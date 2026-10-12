Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang Singapore cần lưu ý gì?

Thông qua các hoạt động trao đổi trực tiếp với phía nhà mua hàng Singapore cũng như nắm rõ thông tin thị trường, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đưa ra những khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu cà phê sang Singapore hoặc muốn tận dụng quốc gia này để xuất khẩu sang nước thứ ba.

Tại báo cáo công bố ngày 12/10 của Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Tham tán thương mại Cao Xuân Thắng cho rằng, khi xuất khẩu sang thị trường này, doanh nghiệp nên ưu tiên cà phê hòa tan và các sản phẩm chế biến có lợi thế.

Việt Nam hiện đứng thứ hai về giá trị cung cấp cà phê thuộc HS210111 và HS210112 cho Singapore, trong đó cà phê hòa tan chiếm phần lớn. Chính vì vậy, doanh nghiệp nên củng cố phân khúc này thông qua nhà nhập khẩu, nhà phân phối nguyên liệu và đối tác phát triển nhãn hàng riêng; đồng thời duy trì chất lượng đồng đều, quy cách phù hợp và khả năng giao hàng ổn định.

Với thế mạnh cà phê Robusta, doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường Singapore thông qua việc đáp ứng các nhu cầu của nhà ran và có sản phẩm chất lượng cao. Theo ông Thắng, doanh nghiệp nên chủ động gửi mẫu, phối hợp thử rang và thử phối trộn, qua đó chứng minh khả năng thay thế một phần nguồn cung đang có của quốc đảo này.

Song song với sự cạnh tranh về giá, doanh nghiệp sẽ cần chú trọng đến tính ổn định giữa các lô hàng (về chất lượng và số lượng) cũng như dịch vụ cung ứng cho phía đối tác.

Ảnh minh họa: Ngọc Linh - Mekong ASEAN

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên phát triển sản phẩm phù hợp với từng kênh tiêu thụ. Đối với khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và văn phòng, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng khi pha, giá thành mỗi khẩu phần và dịch vụ giao hàng.

Với bán lẻ, doanh nghiệp cần đầu tư bao bì, hướng dẫn sử dụng và nhận diện xuất xứ Việt Nam. Doanh nghiệp mới có thể xem xét đến phương án hợp tác nhãn hàng riêng hoặc thử nghiệm một số sản phẩm trước khi mở rộng phân phối.

Ông Thắng cũng lưu ý, các đơn vị cần hoàn thiện hồ sơ và nhãn hàng trước khi xuất khẩu. Doanh nghiệp cần phối hợp với nhà nhập khẩu kiểm tra phân loại sản phẩm, đáp ứng thủ tục của SFA (Cơ quan Quản lý thực phẩm Singapore), nhãn tiếng Anh và các yêu cầu an toàn thực phẩm.

Với cà phê pha sẵn dạng bột, đặc biệt là sản phẩm có đường và kem, doanh nghiệp cần đánh giá công thức theo Nutri – Grade (hệ thống phân loại dinh dưỡng do Chính phủ Singapore ban hành) ngay từ khâu phát triển sản phẩm, chú ý cả hàm lượng đường và chất béo bão hòa.

Doanh nghiệp cũng cần khai thác mạng lưới phân phối của Singapore theo mô hình phù hợp. Đơn cử, doanh nghiệp có thể bán hàng qua thương nhân Singapore nhưng khi giao hàng có thể giao trực tiếp từ Việt Nam tới nước mua cuối cùng, hoặc đưa hàng vào Singapore để lưu kho, chia lô và phân phối tiếp tới các thị trường.

Ông Thắng đánh giá, mô hình thứ hai phù hợp hơn khi có nhiều khách hàng mua lô nhỏ hoặc cần giao nhanh, doanh nghiệp chỉ nên lựa chọn khi lợi ích thương mại đủ bù chi phí vận chuyển, kho bãi và vốn.

Một yếu tố khác doanh nghiệp cần lưu ý là chi phí và điều kiện tái xuất. Trước khi đưa hàng qua Singapore, doanh nghiệp cần xác định khách hàng cuối, so sánh chi phí với xuất khẩu trực tiếp và lựa chọn đối tác logistics phù hợp. Các đơn vị có thể khảo sát kho thuộc cơ chế FTZ (Khu thương mại tự do) hoặc Zero-GST Warehouse (Kho miễn thuế GST) để tối ưu dòng tiền.

Đồng thời, các bên xuất khẩu cần bảo đảm xuất xứ và chứng từ cho thị trường cuối của mình. Theo ông Thắng, tái xuất qua Singapore không tự động làm hàng hóa có xuất xứ Singapore. Doanh nghiệp cần giữ hồ sơ truy xuất và kiểm tra khả năng sử dụng C/O ưu đãi giáp lưng theo hiệp định phù hợp; đồng thời xác minh yêu cầu nhập khẩu của nước đến trước khi chia lô, đóng gói lại hoặc gia công.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ cần lựa chọn đối tác có đầu ra thực tế và mở rộng từng bước. Trong đó, doanh nghiệp nên tiếp cận nhà nhập khẩu, nhà rang và nhà phân phối có kinh nghiệm với đúng nhóm sản phẩm và thị trường mục tiêu, kết hợp các hoạt động kết nối của Thương vụ và hiệp hội ngành hàng. Giai đoạn đầu nên giao lô nhỏ, theo dõi đơn hàng lặp lại, lợi nhuận sau chi phí và thời gian thanh toán trước khi tăng tồn kho hoặc trao quyền phân phối độc quyền.

Việt Nam đứng thứ 14 thị trường nhập khẩu

Năm 2025, Singapore nhập khẩu 16.000 tấn các nhóm cà phê nguyên liệu HS0901, đạt 136,6 triệu USD; xuất khẩu 6.100 tấn với trị giá 77,2 triệu USD.

Thương mại cà phê nguyên liệu của Singapore có đặc điểm là Arabica chưa rang thường được tái xuất mạnh, trong khi Robusta chưa rang lại có tỷ lệ tái xuất thấp và phụ thuộc rất lớn vào nguồn Indonesia.

Thương vụ Việt Nam dẫn số liệu từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp (Enterprise Singapore) cho biết, năm 2025, nguồn cung cà phê nguyên liệu của Singapore (bao gồm cà phê chưa rang và đã rang) tập trung chủ yếu vào Indonesia, Malaysia và Thụy Sĩ, chiếm tổng 46,8% trị giá nhập khẩu.

Cụ thể, Indonesia là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Singapore với 5.000 tấn, trị giá 24,1 triệu USD, chiếm 17,7% kim ngạch và khoảng 31,8% lượng nhập khẩu. Malaysia đứng vị trí thứ hai với 22,4 triệu USD và 2.800 tấn, chiếm 16,4% kim ngạch.

Hai nguồn cung trong khu vực Đông Nam Á trên đã đóng góp khoảng 34% giá trị và 49,3% lượng nhập khẩu cà phê nguyên liệu của Singapore.

Thị trường nhập khẩu lớn thứ ba là Thụy Sĩ với 17,4 triệu USD, chiếm 12,7%, mặc dù khối lượng chỉ đạt 430 tấn, tương đương khoảng 2,7% tổng lượng nhập khẩu.

Các nguồn cung tiếp theo gồm Brazil đạt 12 triệu USD, chiếm 8,8%; Đức đạt 9,4 triệu USD, chiếm 6,9%; Colombia đạt 6,4 triệu USD, chiếm 4,7%; Italy đạt 6,3 triệu USD, chiếm 4,6%. Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc lần lượt chiếm 3,1%, 2,8% và 2,3% tổng trị giá nhập khẩu cà phê nguyên liệu của Singapore.

Với Việt Nam, Singapore nhập khẩu 291 tấn cà phê nguyên liệu, đạt 1,8 triệu USD. Việt Nam hiện là nguồn cung cà phê nguyên liệu thứ 14 tại Singapore, chiếm khoảng 1,3% giá trị.

Ngày 26/6/2026, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã phối hợp với Đại sứ quán, Hiệp hội cà phê Singapore, Hiệp hội cà phê cacao Việt Nam và các đối tác tổ chức Lễ hội cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 tại Singapore. Tại đây, các đối tác đã đánh giá rất cao các sản phẩm cà phê Việt Nam tham gia.

Tham tán thương mại Cao Xuân Thắng cùng các doanh nghiệp Việt chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 tại Singapore. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Singapore