp tục tổ chức một hôn lễ theo nghi thức Hindu tại Patna. Từ đó, Như Ý chính thức trở thành một thành viên trong đại gia đình Khandelwal.

Riêng màn cầu hôn, hai người phải chờ đến khi tham gia chương trình Vợ chồng son mới có dịp thực hiện. Do sống cách xa nhau và không có nhiều thời gian ở cùng trước đám cưới, Abhishek chưa từng tổ chức một màn cầu hôn chính thức cho Như Ý. Màn cầu hôn trên truyền hình vào tháng 9 năm nay vì thế trở thành một kỷ niệm đặc biệt với cô.

Sau khi kết hôn, Như Ý chuyển sang Ấn Độ sinh sống cùng chồng và dần thích nghi với cuộc sống mới.

Đám cưới của Như Ý và Abhishek kết hợp những nét văn hóa Việt Nam và Ấn Độ.

Gia đình Abhishek không đặt ra khuôn mẫu cứng nhắc về cách ăn mặc hay sinh hoạt. Có ngày Như Ý mặc trang phục Ấn Độ, ngày khác cô mặc quần áo Việt Nam. Bữa cơm cũng thay đổi tùy hôm, khi là món Ấn, lúc là những món quê nhà do cô tự nấu.

Điều khiến Như Ý bất ngờ nhất lại đến từ những ngày đầu làm dâu. Theo phong tục gia đình, trong 3 ngày đầu về nhà chồng, cô không phải vào bếp hay làm việc nhà mà chủ yếu mặc đẹp và đi chào hỏi họ hàng.

Sau thời gian sống cùng mẹ chồng, Như Ý nhận ra sự quan tâm ấy không chỉ dành cho những ngày đầu. Mẹ chồng thường tự tay chuẩn bị những bữa cơm, đồng thời học cách nấu một số món Việt để con dâu có thể ăn những món quen thuộc khi về nhà.

Bà cũng chuẩn bị cho Như Ý những bộ trang phục truyền thống, bindi, tika và vòng tay để cô làm quen với văn hóa Ấn Độ.

Điều Như Ý nhớ nhất là cách mẹ chồng giữ liên lạc với con dâu. Có ngày, bà gọi cho cô hơn 10 cuộc chỉ để hỏi han những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống.

"Người Ấn Độ rất quấn quýt bên nhau. Ở gần thì đi đâu cũng đi cùng nhau, ở xa thì nhắn tin, gọi điện liên tục", Như Ý kể.

Vợ chồng Như Ý cũng không tránh khỏi những bất đồng. Tuy nhiên, phần lớn chỉ là những chuyện đời thường.

Như Ý trong những ngày đầu làm quen với văn hóa và cuộc sống của gia đình chồng tại Ấn Độ.

Với Như Ý, cuộc sống ở Ấn Độ cũng khác xa hình dung trước đây của cô. Các lễ hội diễn ra thường xuyên, phụ nữ có dịp mặc trang phục truyền thống, vẽ henna và tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô cho rằng việc tìm hiểu văn hóa của nhau từ trước khi kết hôn giúp cô và chồng hạn chế những va chạm không đáng có.

Hai người dự định năm tới trở về Việt Nam phát triển thêm công việc kinh doanh.

"Chúng tôi mong muốn đưa một số sản phẩm đặc trưng của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, đồng thời tạo thêm những kết nối giữa hai nền văn hóa", Như Ý nói.

Minh Vũ