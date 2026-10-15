Doanh nghiệp Việt ứng dụng AI: Bảo mật dữ liệu trở thành thách thức lớn

Bảo mật và khả năng phục hồi dữ liệu vẫn là những thách thức lớn đối với doanh nghiệp

Ngày 15/10, tại sự kiện báo chí thường niên 2026, Synology công bố kết quả khảo sát về xu hướng và thách thức dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình ứng dụng AI.

Theo khảo sát, 56,7% người tham gia xác định bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là thách thức lớn nhất khi triển khai AI. Tiếp theo là những khó khăn về chất lượng, khả năng tiếp cận dữ liệu và chi phí đầu tư.

Đáng chú ý, khoảng 75% người tham gia ưu tiên hạ tầng tại chỗ hoặc mô hình kết hợp giữa hệ thống nội bộ và điện toán đám mây, trong khi 71,3% xem tăng cường bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp hạ tầng.

Một vấn đề đáng quan tâm là khoảng cách giữa việc trang bị công cụ bảo vệ và khả năng phục hồi dữ liệu. Có đến 97,6% người tham gia cho biết tổ chức đã triển khai công cụ bảo vệ dữ liệu, nhưng chỉ 19,1% rất tự tin có thể nhanh chóng phục hồi sau cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, đồng thời bảo vệ được dữ liệu sao lưu.

Theo ông Antoine Yang, Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á, AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nâng cao hiệu quả làm việc và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng nền tảng dữ liệu đáng tin cậy cùng phương án phục hồi hiệu quả khi xảy ra sự cố.

Từ kết quả khảo sát, Synology xác định ba ưu tiên gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu an toàn, dễ quản lý; tăng khả năng chống chịu trước rủi ro an ninh mạng thông qua sao lưu và phục hồi được kiểm chứng; đồng thời ứng dụng AI nâng cao năng suất nhưng vẫn bảo đảm quyền kiểm soát dữ liệu.

Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam nhấn mạnh, khi doanh nghiệp tin tưởng vào cách dữ liệu được quản lý và bảo vệ, các sáng kiến AI mới có thể chuyển hóa thành kết quả kinh doanh bền vững.