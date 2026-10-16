Doanh nghiệp xăng dầu đua giảm giá: Mách người dân cách chọn cửa hàng giá rẻ

'Ông lớn' đua giảm giá

Chiều 15/10, ít phút sau khi nhà điều hành công bố giá xăng mới cho kỳ điều chỉnh bắt đầu lúc 15h, một thông báo được Tập đoàn Xăng dầu phát đi: Petrolimex công sẽ bán giảm tiếp 300 đồng mỗi lít xăng, dầu so với giá trần cơ quan quản lý yêu cầu.

Không lâu sau đó, một đầu mối xăng dầu lớn khác là PVOIL cũng nhập cuộc. Tổng công ty Dầu Việt Nam tuyên bố giảm thêm 350 đồng so với giá mà cơ quan quản lý công bố.

Dù giảm sâu hơn nhưng PVOIL cho hay việc giảm này được thực hiện 7 ngày, ít hơn 1 nửa so với 14 ngày mà Petrolimex áp dụng.

Tiếp đó, thị trường cũng ghi nhận, Tổng công ty Hoá dầu Quân đội (Mipec) công khai mức giảm giá tương tự như Petrolimex (giảm thêm 300 đồng/lít, kg).

Các doanh nghiệp này đều cho biết, quyết định giảm giá nhằm chia sẻ áp lực chi phí với người dân, doanh nghiệp, đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, ở góc độ thị đường, diễn biến này là điểm rất đáng chú ý của thị trường năng lượng nội địa nhiều năm qua.

Động thái giảm giá này diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương vừa trình lại Chính phủ dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu sau khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa, trong đó có quy định được đặc biệt chú ý thời gian qua: Các thương nhân kinh doanh xăng dầu sẽ quyết định giá bán, thực hiện kê khai giá và kết nối dữ liệu kê khai giá khi điều chỉnh giá để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát.

Giá cạnh tranh, công cụ người tiêu dùng không nên bỏ qua

Quy định này được nhiều chuyên gia và cả đại diện cơ quan soạn thảo kỳ vọng sẽ là bước ngoặt, khiến cho thị trường xăng dầu cạnh tranh thật sự, khi “mỗi cây xăng một giá”, để người mua có thêm nhiều lựa chọn.

Quy định mỗi cây xăng một giá dù chưa ban ra, nhưng thị trường đã có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy sự cạnh tranh.

Bởi vậy, có ý kiến lạc quan còn coi việc doanh nghiệp xăng dầu thi nhau công bố giảm giá bán vào hôm qua như là cú “chạy rốt đa” cho một trong những điểm được chờ đợi nhất của nghị định mới.

Cũng cần phải nói thêm rằng, từ ngày 1/6/2026, App “Quanh tôi” đã được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ra mắt, cho phép người dân tra cứu cửa hàng xăng dầu gần nhất, địa chỉ, đường đi, tình trạng hoạt động, giá bán các loại xăng dầu…

App Quanh tôi

Đây là công cụ hữu ích để biến quyền lựa chọn của người tiêu dùng thành sức ép cạnh tranh thực tế.

Thay vì chỉ biết giá niêm yết tại một cửa hàng quen thuộc, người dân có thể tham khảo các điểm bán lân cận, cân nhắc để lựa chọn mức giá và khoảng cách di chuyển.

Doanh nghiệp vì thế có thêm động lực cải thiện giá bán, chất lượng, dịch vụ...