Khi đứng trên sân khấu Diễn đàn Dữ liệu châu Á - Thái Bình Dương (World Data Summit APAC 2026) tại Kuala Lumpur cuối tháng 10 vừa qua, tôi không chia sẻ với tư cách một chuyên gia công nghệ, mà từ góc nhìn của người điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam.

Giống như hầu hết các nhà sáng lập khác, áp lực lớn nhất của tôi tại 5S Media trong nhiều năm qua luôn là làm sao để phục vụ được nhiều khách hàng hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường, trong điều kiện nguồn lực về nhân sự, ngân sách và thời gian đều có hạn.

Khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc phải đầu tư những hệ thống đắt đỏ hoặc triển khai đồng loạt trên toàn bộ máy. Nhưng từ trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra cách tiếp cận đó rất dễ gây quá tải cho một doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Thay vì làm mọi thứ cùng một lúc, chúng tôi chọn bắt đầu từ một công việc thường xuyên phát sinh, tìm ra điểm nghẽn cụ thể, thử nghiệm thay đổi ở phạm vi vừa phải rồi mới đánh giá kết quả trước khi nhân rộng.

Từ thực tiễn vận hành tại 5S Media, quá trình tổ chức lại cách làm việc dựa trên ứng dụng AI được đúc kết thành chu trình 5 bước mang tên 5-RE Growth Cycle.

Quá trình này cũng tương tự như việc chăm sóc một khu vườn: muốn làm vườn tốt thì trước hết phải tìm hiểu điều kiện đất ban đầu, loại bỏ các yếu tố cản trở như cỏ dại, sắp xếp lại cách bố trí và chăm sóc khu vườn, trang bị kỹ năng cho người làm vườn, sau đó thu hoạch, phân tích hiệu quả rồi mới bắt đầu chu kỳ mới.

Bà Phạm Thị Thu Hằng đứng trên sân khấu Diễn đàn Dữ liệu châu Á - Thái Bình Dương (World Data Summit APAC 2026). Ảnh: NVCC

Với triết lý đó, bước đầu tiên trong chu trình là rà soát (review) nhằm đánh giá toàn diện quy trình, chỉ số quản trị, các điểm nghẽn và xác định những thông tin thực sự cần thiết cho việc ra quyết định.

Tiếp theo là giảm bớt (reduce) thông qua việc nhận diện các công việc lặp lại, cắt bỏ những bước không cần thiết để các nguồn lực có thể sử dụng hiệu quả hơn.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc (restructure), thiết kế lại quy trình, vai trò và cách thức phối hợp trong đội nhóm hay dự án trên cơ sở ứng dụng AI và công nghệ phù hợp.

Song song đó, công tác đào tạo lại (retrain) đóng vai trò then chốt để hỗ trợ người lao động và cấp quản lý phát triển kỹ năng, làm quen với cách làm việc mới, đồng thời xác định rõ trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt. Cuối cùng là lặp lại (repeat), theo dõi kết quả, rút kinh nghiệm, điều chỉnh và tiếp tục cải tiến ở những quy trình tiếp theo.

Trong hoạt động sáng tạo tại 5S Media, chu trình này phát huy hiệu quả rõ rệt ở quy trình thiết kế hình ảnh quảng cáo. Trước đây, đội ngũ thường phải phát triển ý tưởng, tìm nhiều hình ảnh tham khảo để khách hàng lựa chọn, sau đó thiết kế và chỉnh sửa qua nhiều vòng.

Khi ứng dụng AI, đội ngũ có thể tạo ngay các phương án hình ảnh trực quan từ ý tưởng ban đầu để khách hàng hình dung và trao đổi sớm hơn. Sau khi lựa chọn được hướng phù hợp, nhân sự thiết kế tiếp tục phát triển, tinh chỉnh sản phẩm, đội ngũ phụ trách khách hàng thu nhận phản hồi và phối hợp hoàn thiện. Quy trình mới có AI tăng cường này giúp giảm ít nhất 50% thời gian và công sức của đội ngũ.

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, AI rất hữu ích trong việc tổng hợp thông tin từ các nguồn liên quan theo những chỉ số đã được thống nhất. Báo cáo từ AI là cơ sở để người quản lý theo dõi tiến độ và thực hiện công tác quản trị, trong khi việc kiểm chứng dữ liệu, đánh giá bối cảnh và chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng vẫn hoàn toàn thuộc về con người.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, nhà sáng lập và Giám đốc 5S Media. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ đắc lực cho nhiều tác vụ khác như nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch truyền thông và quản trị tri thức trong doanh nghiệp. Khi ứng dụng, doanh nghiệp luôn cần kiểm chứng nguồn thông tin, quản lý chặt chẽ quyền truy cập và duy trì vai trò chuyên môn của nhân sự.

Nhìn nhận kết quả tăng trưởng trong một bối cảnh đầy đủ, báo cáo so sánh cùng kỳ năm 2025 và 2026 của 5S Media cho thấy doanh thu tăng khoảng 20%, trong khi số nhân sự giảm khoảng 10% và quỹ lương không đổi.

Từ các tỷ lệ này, doanh thu tính trên mỗi nhân sự đã tăng khoảng 33%. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố cộng hưởng, bao gồm hoạt động phát triển khách hàng, cơ cấu dự án, cải tiến quy trình và nỗ lực của cả đội ngũ, không thể quy toàn bộ mức tăng trưởng cho AI.

Doanh thu trên mỗi nhân sự cũng cần được xem xét cùng chi phí đầu tư cho công nghệ, biên lợi nhuận, chất lượng dịch vụ và khối lượng công việc để đánh giá tác động một cách đầy đủ hơn.

Cách tiếp cận thực tế mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham khảo khi bắt đầu ứng dụng AI là lựa chọn một quy trình phù hợp, xác định số liệu ban đầu, thử nghiệm cùng đội ngũ và đo lường kết quả theo thời gian.

Các chỉ số cần quan tâm bao gồm thời gian, chất lượng, năng lực triển khai, trải nghiệm khách hàng và hiệu quả tài chính. Khi doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, thời gian và năng lực được tạo thêm có thể dành cho tư duy chiến lược, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm hoặc mở rộng hoạt động.

Việc chuyển hóa những cải thiện nội bộ này thành tăng trưởng thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh, giá dịch vụ và năng lực triển khai. Ở phạm vi rộng hơn, nỗ lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của cộng đồng SME ở mức hai con số sẽ là tiền đề quan trọng góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế theo mục tiêu chung của Chính phủ.