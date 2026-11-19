Đây là số liệu được Anphabe chia sẻ tại Hội nghị nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, tổ chức 18-11, tại TPHCM.

Cụ thể, báo cáo "The Next Productivity Leap - Bước nhảy năng suất tiếp theo" của Anphabe, ghi nhận khoảng cách giữa mức độ ứng dụng AI và hiệu quả doanh nghiệp thu được. Kết quả này dựa trên phản hồi của 156 doanh nghiệp đã triển khai AI.

Ở cấp độ người lao động, 62% cho biết AI giúp tạo bản nháp nhanh hơn, trong khi 43% phải dành thêm thời gian kiểm tra, chỉnh sửa nội dung do công nghệ này tạo ra. Có tới 82% người dùng AI chủ yếu sử dụng công cụ để hỏi đáp hoặc xử lý các tác vụ riêng lẻ.

Doanh nghiệp cũng gặp khó khi tinh gọn bộ máy. Khoảng 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã thực hiện tinh gọn. Trong 405 phản hồi về kết quả, chỉ 12,1% cho biết tổ chức trở nên gọn hơn, vận hành nhanh hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Trong khi đó, 43,5% ghi nhận bộ máy gọn hơn nhưng áp lực công việc tăng mạnh, khiến nhân viên quá tải.

Khảo sát xu hướng người đi làm năm 2026 cho thấy 60% người lao động phản ánh các công việc không cần thiết vẫn chưa được loại bỏ, còn 58% nhận thấy quy trình làm việc chưa được đơn giản hóa. Khi đầu việc và quy trình vẫn giữ nguyên, việc giảm nhân sự có thể làm tăng khối lượng công việc của những người ở lại.

Theo bà Thanh Nguyễn, đại diện Anphabe, doanh nghiệp lâu nay tập trung vào việc tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ và thu hút nhân tài. Kết quả khảo sát cho thấy để những khoản đầu tư này chuyển thành mức tăng năng suất rõ rệt, doanh nghiệp cần thiết kế lại công việc, phát triển năng lực người lao động và xác định cách đưa AI vào từng khâu của quy trình.

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