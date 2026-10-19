Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội trong chuỗi HORECA

Doanh nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm với khách hàng. (Ảnh: CTV)

Trong những năm gần đây, thị trường HORECA (khách sạn, nhà hàng, cà-phê) tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch, sự mở rộng của các chuỗi khách sạn, nhà hàng, cà phê và F&B (thức ăn và đồ uống) và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ ngày càng cao đang tạo ra nhu cầu lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sự phát triển của HORECA không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà đang từng bước mở rộng đến nhiều địa phương có tiềm năng về du lịch và dịch vụ.

Về lâu dài, với cơ cấu dân số trẻ, sức mua ngày càng tăng và xu hướng tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến chất lượng cũng như trải nghiệm dịch vụ, HORECA đang dần trở thành một kênh phân phối quan trọng và tiềm năng.

Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào kênh HORECA, doanh nghiệp không chỉ cần có sản phẩm tốt. Các doanh nghiệp còn phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn, tính ổn định của nguồn cung, khả năng giao hàng, quy trình kiểm soát, giá cả và dịch vụ hậu mãi.

Giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Đối với doanh nghiệp sản xuất và cung ứng Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, “việc tiếp cận được các hệ thống khách sạn, nhà hàng, chuỗi F&B trong nước và quốc tế không chỉ giúp mở rộng đầu ra, tăng doanh số và thị phần, mà còn giúp nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm và từng bước xây dựng năng lực đáp ứng các thị trường có yêu cầu cao”, ông Lê Anh Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Anh Hoàng, với vai trò là cầu nối, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Và mong muốn tạo thêm một cầu nối thiết thực giữa các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng trong nước với các doanh nghiệp, tập đoàn, chuỗi nhà hàng, khách sạn và F&B đang hoạt động tại Việt Nam.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của kênh HORECA, các tiêu chuẩn và yêu cầu của nhà mua hàng, từ đó chuẩn bị tốt hơn về sản phẩm, năng lực cung ứng và phương thức hợp tác để từng bước đưa sản phẩm của mình vào hệ thống HORECA.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giám đốc Quốc gia Basilur Tea tại Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng HORECA. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm sang tư duy cung cấp giải pháp.

Khách sạn và nhà hàng không chỉ quan tâm đến giá hay chất lượng sản phẩm, mà còn cần nguồn cung ổn định, dịch vụ chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhanh khi có vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần hiểu rõ từng phân khúc khách hàng để đưa ra sản phẩm và chính sách phù hợp.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Phương, từ góc nhìn của Basilur Tea, một nhà cung cấp tốt không chỉ giao sản phẩm, mà còn cần đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và tạo ra giá trị kinh doanh lâu dài.

Đồng thời cho rằng, mối quan hệ HORECA chỉ thực sự hiệu quả khi cả hai bên cùng thay đổi cách tiếp cận. Về phía nhà cung cấp, thay vì chỉ tập trung giới thiệu sản phẩm và giá bán, nên cần tìm hiểu mô hình kinh doanh, đối tượng khách hàng và những khó khăn thực tế của đối tác để đưa ra giải pháp phù hợp.

Về phía khách hàng, việc chia sẻ rõ tiêu chuẩn chất lượng, ngân sách, kế hoạch mua hàng và dự báo nhu cầu sẽ giúp nhà cung cấp chủ động nguồn hàng, xây dựng chính sách phù hợp và hỗ trợ tốt hơn. Sự hợp tác cũng cần dựa trên những cam kết minh bạch và lợi ích công bằng cho cả hai bên.

Ông Miquel Angel, nhà sáng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn MQL Sustainable Tourism Services nhấn mạnh, kênh HORECA là môi trường thuận lợi giúp nâng cao vị thế doanh nghiệp trong nước và gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm F&B được giới thiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Định hướng phát triển của hệ sinh thái HORECA hiện đại không chỉ nằm ở năng lực thương mại mà còn gắn liền với các tiêu chuẩn bền vững, khuyến khích doanh nghiệp chú trọng thực hiện các quy chuẩn về quản lý chất thải cũng như giữ gìn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo các chuyên gia, HORECA không đơn thuần là một kênh tiêu thụ hàng hóa, mà là một hệ sinh thái tạo ra giá trị và trải nghiệm cho khách hàng cuối cùng. Điểm lưu ý đầu tiên mà các nhà cung ứng cần nắm rõ khi tiếp cận phân khúc này là sự khác biệt về vai trò giữa người trực tiếp sử dụng, người thu mua và người ra quyết định.

Do đó, doanh nghiệp muốn tham gia hiệu quả vào kênh HORECA cần tìm hiểu tổng thể cả hệ sinh thái thay vì chỉ tìm kiếm một cá nhân đơn lẻ để giới thiệu sản phẩm.

Qua đó, từng bước chuyển hóa sản phẩm thành giá trị gia tăng qua các khâu sáng tạo ẩm thực, dịch vụ và trải nghiệm nhằm gia tăng doanh số, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu cũng như nắm bắt xu hướng thị trường.