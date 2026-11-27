Theo kết quả khảo sát hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam được ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính tại AWS Việt Nam & Khu vực Đông Dương, chia sẻ tại sự kiện VSMCamp & CSMO Summit 2026, có 26% doanh nghiệp trong nước đang sử dụng AI. Tỷ lệ này tăng 18% so với năm 2025. Tuy nhiên, nếu xét mức độ tích hợp vào hoạt động kinh doanh và vận hành hằng ngày, chỉ có 8% doanh nghiệp đạt mức tích hợp hoàn toàn.

“Khoảng cách giữa hai con số cho thấy việc tiếp cận và sử dụng AI chưa đồng nghĩa với khả năng khai thác công nghệ này ở quy mô tổ chức. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu đưa AI vào công việc, nhưng phần lớn vẫn dừng ở những ứng dụng riêng lẻ, chưa thực sự thay đổi quy trình vận hành và tạo ra giá trị kinh doanh rõ ràng”, ông Vũ cho biết.

AI ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHƯNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VẪN "ĐỨNG IM"

Theo ông Trần Nguyên Vũ, kết quả khảo sát cho thấy 78% lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam được hỏi tin tưởng AI sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng trong năm tới, trong khi 72% nhận thấy năng suất được cải thiện nhờ công nghệ này.

Ngành tài chính là một trong những lĩnh vực ứng dụng AI nhiều nhất tại Việt Nam. Có 41% doanh nghiệp trong ngành cho biết đã áp dụng AI và ghi nhận hiệu quả, với mức tăng năng suất được báo cáo là 39%. Chăm sóc sức khỏe cũng là ngành có mức độ ứng dụng đáng chú ý. Trong khi đó, bán lẻ và một số lĩnh vực khác chưa phát triển mạnh như tại một số thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, vấn đề không còn nằm ở câu hỏi doanh nghiệp có sử dụng AI hay không, mà là việc ứng dụng đó có chuyển hóa thành kết quả tài chính hay không.

Ông dẫn số liệu cho thấy, trên thế giới, 79% doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng AI, nhưng chỉ 11% cho biết nhìn thấy kết quả và đặc biệt chỉ 1,2% đã triển khai công nghệ này ở quy mô lớn. Ông cũng nhắc tới một báo cáo của MIT năm 2025, theo đó 95% dự án AI của doanh nghiệp vẫn nằm trong phòng thí nghiệm, chưa được đưa đến người dùng và chưa tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Phần lớn ứng dụng AI hiện nay vẫn tập trung vào những công việc tương đối quen thuộc như tóm tắt email, văn bản, tạo tài liệu, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xây dựng nội dung và hình ảnh marketing.

Thực tế, phần lớn ứng dụng AI hiện nay vẫn tập trung vào những công việc tương đối quen thuộc như tóm tắt email, văn bản, tạo tài liệu, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xây dựng nội dung và hình ảnh marketing. Những công cụ này giúp nhân viên tiết kiệm thời gian, cải thiện năng suất cá nhân, nhưng chưa chắc tạo ra thay đổi đáng kể trong kết quả kinh doanh.

Những công việc như tóm tắt email, tạo văn bản có biến thành một mục cụ thể trong báo cáo tài chính hay không? Việc sử dụng AI có làm tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng (conversion), cải thiện trải nghiệm và củng cố niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp hay không? Theo ông, đây mới là những câu hỏi doanh nghiệp cần trả lời khi đánh giá hiệu quả đầu tư AI. Việc nhân viên sử dụng nhiều công cụ AI không đồng nghĩa doanh nghiệp đã tạo ra được giá trị kinh tế tương ứng.

Áp lực chứng minh hiệu quả đầu tư cũng đang gia tăng ở cấp lãnh đạo. Ông Vũ dẫn một báo cáo cho biết 8/10 CEO lo ngại về vị trí công việc của mình nếu không chứng minh được hiệu quả mà công nghệ AI mang lại. Tại Mỹ, khoảng 70% CEO đang chịu sức ép từ hội đồng quản trị về việc giải trình chi tiêu cho AI và lợi nhuận thu được.

KHÔNG THỂ TẠO GIÁ TRỊ LỚN TỪ NHỮNG ỨNG DỤNG AI ĐƠN LẺ

Một trong những nguyên nhân khiến AI chưa tạo ra giá trị tương xứng, theo ông Vũ, là doanh nghiệp vẫn đang tập trung quá nhiều vào những ứng dụng đơn lẻ, thay vì đưa công nghệ vào các quy trình có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Một trong những nguyên nhân khiến AI chưa tạo ra giá trị tương xứng là doanh nghiệp vẫn đang tập trung quá nhiều vào những ứng dụng đơn lẻ, thay vì đưa công nghệ vào các quy trình có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Ông cho biết nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam có rất nhiều ý tưởng và trường hợp sử dụng AI. Tuy nhiên, mỗi trường hợp lại được triển khai thành một dự án riêng biệt. Cách làm này khó bảo đảm tính đồng nhất, khó mở rộng và cũng gây trở ngại cho việc kiểm soát rủi ro.

“Thay vì triển khai hàng trăm dự án riêng lẻ, doanh nghiệp cần xây dựng một nền tảng AI chung để quản lý các ứng dụng, quy trình, chi phí và rủi ro. Cùng với đó, dữ liệu là điều kiện quan trọng để AI có thể hiểu được ngữ cảnh và hoạt động đặc thù của từng doanh nghiệp”, chuyên gia cho biết.

Theo ông, AI sử dụng chung có thể phục vụ nhiều doanh nghiệp, nhưng nếu không được kết nối với dữ liệu riêng, công nghệ này khó có thể hiểu sâu hoạt động và nhu cầu cụ thể của từng tổ chức. Cuộc đua AI hiện nay không còn đơn thuần là lựa chọn mô hình nào thông minh hơn. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều mô hình khác nhau cho những nhiệm vụ khác nhau. Chi phí suy luận của các mô hình đã giảm khoảng 90%, trong khi năng lực công nghệ được cải thiện đáng kể. Những bài toán chưa thể xử lý vào năm 2024 hiện đã có thể được giải quyết bằng các mô hình và agent mới.

70% THÀNH BẠI NẰM Ở CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI THUẬT TOÁN

Bên cạnh nền tảng và dữ liệu, ông Vũ cho rằng một trong những rào cản lớn nhất đối với quá trình mở rộng ứng dụng AI nằm ở con người, quy trình và văn hóa doanh nghiệp.

Ông dẫn một thống kê cho biết 48% nhân viên trong các công ty hiện nay đang sử dụng AI ngầm, tức sử dụng những công cụ chưa được doanh nghiệp cho phép. Đồng thời, hơn một nửa nhân viên chưa tin tưởng vào AI.

Thực trạng này cho thấy tốc độ tiếp cận công nghệ của nhân viên có thể nhanh hơn khả năng xây dựng chính sách và cơ chế quản lý của doanh nghiệp. Nhân viên chủ động tìm đến AI để hỗ trợ công việc, trong khi tổ chức chưa có quy định thống nhất về công cụ được sử dụng, cách thức khai thác dữ liệu và trách nhiệm đối với kết quả do AI tạo ra.

Theo ông Vũ, báo cáo của BCG cho thấy khi CEO hoặc trưởng bộ phận trực tiếp bảo trợ việc sử dụng AI, mức độ tin tưởng của nhân viên có thể tăng lên 55%. Ông cũng dẫn nhận định của BCG rằng 70% thành công của quá trình chuyển đổi AI đến từ con người, quy trình và văn hóa; 20% đến từ công nghệ và 10% từ thuật toán.

“Điều này cho thấy việc đầu tư vào công nghệ mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Nếu không có sự tham gia của lãnh đạo, không thay đổi cách thức tổ chức công việc và không xây dựng được văn hóa sử dụng AI, doanh nghiệp sẽ khó đưa công nghệ vào hoạt động một cách đồng nhất”, ông Vũ nói.

Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp trước hết rà soát các quy trình đang vận hành, lựa chọn từ ba đến năm quy trình có ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính, tỷ lệ chuyển đổi hoặc trải nghiệm khách hàng để ưu tiên ứng dụng AI. Việc lựa chọn cần gắn với những mục tiêu cụ thể, giúp doanh nghiệp có cơ sở đánh giá hiệu quả và thuyết phục lãnh đạo phân bổ thêm nguồn lực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng nền tảng quản lý các dự án và agent AI, chuẩn bị kỹ năng cho nhân viên ở mọi cấp độ, từ người lao động đến CEO, đồng thời xác định rõ kết quả đầu ra cần đạt được và khung thời gian theo dõi. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò bảo trợ của lãnh đạo, cho rằng nếu không có CEO đứng ra thúc đẩy, hành trình ứng dụng AI sẽ rất khó khăn.

“Doanh nghiệp không nên chỉ đưa AI vào để tự động hóa những quy trình cũ, mà cần thay đổi chính các quy trình đó để tận dụng tốt hơn năng lực công nghệ. Bởi nếu vẫn giữ nguyên cách tổ chức và thao tác trước đây, doanh nghiệp sẽ không khai thác hết tiềm năng của AI”, chuyên gia nhấn mạnh. “Dư địa thị trường vẫn còn rất rộng, nhưng phần thưởng chỉ dành cho những nhà lãnh đạo dám thay đổi cách vận hành, biến AI từ một món đồ chơi công nghệ thành cỗ máy kiếm tiền thực thụ”.

70% thành công của quá trình chuyển đổi AI đến từ con người, quy trình và văn hóa; 20% đến từ công nghệ và 10% từ thuật toán.