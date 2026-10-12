Doanh nghiệp xã Phú Xuyên nâng cao hiệu quả sản xuất, chung tay vì an sinh xã hội

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ gỗ thủ công mỹ nghệ ở xã Phú Xuyên đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Ảnh: PV

Nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, xã Phú Xuyên hội tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, sản xuất công nghiệp, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, thương mại- dịch vụ, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...chiếm ưu thế, góp phần quan trọng vào bức tranh tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Xuyên, toàn xã hiện có gần 800 doanh nghiệp đang hoạt động. Nhờ đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã tạo ra giá trị sản phẩm hàng hoá chủ lực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Điểm nổi bật, luỹ kế 9 tháng đầu năm giá trị sản xuất lĩnh vực thương mại- dịch vụ ở xã Phú Xuyên đạt trên 2.534 tỷ đồng, chiếm 43,3% cơ cấu kinh tế; công nghiệp đạt gần 1.462 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thuỷ sản…giá trị sản xuất đều tăng lên.

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Thương mại Hào Phát ở xã Phú Xuyên tập trung sản xuất màn chống muỗi, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: PV

“Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, chúng tôi đã tập trung xây dựng nhà xưởng sản xuất các loại màn chống muỗi phục vụ thị trường nội địa và sản xuất, chế biến hàng lông vũ xuất khẩu sang Trung Quốc. Đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm góp phần tăng doanh thu và tích cực đồng hành tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội”, ông Phạm Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Thương mại Hào Phát cho biết.

Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ở xã Phú Xuyên luôn tích cực tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao học bổng, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ… Qua đó thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm công dân của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

Các doanh nghiệp ở xã Phú Xuyên tích cực hỗ trợ, đồng hành trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" kết nối yêu thương. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Kim Thuần cho biết, riêng năm nay thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chúng tôi đã kết nối nhận đỡ đầu 09 trẻ em, với tổng kinh phí hỗ trợ 54 triệu đồng. Kết quả đó ghi nhận sự chung tay của các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm, góp phần mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Bên cạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đơn vị còn kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn của các doanh nghiệp, nữ doanh nhân là minh chứng sinh động cho tinh thần phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm cộng đồng, đảm bảo thực chất, hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Kim Thuần cho biết.

Lãnh đạo Đảng bộ Doanh nghiệp xã Phú Xuyên tặng hoa chúc mừng tại hội nghị gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân ở thôn Phú Cường. Ảnh: PV

Dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, nhiều cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Qua đó lãnh đạo các cấp kịp thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời kết nối tình cảm giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân với doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững.

“Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, với quê hương thông qua các hoạt động vì an sinh xã hội. Mỗi doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, luôn nêu cao trách nhiệm với cộng đồng, chính là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Vũ Tùng Thiện, Phó Bí thư Đảng bộ Doanh nghiệp xã Phú Xuyên cho biết.