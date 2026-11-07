Doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Thông qua báo cáo đề dẫn, GS, TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam nhấn mạnh, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp cần được đánh giá gắn với chi phí ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái và những tác động đến sức khỏe, sinh kế cộng đồng. Vì vậy, trách nhiệm bảo vệ môi trường phải được thể hiện trong các quyết định đầu tư, lựa chọn công nghệ, tổ chức sản xuất và sử dụng tài nguyên. Hoạt động tài trợ xã hội không thể thay thế nghĩa vụ kiểm soát chất thải, giảm ô nhiễm và khắc phục tác động do hoạt động sản xuất gây ra.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chào mừng.

Các đại biểu cho rằng, trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc chấp hành pháp luật mà phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với quyền lợi của người lao động, người tiêu dùng và cộng đồng.

GS, TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam thông qua báo cáo đề dẫn.

Quang cảnh hội thảo “Doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”.

Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực như quản trị nguồn nước, thích ứng với xâm nhập mặn, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và phát triển nông nghiệp bền vững. Nhiều nghiên cứu, mô hình được đưa ra trao đổi, tập trung vào hoạt động doanh nghiệp cấp nước, bảo tồn tại Vườn quốc gia Tràm Chim và Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tận dụng rơm rạ theo hướng kinh tế tuần hoàn, vận hành cảng và phát triển vận tải đường thủy. Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động doanh nghiệp với khả năng đáp ứng của tài nguyên và sức chịu tải của môi trường.

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Để thúc đẩy chuyển đổi xanh, các đại biểu đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ sạch. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền, nhà khoa học và người dân trong quản lý, sử dụng tài nguyên; đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu và hợp tác giữa các địa phương trong vùng.