Đối tác New Zealand kết nối với Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai. Ảnh: DNCC

Trong khi khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng nhanh, nhiều DN trong nước vẫn gặp khó trong nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp trong nước cần gỡ khó

Số liệu xuất khẩu qua các giai đoạn cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực FDI. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 475 tỷ USD. Trong đó, khu vực DN trong nước đạt 107,9 tỷ USD, giảm 6,1% so với năm trước, chiếm 22,7% tổng kim ngạch. Ngược lại, khu vực FDI đạt 367 tỷ USD, tăng 26,1%, chiếm 77,3%.

Sau 10 tháng của năm 2026, DN trong nước xuất khẩu 93,9 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8%; khu vực FDI đạt 405,3 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Như vậy, dù kim ngạch xuất khẩu của DN trong nước vẫn tăng, tốc độ tăng thấp hơn nhiều so với khu vực FDI. Điều này khiến tỷ trọng đóng góp của DN nội trong tổng kim ngạch xuất khẩu ngày càng thu hẹp.

Tại Đồng Nai, tỷ lệ này khả quan hơn nhưng khu vực DN FDI vẫn chiếm tới 73,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Các tập đoàn FDI có lợi thế về công nghệ, quản trị, mạng lưới cung ứng, thương hiệu và hệ thống phân phối toàn cầu. Nhờ đó, họ có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất, điều chuyển đơn hàng và khai thác hệ thống khách hàng sẵn có. Trong khi đó, nhiều DN nội vẫn tập trung vào gia công, chế biến hoặc cung ứng những công đoạn có giá trị gia tăng thấp. Không ít đơn vị có sản phẩm, kinh nghiệm sản xuất nhưng chưa đủ năng lực đáp ứng đồng thời các yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường.

Vốn tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn. Để thực hiện đơn hàng xuất khẩu, DN thường phải ứng trước chi phí nguyên liệu, tiền lương, vận hành máy móc và tổ chức sản xuất trong thời gian chờ thanh toán. Theo ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn DN Việt Nam có quy mô nhỏ, năng lực tích lũy tài chính hạn chế, gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn.

Chu kỳ thu hồi vốn kéo dài, trong khi những DN thiếu tài sản bảo đảm càng khó vay vốn để mở rộng nhà xưởng, đổi mới thiết bị hoặc đáp ứng đơn hàng lớn. Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu ngày càng quan tâm đến phát thải, sử dụng năng lượng, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện lao động và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Nếu chậm thích ứng, DN có nguy cơ mất đơn hàng dù giá thành sản phẩm vẫn có sức cạnh tranh.

Muốn trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các tập đoàn lớn, DN phải đầu tư máy móc, công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng và đội ngũ nhân lực chuyên môn. Tuy nhiên, đây là những khoản đầu tư dài hạn, vượt quá khả năng tài chính của nhiều DN nhỏ và vừa.

Gia tăng giá trị xuất khẩu

Muốn cải thiện vị thế trên đường đua xuất khẩu, cần nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng giá trị do DN trong nước tạo ra. Tăng trưởng xuất khẩu sẽ thiếu bền vững nếu phần lớn kết quả vẫn phụ thuộc vào khu vực FDI, trong khi DN nội chủ yếu tham gia ở những công đoạn có giá trị thấp.

Trước hết, cần tháo gỡ khó khăn về vốn theo hướng phù hợp với chu kỳ sản xuất và đặc thù đơn hàng xuất khẩu. Theo Chủ tịch Liên đoàn DN Đồng Nai Đặng Văn Điềm, các chương trình tín dụng cần quan tâm hơn đến DN có hợp đồng, phương án sản xuất khả thi và năng lực cung ứng thực tế; đồng thời phát triển các hình thức tài trợ theo đơn hàng, bảo lãnh tín dụng và tài trợ chuỗi cung ứng. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới máy móc, tự động hóa, chuyển đổi số và sản xuất xanh, nhất là đối với DN nhỏ và vừa.

Kế hoạch xúc tiến thương mại của Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 cũng đặt ra nhiệm vụ hỗ trợ hội, hiệp hội, DN, hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. Qua đó tạo điều kiện để DN, nhà đầu tư tiếp cận thị trường, quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận diện và uy tín sản phẩm; từng bước xây dựng hình ảnh sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, đáng tin cậy trên thị trường quốc tế, hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu bền vững và nâng cao kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai có nền tảng công nghiệp, hệ thống khu công nghiệp và cộng đồng DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo. Các ngành: cơ khí, điện - điện tử, chế biến gỗ, dệt may, giày dép và công nghiệp hỗ trợ còn nhiều dư địa phát triển mạng lưới cung ứng trong nước. Vì vậy, bên cạnh thu hút các dự án FDI mới, cần chú trọng kết nối những DN đang hoạt động, tạo điều kiện để DN nội tham gia vào các công đoạn có hàm lượng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao hơn.