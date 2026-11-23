Giá vốn tăng, lợi nhuận nhà thầu phân hóa

Công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT) ghi nhận doanh thu thuần công ty mẹ đạt gần 229 tỷ đồng trong quý III/2026 vừa qua, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 30%, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 10,9% xuống còn 4,5%. Theo báo cáo tài chính riêng, công ty báo lỗ sau thuế gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 5,9 tỷ đồng dù quy mô doanh thu mở rộng.

Trong văn bản giải trình gửi đến các cổ đông, ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc Sông Đà 10 cho biết, giá dầu diesel phục vụ vận hành máy thi công tăng 22% so với đầu quý và hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Giá các vật liệu chủ yếu như xi măng, cát, đá, nhựa đường, sắt thép cũng tăng mạnh, kéo theo chi phí vận chuyển, nhân công và vật tư phụ. Trong khi đó, doanh nghiệp chưa được thanh toán bù giá vật liệu.

Đẩy nhanh thi công các dự án hạ tầng giao thông tạo thêm nguồn việc cho doanh nghiệp xây lắp. Ảnh: Hà Minh

Bên cạnh biến động giá đầu vào, cơ cấu doanh thu cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Theo Sông Đà 10, hơn một nửa doanh thu công ty mẹ trong quý đến từ hoạt động xây lắp do các đơn vị ngoài công ty thực hiện, với biên lợi nhuận chỉ khoảng 0,5 - 1,5% từ phí thầu chính.

“Lợi nhuận gộp giảm mạnh, không đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí quản lý đã khiến kết quả kinh doanh quý III thua lỗ”, ông Tuấn Anh cho hay.

Áp lực giá vốn cũng xuất hiện tại Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G). Quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 808 tỷ đồng, tăng 18,5%, nhưng giá vốn tăng khoảng 26%, lên 729 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 23,52%, còn 78,9 tỷ đồng. Đại diện CIENCO4 cho biết một số hạng mục thi công xây lắp trong quý có giá vốn tương đối cao. Cùng với khoản lỗ tại các công ty liên doanh, liên kết gia tăng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 89,33%, chỉ còn 4,46 tỷ đồng.

Không chỉ giá vốn thi công, chi phí tài chính cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các nhà thầu, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá vật liệu biến động Theo Công văn 6761/BXD-KTQLXD ngày 8/5/2026 của Bộ Xây dựng, hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định chỉ được điều chỉnh đơn giá trong trường hợp bất khả kháng theo quy định áp dụng; hợp đồng cũng có thể sửa đổi nếu hoàn cảnh thực hiện thay đổi cơ bản. Chủ đầu tư cần phối hợp với nhà thầu đánh giá mức biến động giá, thời điểm ký hợp đồng, khối lượng đã thực hiện, biện pháp hạn chế thiệt hại và đối chiếu quy định pháp luật. Việc sửa đổi phải bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên.

Tuy vậy, không phải doanh nghiệp xây dựng nào cũng ghi nhận biên lợi nhuận thu hẹp. Tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV), doanh thu xây lắp hợp nhất quý III đạt 388,4 tỷ đồng, tăng gần 24%, trong khi giá vốn chỉ tăng 15,3%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp riêng hoạt động xây lắp tăng hơn 160%, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,8% lên 12,3%.

Trong báo cáo phân tích mới đây, các chuyên gia từ Chứng khoán Vikki nhấn mạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng của HHV quý vừa qua được hỗ trợ bởi sự thay đổi trong cơ chế nhận thầu, khả năng chủ động nguồn vật liệu tại một số địa phương và việc khóa giá nguyên vật liệu trong thời hạn từ 6 tháng đến một năm nhằm hạn chế tác động của biến động giá thép, nhựa đường.

Sự cải thiện còn ghi nhận tại một số nhà thầu khác. Quý III/2026, FECON (FCN) tăng biên lợi nhuận gộp hợp nhất từ 13,8% lên 17,3%, dù chi phí tài chính và các khoản dự phòng gia tăng. Tại Tập đoàn Đạt Phương (DPG), doanh thu hợp đồng xây dựng tăng hơn 58%, trong khi giá vốn tăng khoảng 51%, giúp biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng cải thiện từ 6,3% lên 10,6%.

Tăng tốc thi công trước áp lực chi phí

Áp lực kiểm soát chi phí đối với các nhà thầu xây dựng càng đáng chú ý khi hoạt động giải ngân đầu tư công đang được đẩy nhanh trong những tháng cuối năm. Theo Báo cáo số 18586/BTC-ĐTPT ngày 17/11/2026 của Bộ Tài chính, lũy kế đến ngày 12/11, cả nước giải ngân 730.006 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng trong một tuần, từ ngày 5/11-12/11, vốn giải ngân tăng thêm 12.845 tỷ đồng.

Tại các dự án giao thông trọng điểm, tiến độ giải ngân còn nhiều dư địa. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 10/2026, nhóm dự án này giải ngân 121.487 tỷ đồng, mới đạt 66,8% kế hoạch vốn đã phân bổ. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng công trình trong thời gian còn lại của năm kéo theo nhu cầu huy động vật liệu, thiết bị và nhân công, trong khi giá nhiều yếu tố đầu vào vẫn biến động.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá nhựa đường bình quân tháng 10/2026 đạt 26.689 đồng/kg, tăng 16,7% so với tháng trước. Giá đá xây dựng tăng 1,04%, lên khoảng 618.324 đồng/m³, trong khi giá cát có xu hướng tăng do nguồn cung chịu ảnh hưởng từ việc kiểm soát hoạt động khai thác. Bộ Xây dựng dự báo mặt bằng giá vật liệu còn chịu áp lực tăng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, biến động giá không đồng đều giữa các nhóm vật liệu. Điển hình như giá thép xây dựng không ghi nhận nhiều biến động trong các tháng gần đây, dù tiêu thụ thép xây dựng toàn ngành tăng 19,6% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Không ít doanh nghiệp xây dựng đang còn phần công việc lớn trong thời gian tới. Như tại HHV, công ty đã ký mới khoảng 5.300 tỷ đồng hợp đồng trong 9 tháng đầu năm, qua đó nâng với tổng giá trị công việc còn lại khoảng 5.700 tỷ đồng. Khả năng điều chỉnh giá hợp đồng trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động xây lắp. Với hợp đồng trọn gói hoặc đơn giá cố định, nhà thầu có thể phải tự hấp thụ một phần chi phí phát sinh nếu không đáp ứng điều kiện điều chỉnh. Ngược lại, hợp đồng có cơ chế điều chỉnh đơn giá tạo điều kiện phân bổ rủi ro biến động giá giữa các bên theo thỏa thuận

Thực tế quý III/2026, sự phân hóa về biên lợi nhuận giữa các doanh nghiệp xây lắp. Khi nguồn việc xây dựng hạ tầng tiếp tục mở rộng, quy mô hợp đồng và doanh thu ghi nhận phản ánh một phần kết quả. Tuy vậy, phần lợi nhuận giữ lại còn phụ thuộc vào chi phí thực hiện và khả năng thu hồi vốn của từng nhà thầu.

Giá thép xây dựng ổn định giữa đà tăng tiêu thụ Nhu cầu thép xây dựng tiếp tục tăng trong năm 2026, cùng với tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và hoạt động xây dựng trong nước. Tuy nhiên, giá bán thép xây dựng chưa ghi nhận biến động lớn trong những tháng gần đây. Số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy sản lượng tiêu thụ thép xây dựng toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 19,6% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), dù nhu cầu gia tăng, Hòa Phát vẫn duy trì giá niêm yết thép xây dựng CB240 ở mức 14.920 đồng/kg trong suốt tháng 10 và nửa đầu tháng 11. Về các yếu tố đầu vào, giá quặng sắt và than mỡ diễn biến trái chiều. Giá quặng sắt loại giảm hơn đầu năm khoảng 14%. Trong khi đó, giá than mỡ cao cấp FOB Australia bình quân tháng 10 duy trì ở mức 265,8 USD/tấn. Theo TCBS, việc giá quặng giảm chưa tạo ra mức tiết kiệm tương ứng cho các doanh nghiệp luyện thép do chi phí than mỡ còn lớn. Giá bán thép thành phẩm cũng phụ thuộc vào sức cầu, cạnh tranh và độ trễ của các hợp đồng cung ứng.