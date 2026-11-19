Quy mô tổ hợp công suất 300.000 xe mỗi năm và hai đợt tăng vốn điều lệ

Ngày 18/11, CTCP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch triển khai tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích sử dụng 30.000 m², công suất thiết kế tối đa đạt 300.000 xe mỗi năm khi vận hành đủ ba ca. Theo lộ trình công bố, nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2027, tạo việc làm cho gần 300 lao động tại địa phương từ công nhân sản xuất đến đội ngũ kỹ sư R&D.

Ảnh: AVES

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 9/9/2026 và công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng sản xuất chỉ sau đúng 70 ngày hoạt động. Thay vì tập trung vào một dòng sản phẩm đơn lẻ, AVES định hướng xây dựng hệ sinh thái gồm ba mảng chính là phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT). Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh dẫn số liệu thị trường cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, gần 1/3 lượng xe máy bán ra tại Việt Nam là xe điện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu ra mắt dòng xe máy điện thương mại trong năm 2027, qua đó gia nhập thị trường nội địa cùng các thương hiệu hiện hữu như VinFast.

Về quy mô tài chính, AVES thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng. Dữ liệu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho thấy công ty đã thực hiện hai lần tăng vốn chỉ trong vòng một tháng. Cụ thể, đầu tháng 10/2026, vốn điều lệ được nâng từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng. Đến giữa tháng 10/2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng thêm 17,1 tỷ đồng (tương đương mức tăng khoảng 40,7%), đưa vốn điều lệ lên 59,1 tỷ đồng.

Bố trí trung tâm R&D sát nhà máy và lộ trình đầu tư hạ tầng trước thương mại

Trong chiến lược triển khai dự án, đại diện ban điều hành AVES cho biết doanh nghiệp lựa chọn thứ tự đầu tư bắt đầu từ trung tâm R&D, tiếp đến là nhà máy sản xuất, hai trung tâm hậu mãi quy mô lớn ở hai miền và cuối cùng mới phát triển hệ thống đại lý. Ông Nguyễn Văn Thanh thừa nhận cách làm này phát sinh thêm chi phí và nguồn lực ngay từ giai đoạn chưa có sản phẩm thương mại. Dù vậy, doanh nghiệp xác định đây là phương án giúp củng cố nền tảng kỹ thuật và hỗ trợ hiệu quả hơn cho hệ thống đại lý cũng như người tiêu dùng cuối.

Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc dự án tại Hưng Yên là Trung tâm R&D được đặt ngay cạnh khu vực nhà máy. Cách bố trí này cho phép đội ngũ nghiên cứu và bộ phận kỹ thuật sản xuất trao đổi trực tiếp trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Khi kết quả thử nghiệm phát sinh yêu cầu điều chỉnh chi tiết kỹ thuật, bộ phận thiết kế có thể phối hợp ngay với xưởng sản xuất để xử lý và tích hợp trực tiếp vào quy trình kiểm soát chất lượng, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Lãnh đạo AVES cho biết doanh nghiệp đầu tư đồng thời cho cả khâu nghiên cứu và sản xuất thay vì chỉ tập trung vào hoạt động thương mại, qua đó làm chủ công nghệ lõi và quy trình chế tạo cho thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Để tìm kiếm các giải pháp thiết kế phục vụ sản xuất thực tế, AVES dự kiến công bố kết quả và trao giải cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026 vào ngày 5/12 tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2026. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng, bao gồm 175 triệu đồng tiền mặt cho các hạng mục Thiết kế Ứng dụng, Thiết kế Ý tưởng và giải bình chọn cộng đồng AVES People's Choice. Các tác phẩm có tính ứng dụng cao sẽ được doanh nghiệp xem xét tiếp tục nghiên cứu và phát triển thành sản phẩm thương mại trên cơ sở thỏa thuận với tác giả.