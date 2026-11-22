Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ phải tuân thủ quy định mới về đứng tên nhập khẩu

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), CBP công bố quy định Heightened Requirements for Foreign Importers of Record dưới hình thức Interim Final Rule (CBP Dec. 26-19, đăng tại 91 FR 69977).

Bên đứng tên nhập khẩu (Importer of Record, viết tắt là IOR) là chủ thể chịu trách nhiệm trước hải quan Mỹ về hồ sơ khai báo, nghĩa vụ thuế và việc tuân thủ các quy định hải quan liên quan. Đây là thay đổi áp dụng đối với hàng nhập khẩu nói chung, không phải yêu cầu riêng đối với thủy sản Việt Nam.

Theo quy định mới, cá nhân đủ điều kiện là IOR của Mỹ nếu là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Đối với tổ chức, ngoài việc được thành lập theo pháp luật Mỹ và hiện diện tại Mỹ, tổ chức phải duy trì một trong hai điều kiện, bao gồm: Ít nhất 51% chủ sở hữu hưởng lợi phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ và có quyền kiểm soát tổ chức, hoặc tổ chức phải trực tiếp sở hữu bất động sản có giá trị đáng kể tại Mỹ, không bị ràng buộc bởi thế chấp hay nghĩa vụ bảo đảm.

Khi xem xét mức độ hiện diện tại Mỹ, CBP có thể căn cứ vào địa điểm kinh doanh chính, hoạt động thực tế, nhân sự, doanh thu và tài sản tại Mỹ.

Trước thay đổi trên từ thị trường nhập khẩu, VASEP khuyến nghị doanh nghiệp thủy sản Việt Nam lưu ý, nếu khách hàng đứng tên nhập khẩu, doanh nghiệp nên xác nhận với khách hàng ai là IOR trên hồ sơ hải quan và phối hợp cung cấp chứng từ lô hàng khi cần. Doanh nghiệp Việt Nam không phải tham gia CTPAT chỉ vì bán hàng sang Mỹ.

Nếu doanh nghiệp hoặc công ty liên kết đứng tên nhập khẩu, cần rà soát tư cách IOR với đại lý hải quan. Việc có công ty con, LLC hoặc mã số EIN tại Mỹ không tự động xác lập tư cách IOR của Mỹ. Nếu thuộc diện IOR nước ngoài, cần kiểm tra tình trạng CTPAT validated của đại lý và thống nhất đại lý sẽ khai thay hay đứng tên, đồng thời rà soát giấy ủy quyền và thông tin định danh theo trường hợp áp dụng.

Nếu giao hàng theo điều kiện DDP hoặc thuê dịch vụ đứng tên nhập khẩu, cần xác nhận bằng văn bản ai thực sự là IOR, ai nộp hồ sơ và bên nào chịu chi phí phát sinh nếu việc thông quan bị chậm. DDP quy định trách nhiệm của người bán về thủ tục nhập khẩu nhưng không tự động xác định ai đủ điều kiện đứng tên theo pháp luật hải quan Mỹ. Nên ưu tiên rà soát các lô dự kiến làm thủ tục tại Mỹ từ ngày 5/1/2027, kể cả hàng đã rời Việt Nam trước ngày này.