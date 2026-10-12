Doanh nghiệp xây dựng nông thôn mới

Năm 2026, tỉnh phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn NTM; nhóm xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026 - 2030 tăng từ 1 - 2 tiêu chí trở lên; nhóm xã còn lại phấn đấu tăng từ 3 - 4 chỉ tiêu thuộc các tiêu chí NTM. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2026 và cả giai đoạn, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì việc huy động nguồn lực xã hội hoá, trong đó có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng.

Đại diện Công ty Than Na Dương ủng hộ xã Na Dương kinh phí "xoá nhà tạm, nhà dột nát" năm 2026

Ông Lý Đức Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Song song với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các cấp, ngành liên quan cũng đã tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp tích cực chung tay, góp sức để thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đó có các nội dung liên quan đến xây dựng NTM…

Là đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu năm trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Công ty Than Na Dương (xã Na Dương) luôn tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội nói chung, trong đó có xây dựng NTM. Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Than Na Dương cho biết: Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã ủng hộ, đóng góp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM trên 550 triệu đồng. Trong đó nguồn kinh phí tập trung hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn một số xã như: Ba Sơn, Lợi Bác, Na Dương; hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Lợi Bác…

Tương tự, Công ty TNHH Khai thác mỏ Huyền Sơn (xã Thiện Tân) cũng là một trong những đơn vị điển hình trong việc chung tay ủng hộ xây dựng NTM. Ông Vũ Chí Kiên, Phó Giám đốc công ty cho biết: Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, hằng năm, đơn vị luôn tích cực tham gia chung tay, góp sức xây dựng NTM, đặc biệt là việc triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông, xoá nhà tạm, nhà dột nát… Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã đóng góp 335 triệu đồng để chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn cũng như các chỉ tiêu, tiêu chí NTM.

Cùng với 2 đơn vị kể trên, từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đóng góp tiền của, vật liệu trị giá trên 18 tỷ đồng. Từ nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp đã giúp một số xã triển khai xây dựng hạ tầng (trường học, đường giao thông...); xoá nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các địa bàn bị thiệt hại do thiên tai…

Giai đoạn 2021 - 2025, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp trên 111 tỷ đồng để chung sức xây dựng NTM. Từ nguồn lực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Xuân Hoà, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã đã đóng góp trên 450 triệu đồng để hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, làm đường giao thông nông thôn cùng các hoạt động an sinh xã hội khác. Từ sự góp sức của doanh nghiệp và nguồn lực đầu tư của Nhà nước đã góp phần quan trọng giúp xã Chi Lăng từng bước hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2026. Đến nay, xã đạt 3/10 tiêu chí, 33/47 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu chưa đạt hiện đang được tập trung triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Cùng với xã Chi Lăng, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, việc triển khai, thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được các xã tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó tạo nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra và góp phần xây dựng các vùng quê ngày một giàu đẹp.