Doanh nghiệp xổ số không được dùng lợi nhuận sau thuế để tăng hoa hồng đại lý

Từ ngày 8/12 sẽ áp dụng cơ chế quản lý tài chính mới với doanh nghiệp xổ số. (Ảnh minh họa)

Nghị định do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ngày 23/10/2026, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, bao gồm các công ty xổ số kiến thiết tại tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Theo quy định, hoa hồng đại lý được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị vé xổ số đã bán. Bộ Tài chính quy định tỷ lệ hoa hồng tối đa trong từng thời kỳ. Doanh nghiệp có trách nhiệm quy định cụ thể mức hoa hồng trong hợp đồng, thanh toán sau khi xác nhận số vé tiêu thụ và đại lý hoàn thành các nghĩa vụ kinh tế theo thỏa thuận.

Đối với đại lý là cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định pháp luật về thuế.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã được đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu không được trích lập quỹ đầu tư phát triển. Hoạt động đầu tư ra bên ngoài cũng chỉ được thực hiện đối với những ngành nghề liên quan trực tiếp đến kinh doanh xổ số.

Nghị định đồng thời quy định, trường hợp quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng có số dư vượt mức tối đa, phần chênh lệch phải được hạch toán vào thu nhập khác tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2026 và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.