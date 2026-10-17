Doanh nghiệp vượt khó, đóng góp cho ngân sách

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế vừa thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp (DN), vừa góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những DN được ngành thuế tuyên dương mới đây là những điển hình trong phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN).

Nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Trong số 49 DN được tuyên dương vì thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế và có đóng góp tích cực vào NSNN năm 2025, mỗi đơn vị có đặc thù hoạt động riêng nhưng đều chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng duy trì và tăng nguồn nộp ngân sách. Thực tế cho thấy, việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ góp phần tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa phát triển.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước năm 2025.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, Công ty Cổ phần Hồ Tiên Nha Trang hiện tạo việc làm cho 491 lao động. Những năm gần đây, số nộp NSNN của công ty liên tục tăng, từ hơn 46,3 tỷ đồng năm 2023 lên hơn 65,6 tỷ đồng năm 2024; năm 2025 đạt hơn 83,4 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Công ty được Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài chính tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế liên tục từ 3 năm trở lên, đồng thời duy trì tăng trưởng doanh thu và đóng góp tích cực vào NSNN giai đoạn 2023 - 2025.

Theo bà Đào Thị Minh Tuyết - Kế toán trưởng công ty, đơn vị luôn chú trọng thực hiện quy định về thuế, bảo đảm nghĩa vụ với NSNN gắn với yêu cầu quản lý tài chính minh bạch. Năm 2024, công ty chủ động triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các điểm bán hàng trước thời điểm quy định này bắt buộc áp dụng. Với khoảng 80% là khách quốc tế, công ty không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, bổ sung tiện ích nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng 5 sao. Đơn vị cũng quan tâm thực hiện chế độ, chính sách và đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng.

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp may Khatoco. Ảnh Đ.Lâm

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn tại Ninh Thuận nộp NSNN năm 2025 hơn 147,8 tỷ đồng, tăng 54,37% so với năm 2024. Ông Nguyễn Duy Thuần - Giám đốc chi nhánh cho biết, đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, duy trì hoạt động ổn định của máy móc, thiết bị và nhân lực, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cùng với các sản phẩm hiện có, chi nhánh đưa vào sản xuất thêm 2 sản phẩm chủ lực mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng nguồn nộp ngân sách. Đơn vị cũng từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý số liệu, lập báo cáo, kê khai thuế; thường xuyên đối chiếu sản lượng thực tế với dữ liệu tem điện tử để kịp thời phát hiện, điều chỉnh sai lệch, bảo đảm tính chính xác của số liệu báo cáo.

Ở lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, Chi nhánh Petrolimex Ninh Thuận (Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa) nộp NSNN hơn 123,3 tỷ đồng trong năm 2025, tạo việc làm cho 146 lao động. Bên cạnh bảo đảm nguồn cung xăng, dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Đơn vị cũng đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại, mở rộng các mặt hàng nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường, đồng thời nâng cao trình độ người lao động. Ông Ngô Quang Ngọc - Phó Giám đốc chi nhánh chia sẻ: “DN xác định tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động. Bên cạnh đó, chi nhánh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân địa phương”.

Nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Năm 2025, tổng thu NSNN do Thuế tỉnh Khánh Hòa quản lý đạt 37.033 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2024. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu NSNN ước đạt 36.170 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán cả năm và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng DN, hộ kinh doanh và người nộp thuế. Để duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm nguồn thu ổn định lâu dài, ngành thuế cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế, đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển.

Hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hồ Tiên Nha Trang. (Trong ảnh: Khách làm thủ tục lưu trú ngày 14-10)

Theo bà Nguyễn Kim Thái Linh - Phó Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa, mức độ tuân thủ pháp luật thuế của DN không chỉ thể hiện qua số thuế đã nộp mà còn ở việc chấp hành các quy định về kê khai, nộp thuế và thực hiện những nghĩa vụ liên quan. Các DN có mức đóng góp lớn giữ vai trò quan trọng đối với nguồn thu ngân sách, nhưng nguồn thu từ nhóm này vẫn có thể chịu tác động của biến động thị trường và tình hình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh việc phát huy vai trò của các DN chủ lực, tỉnh cần khuyến khích DN nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động, qua đó đa dạng nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn thu lớn.

Thời gian tới, Thuế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ngành thuế sẽ tăng cường ứng dụng các hệ thống thuế điện tử và công nghệ thông tin trong quản lý, phân tích dữ liệu, kiểm soát rủi ro; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ qua các hội nghị đối thoại và nền tảng số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải đáp vướng mắc về thuế.

“Nuôi dưỡng nguồn thu không chỉ là quản lý tốt các khoản thu hiện có mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để DN phát triển, hình thành những nguồn thu mới. Khi DN hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tạo thêm việc làm, nguồn thu ngân sách cũng có cơ sở tăng trưởng ổn định. Vì vậy, Thuế tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, kịp thời triển khai đầy đủ các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước đến đúng đối tượng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tạo nền tảng cho nguồn thu ngân sách bền vững”, bà Nguyễn Kim Thái Linh nhấn mạnh.

Ông NGUYỄN NGỌC TÚ - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa:Cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp NSNN. Việc DN chủ động đổi mới sản xuất, kinh doanh, thích ứng với khó khăn và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của DN mà còn tạo nguồn lực cho tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.