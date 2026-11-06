Doanh nghiệp xanh: Khi trách nhiệm môi trường trở thành động lực phát triển

Chuyển đổi xanh bắt đầu từ những lựa chọn thực tế

Trước biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên, chuyển đổi xanh ngày càng được doanh nghiệp quan tâm. Bên cạnh tăng trưởng, doanh nghiệp cần sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm tác động môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở cam kết hay đầu tư lớn mà còn đòi hỏi thay đổi tư duy, cách tổ chức hoạt động và lựa chọn giải pháp phù hợp. Hành trình có thể bắt đầu từ việc nhận diện vấn đề, xác định mục tiêu và từng bước triển khai sáng kiến xanh.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Treebank.

Câu chuyện tại Treebank, Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), mang đến góc nhìn thực tiễn. Qua chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Treebank, chương trình tìm hiểu động lực chuyển đổi, cách triển khai sáng kiến và kinh nghiệm dành cho doanh nghiệp.

Từ câu chuyện Treebank đến hành trình triển khai sáng kiến xanh

Điều gì thúc đẩy Treebank lựa chọn hướng đi xanh? Đơn vị xác định mục tiêu ưu tiên như thế nào và gặp những khó khăn gì khi bắt đầu thực hiện? Đây là những câu hỏi giúp làm rõ quá trình chuyển đổi từ nhận thức đến hành động.

Mỗi tổ chức có điều kiện và thách thức riêng. Việc triển khai sáng kiến xanh có thể đòi hỏi thay đổi cách tổ chức công việc, phân bổ nguồn lực và phối hợp giữa các bên. Vì vậy, lựa chọn giải pháp phù hợp, xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện là những yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động lâu dài.

Từ thực tế tại Treebank, chương trình cũng đặt vấn đề về kết quả đạt được và khả năng lan tỏa của các sáng kiến trong cộng đồng. Kinh nghiệm triển khai, cách vượt qua khó khăn và bài học thực tiễn có thể giúp các doanh nghiệp khác tham khảo, từ đó tìm hướng đi phù hợp với điều kiện của mình.

ESG và bài toán chuyển đổi xanh của doanh nghiệp

Cùng với các sáng kiến bảo vệ môi trường, tiêu chí ESG gồm: Môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị (Governance) được quan tâm trong định hướng phát triển bền vững. Đây là cách tiếp cận giúp doanh nghiệp xem xét tác động môi trường, trách nhiệm xã hội và chất lượng quản trị trong hoạt động.

Với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc áp dụng ESG còn đặt ra băn khoăn về chi phí, nguồn lực và hiệu quả. Thay vì triển khai dàn trải, doanh nghiệp cần xác định vấn đề ưu tiên, lựa chọn mục tiêu phù hợp và xây dựng lộ trình theo khả năng thực tế.

Đánh giá hiệu quả thực chất cũng là yêu cầu quan trọng. Các sáng kiến cần được theo dõi bằng tiêu chí phù hợp, chẳng hạn mức sử dụng tài nguyên, lượng chất thải phát sinh hoặc mức độ tham gia của người lao động. Đánh giá thường xuyên giúp doanh nghiệp nhận diện kết quả, điều chỉnh giải pháp và tránh để chuyển đổi xanh chỉ dừng ở cam kết hay truyền thông.

Từ kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn chuyên môn, câu chuyện Treebank gợi mở những điều doanh nghiệp cần cân nhắc khi bắt đầu hành trình xanh: Lựa chọn đúng điểm khởi đầu, sử dụng nguồn lực hợp lý và hướng đến thay đổi có thể duy trì lâu dài.

Lan tỏa văn hóa xanh bằng hành động cụ thể

Chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự đồng hành của người lao động, đối tác và cộng đồng. Thông điệp “Môi trường xanh - Văn hóa xanh - Hành động xanh” nhấn mạnh mối liên hệ giữa nhận thức, văn hóa ứng xử và hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Khi trách nhiệm môi trường trở thành một phần trong cách tổ chức hoạt động, sáng kiến xanh có thêm cơ hội được duy trì và phát triển. Chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình phù hợp và khuyến khích các bên cùng tham gia cũng góp phần thúc đẩy thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Thông qua câu chuyện Treebank, truyền thông môi trường giúp doanh nghiệp tham khảo kinh nghiệm, tìm cách làm phù hợp và đưa thông điệp phát triển bền vững đến gần hơn với đời sống.

Chuyển đổi xanh không nhất thiết bắt đầu bằng thay đổi lớn lao. Điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp xác định mục tiêu, chủ động triển khai và kiên trì đánh giá kết quả. Từ những sáng kiến phù hợp với thực tế, trách nhiệm môi trường có thể dần trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng và tương lai.