Khẳng định vai trò động lực của kinh tế tư nhân

Đồng chí Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có trên 6.800 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 96.600 tỷ đồng. Riêng 10 tháng năm 2026, có 770 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 33%; tổng vốn đăng ký đạt hơn 5.110 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 68,24% vào tăng trưởng GRDP và khoảng 36% tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Những con số này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sự trưởng thành của đội ngũ doanh nhân Tuyên Quang còn được ghi nhận ở tầm quốc gia với ba doanh nhân tiêu biểu do tỉnh đề cử đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh, trong đó có một doanh nhân thuộc Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Công nhân Công ty gạch Tuynel Hùng An, xã Hùng An tăng ca sản xuất gạch, đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp cuối năm.

Tại buổi gặp mặt, biểu dương cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh vào đầu tháng 10 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; không chỉ tạo ra của cải vật chất, việc làm, đóng góp ngân sách mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trong bối cảnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10,5%/năm giai đoạn 2026-2030, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Cùng đó, việc giải quyết công việc phải thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cần thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời rà soát, phân loại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Về phía doanh nghiệp, cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường; chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trước biến động, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của tỉnh.

Linh hoạt thích ứng, tạo sức bật từ nội lực

Trong cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang, những đơn vị có bề dày hoạt động, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung hàng hóa, năng lượng và phát triển công nghiệp đang tiếp tục khẳng định bản lĩnh trước những biến động của thị trường.

Trải qua 59 năm hình thành và phát triển, sau sáp nhập với Công ty Xăng dầu Hà Giang, quy mô Công ty Xăng dầu Tuyên Quang được mở rộng đáng kể. Đến nay, Công ty có 213 cửa hàng trên địa bàn toàn tỉnh, sản lượng xăng dầu xuất bán hằng năm gần 200 nghìn m3, chiếm khoảng 60% thị phần kinh doanh xăng dầu toàn tỉnh. Mạng lưới phân phối rộng khắp không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh mà còn góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp, nhất là tại các địa bàn -vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Trong 10 tháng năm 2026, Công ty cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn giao; hoạt động kinh doanh duy trì hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Kết quả đó thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong tổ chức lại hoạt động sau sáp nhập, phát huy lợi thế mạng lưới, nâng cao hiệu quả quản lý và chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nếu Công ty Xăng dầu Tuyên Quang giữ nhịp tăng trưởng bằng lợi thế hệ thống phân phối và năng lực cung ứng, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang lại cho thấy nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trước những biến động phức tạp của thị trường. Những tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi như nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là quặng sắt trong nước chưa đáp ứng ổn định nhu cầu sản xuất; giá nguyên, nhiên liệu và chi phí vận chuyển liên tục biến động; thị trường tiêu thụ thép còn nhiều biến động, sức ép cạnh tranh về giá và chất lượng ngày càng lớn.

Trước những khó khăn đan xen, Công ty chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động. Công ty tập trung phát huy nội lực, tìm cách tháo gỡ từng nút thắt trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả đáng ghi nhận: Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng sản xuất của Công ty đạt trên 80% kế hoạch năm; thu nhập bình quân người lao động tăng trên 12 triệu đồng/người/tháng; đóng góp ngân sách năm 2026 dự kiến đạt 100 tỷ đồng. Kết quả không chỉ phản ánh sự phục hồi, ổn định trong hoạt động sản xuất mà còn cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và sự phát triển chung của địa phương.

Thời gian tới vẫn còn nhiều thách thức khi áp lực chi phí, sức mua, thị trường tiêu thụ và yêu cầu cạnh tranh tiếp tục đặt ra những bài toán mới. Tuy nhiên, với sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, những khó khăn cũng chính là phép thử để doanh nghiệp đổi mới, tạo nên nền tảng tăng trưởng vững chắc, cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.