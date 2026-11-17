Hội nghị làm việc cùng Đoàn khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản của JICA và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác gồm đại diện của hơn 10 doanh nghiệp từ vùng Tohoku phía Đông Bắc Nhật Bản đến thăm Hà Nội, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh, nhu cầu thị trường cũng như các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Đoàn sẽ làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại học Cần Thơ, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đi thăm dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam

Thông qua các buổi làm việc với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan của Việt Nam; tham quan các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA (JICA Biz); cùng với các hoạt động khảo sát thực tế và nghiên cứu thị trường, các thành viên trong đoàn sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về xu hướng phát triển kinh tế, những thách thức trong quá trình phát triển và tiềm năng thị trường của Việt Nam.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp vùng Tohoku mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật đi khảo sát tại Chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội

Thông qua chương trình, đoàn công tác sẽ tìm hiểu các nhu cầu phát triển và xu hướng thị trường tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Đoàn cũng sẽ trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, tổ chức hỗ trợ của Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại tỉnh Ninh Bình, đoàn sẽ tham quan địa điểm triển khai dự án thuộc Chương trình JICA Biz và làm việc với các đối tác tham gia dự án xây dựng chuỗi cung ứng rau và khoai lang giá trị cao bằng phương pháp cải tạo đất Tokushima. Đây là một trong những dự án hướng tới giải quyết các thách thức phát triển kinh tế - xã hội thông qua hợp tác với khu vực tư nhân.

Đại diện các doanh nghiệp vùng Tohoku thảo luận cùng Đại diện Công ty Niinuma Việt Nam

Tại thành phố Cần Thơ, đoàn sẽ làm việc và trao đổi với Đại học Cần Thơ nhằm tìm hiểu sâu hơn về những thách thức mà ngành nông nghiệp và thủy sản tại Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt, cũng như nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối kinh doanh và xây dựng mạng lưới đối tác tại Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vùng Tohoku tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và từng bước triển khai các hoạt động kinh doanh cụ thể tại nước ngoài.

Hoạt động khảo sát lần này được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối thiết thực, thúc đẩy các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ mới từ vùng Tohoku vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.