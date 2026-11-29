Đại biểu tham quan các mô hình, hệ thống sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Năng lượng là yếu tố đầu vào tác động trực tiếp đến chi phí và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh áp lực tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng gia tăng, sử dụng năng lượng hiệu quả đã trở thành yêu cầu thiết yếu trong sản xuất. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng điện an toàn và khai thác nguồn năng lượng tái tạo, hướng đến sản xuất bền vững.

Biến áp lực chi phí thành lợi thế cạnh tranh

Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn rất lớn. Việc rà soát tình hình sử dụng năng lượng, nhận diện các khâu tiêu hao nhiều điện năng giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả vận hành và tiết giảm chi phí sản xuất.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác dư địa này, Sở Công Thương đã tổ chức các hoạt động cập nhật chính sách, giới thiệu mô hình, công nghệ và giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện mặt trời mái nhà, lưu trữ năng lượng và kiểm toán năng lượng. Qua thực tế, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp ưu tiên những giải pháp dễ thực hiện, ít tốn kém, nhanh thu hồi vốn, sau đó đầu tư giải pháp công nghệ dài hạn, phù hợp với đặc thù sản xuất của từng đơn vị.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ông Mã Khai Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm năng lượng cho biết, việc sử dụng năng lượng hiệu quả cần được triển khai như một chương trình cải tiến liên tục, thay vì chỉ dừng ở các đợt kiểm toán năng lượng định kỳ. Quá trình này đòi hỏi sự phù hợp với đặc thù sản xuất, hệ thống thiết bị và khả năng đầu tư của từng cơ sở. Cụ thể, doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc rà soát dữ liệu tiêu thụ điện, nhiên liệu, sản lượng và thời gian vận hành thiết bị; xác định các khu vực sử dụng năng lượng lớn như: hệ thống lò hơi, khí nén, làm lạnh, máy bơm, quạt, động cơ và dây chuyền sản xuất.

Căn cứ kết quả kiểm toán năng lượng, doanh nghiệp lựa chọn giải pháp ưu tiên theo từng giai đoạn. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp có thể khắc phục tình trạng rò rỉ khí nén, tắt thiết bị khi không tải, điều chỉnh áp suất khí nén, vệ sinh hệ thống làm lạnh, bảo ôn đường ống và thiết bị dẫn hơi, sắp xếp lại lịch vận hành. Ở giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp có thể đầu tư biến tần cho hệ thống bơm, quạt, thay thế bẫy hơi, cải tạo hệ thống lạnh, tối ưu hoạt động lò hơi và lắp đặt đồng hồ đo đếm tại các khu vực tiêu thụ lớn. Về lâu dài, doanh nghiệp hướng đến đổi mới thiết bị hiệu suất cao, thu hồi nhiệt, ứng dụng bơm nhiệt công nghiệp, xây dựng hệ thống giám sát năng lượng và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng như ISO 50001.

Cùng với tối ưu vận hành, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã chủ động đầu tư nguồn điện tại chỗ để giảm chi phí và tăng khả năng tự chủ sản xuất. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV là một trong những đơn vị đi đầu với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất hơn 5 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện sản xuất.

Đại biểu tham quan mô hình, giải pháp công nghệ, tự động hóa trong hoạt động doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tối ưu vận hành, sử dụng năng lượng hiệu quả và nâng cao năng lực sản xuất. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chế biến lúa gạo, may mặc - những ngành tiêu thụ nhiều điện năng. Việc vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp công ty cắt giảm chi phí điện năng, hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống pin mặt trời còn giảm hấp thụ nhiệt cho mái xưởng, hạ nhiệt độ bên trong, giảm nhu cầu điện làm mát và vận hành thiết bị lạnh. Nguồn điện tự dùng này tăng tính tự chủ, hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất khi lưới điện gặp sự cố, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn cho rằng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện nay không đơn thuần là phong trào hay vấn đề môi trường mà đã trở thành giải pháp trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Mỗi kWh điện tiết kiệm đồng nghĩa với một phần chi phí được cắt giảm. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát tình hình sử dụng điện, tăng cường quản lý nhu cầu tiêu thụ, nhận diện các khâu gây lãng phí để cải thiện. Việc đầu tư thiết bị hiệu suất cao phải đi đôi với điều chỉnh quy trình vận hành và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng bài bản.

Chủ động chuyển đổi, đón cơ hội từ năng lượng xanh

Đại biểu tham quan mô hình, giải pháp công nghệ, tự động hóa trong hoạt động doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tối ưu vận hành, sử dụng năng lượng hiệu quả và nâng cao năng lực sản xuất. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phân tích lộ trình chuyển dịch, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế xanh (GREECO) cho biết, tiến trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 được định hình qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung xây dựng nền tảng, kiểm kê khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và lồng ghép các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động doanh nghiệp. Giai đoạn 2030 - 2040 đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, chuyển sang sử dụng năng lượng sạch và điện hóa quy trình sản xuất. Giai đoạn 2040 - 2050 hướng đến trung hòa carbon, góp phần hoàn thành mục tiêu Net Zero quốc gia.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, doanh nghiệp cần coi chuyển dịch năng lượng là khoản đầu tư dài hạn, chủ động xây dựng kế hoạch theo từng mốc: ngắn hạn là từ 1 - 3 năm, trung hạn từ 5 năm và dài hạn là trên 10 năm, phù hợp với điều kiện tài chính thực tế. Để từng bước hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi, bà khuyến nghị tập trung vào 5 nội dung: kiểm kê khí nhà kính để xác định hiện trạng phát thải; kiểm toán năng lượng nhằm nhận diện dư địa tiết giảm chi phí; xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp với đặc thù sản xuất; tích hợp tiêu chuẩn ESG vào hoạt động quản trị; nghiên cứu triển khai các mô hình năng lượng tái tạo khả thi; trong đó, có điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước cần tiếp tục đồng hành thông qua tháo gỡ vướng mắc chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối chuyên gia, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn xanh và đào tạo nhân lực.

Đại biểu tham quan các mô hình, hệ thống sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Thực tế tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV cho thấy, sử dụng năng lượng tái tạo đang trở thành lợi thế trong quá trình tiếp cận đối tác, khách hàng quốc tế. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty cho biết, các đối tác trên thị trường quốc tế đang ngày càng chú trọng tiêu chuẩn môi trường; trong đó, có nguồn năng lượng sử dụng trong sản xuất. Đối với các mặt hàng nông sản chế biến và may mặc, việc sử dụng năng lượng xanh là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, công ty dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống điện mặt trời, nghiên cứu giải pháp lưu trữ năng lượng nhằm đáp ứng tốt hơn các tiêu chí sản xuất xanh và yêu cầu từ đối tác quốc tế.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, để quá trình chuyển dịch đạt hiệu quả, doanh nghiệp cần chủ động quản trị năng lượng, xem đầu tư tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ và sử dụng năng lượng tái tạo là giải pháp mang lại lợi ích lâu dài. Cùng với đó, các đơn vị cung cấp giải pháp và tổ chức tín dụng cần tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng nguồn vốn xanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thêm nguồn lực thực hiện chuyển đổi.

Về phía ngành công thương, thời gian tới, Sở tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách, kết nối với chuyên gia, đơn vị tư vấn và nhà cung cấp công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất. Về lâu dài, Sở sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối cung - cầu điện xanh, triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận và sử dụng nguồn năng lượng sạch cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc chủ động chuyển đổi năng lượng không chỉ góp phần giảm phát thải, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường của thị trường xuất khẩu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển sản xuất bền vững. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, phục vụ mục tiêu đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.