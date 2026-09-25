Doanh nghiệp Việt trước những yêu cầu mới từ thị trường Hoa Kỳ

Để sống sót và bám rễ tại thị trường quy mô nhất thế giới, doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải thay đổi hệ quy chiếu, chuyển từ tư duy "bán hàng sang Mỹ" sang tư duy "làm ăn tại Mỹ". Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với WBS và Citizen Pathway tổ chức hội thảo “Thị trường Hoa Kỳ 2026: Cơ hội, Thách thức và các Giải pháp cho Doanh nghiệp Việt Nam”.

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung trao đổi về những thay đổi trong môi trường thương mại, yêu cầu pháp lý và các vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Một trong những nội dung được đề cập là xu hướng doanh nghiệp không chỉ dừng ở hoạt động xuất khẩu mà cần từng bước nâng cao năng lực quản trị, xây dựng quan hệ đối tác và tìm hiểu sâu hơn về thị trường sở tại.

Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, những thay đổi trong thương mại quốc tế cùng các yêu cầu về tiêu chuẩn, pháp lý và truy xuất nguồn gốc đang đặt ra thêm yêu cầu đối với doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động tại thị trường này.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết Hoa Kỳ là thị trường có quy mô lớn nhưng cũng có những yêu cầu cao về tiêu chuẩn, pháp lý và quản trị. Theo ông, để hoạt động hiệu quả tại thị trường này, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật chính sách, tìm hiểu quy định sở tại và tăng cường quản trị rủi ro trong giao dịch thương mại.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, bên cạnh hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp có thể nghiên cứu các hướng phát triển dài hạn hơn như xây dựng thương hiệu, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Hoa Kỳ.

Tại phiên thảo luận về bối cảnh thương mại, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trao đổi về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, những cơ hội hợp tác và triển vọng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Ông An Thế Dũng, nguyên Tham tán Thương mại tại UK-US, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (Bộ Công Thương), phân tích những thay đổi trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Theo ông, quá trình này tạo thêm điều kiện cho hợp tác kinh tế nhưng đồng thời doanh nghiệp cần chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của thị trường và đối tác.

Một nội dung khác được các diễn giả đề cập là rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại. Luật sư Trần Quốc Bảo, Luật sư điều hành tại Pantheon Law, trao đổi về một số quy định pháp lý và vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi giao dịch với đối tác Hoa Kỳ, trong đó có việc rà soát hợp đồng và nhận diện các rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch.

Bên cạnh các vấn đề về chính sách và pháp lý, hội thảo cũng dành thời gian trao đổi về phương thức tiếp cận thị trường và mở rộng kênh phân phối. Bà Hoàng Diệp Trúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway, chia sẻ một số kinh nghiệm liên quan đến việc tìm kiếm đối tác, xây dựng mạng lưới và phát triển hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Tại tọa đàm “Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh mới”, các diễn giả và đại diện VCCI trao đổi về những khó khăn doanh nghiệp có thể gặp trong quá trình tiếp cận thị trường, từ yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn sản phẩm đến tìm kiếm đối tác và tổ chức kênh phân phối.

Theo VCCI, việc cập nhật thông tin về thị trường, chính sách thương mại và các quy định liên quan sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh tại Hoa Kỳ. VCCI cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, mở rộng thị trường quốc tế.

Hội thảo cũng là dịp để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và đại diện cơ quan, tổ chức liên quan về những vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại với Hoa Kỳ, qua đó có thêm thông tin để cân nhắc phương án tiếp cận thị trường phù hợp./.