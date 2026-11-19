Các đại biểu tham gia Diễn đàn "Năng lượng cho phát triển bền vững" ngày 19/11.

Ngày 19/11, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Năng lượng cho phát triển bền vững” dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tại đây, các đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã chia sẻ những giải pháp để nhà máy sử dụng thêm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cho phát triển.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, Việt Nam cơ bản duy trì được nguồn cung điện và xăng dầu trước những biến động của thị trường thế giới. Tuy nhiên, nguồn cung năng lượng trong nước vẫn chịu tác động từ biến động nhiên liệu nhập khẩu. Trong khi nhu cầu điện ở miền Bắc tăng, một số dự án nguồn điện và lưới truyền tải chưa theo kịp nhu cầu. Theo đó, việc phát triển năng lượng tái tạo có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu cho doanh nghiệp Việt.

Ông Phòng cho rằng, áp lực giảm phát thải thể hiện rõ ở ngành dệt may, nơi doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu của các nhãn hàng quốc tế để duy trì đơn hàng. Một số doanh nghiệp đã tính đến phương án lắp điện mặt trời áp mái ngay từ khâu thiết kế nhà xưởng. Tuy nhiên, chi phí ban đầu và thời gian thu hồi vốn vẫn là trở ngại. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cấp lưới truyền tải và thúc đẩy hợp tác công - tư để huy động thêm nguồn lực cho việc phát triển năng lượng sạch và bền vững.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phát biểu khai mạc Diễn đàn “Năng lượng cho phát triển bền vững” tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Phòng, thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ số để hiện thực hoá mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57 ra đời đã giúp định hướng xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư vào chuyển đổi số và đổi mới công nghệ để nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản trị. Theo đó, trong quản lý năng lượng, nhà máy có thể sử dụng công tơ điện tử và phần mềm để biết dây chuyền nào tiêu thụ nhiều điện, nhu cầu tăng vào khung giờ nào và hệ thống điện mặt trời đáp ứng được bao nhiêu.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Đăng An, Phó Tổng Giám đốc Vũ Phong Group, cho rằng một trở ngại khi huy động vốn là bên tài trợ khó đánh giá rủi ro của dự án. Lượng điện hệ thống có thể phát, lượng điện được huy động và lượng điện thực tế được thanh toán có thể chênh lệch, ảnh hưởng đến dòng tiền. Khi các bên thống nhất cách đo đếm và đối soát những số liệu này, nhà đầu tư có thêm căn cứ để thẩm định dự án, còn nhà máy có thể kiểm tra chi phí điện theo hợp đồng.

Ông An dẫn trường hợp nhà máy Fuyu, thuộc chuỗi cung ứng của Tập đoàn Foxconn. Theo ông An, hệ thống năng lượng tái tạo được lắp đặt trong bốn tháng mà vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất. Mô hình hợp tác giúp nhà máy sử dụng khoảng 12 triệu kWh điện sạch mỗi năm mà không phải bỏ vốn đầu tư ban đầu. Để nhân rộng các dự án tương tự, ông cũng đã đề xuất việc xây dựng hợp đồng mẫu cho cơ chế mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng. Hợp đồng chuẩn có thể giảm chi phí thẩm định và giúp tổ chức tài chính tập hợp các dự án nhỏ thành danh mục đủ quy mô để huy động vốn.