Doanh nghiệp Việt tăng cường năng lực kết nối, mở rộng thị trường

Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và quốc tế. (Ảnh trong bài: BTC)

Sự kiện do Corporate Connections Hanoi A Region tổ chức, hướng tới tạo không gian để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về những yêu cầu mới trong quản trị, chuẩn bị năng lực cho quá trình hội nhập và mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh. Với thông điệp “Where Leaders Connect” (Nơi các nhà lãnh đạo kết nối), chương trình đặt trọng tâm vào việc xây dựng những mối quan hệ dựa trên niềm tin, qua đó mở ra cơ hội hợp tác và tiếp cận thị trường, đối tác, nguồn lực mới.

Bà Nancy Ngô Thị Bích Quyên phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, bà Nancy Ngô Thị Bích Quyên - Giám đốc Điều hành vùng CorporateConnections Hanoi A nhấn mạnh, hành trình “Go Global” không chỉ bắt đầu từ việc đưa sản phẩm ra nước ngoài mà cần được chuẩn bị từ chính nội lực doanh nghiệp. Tư duy của người lãnh đạo, năng lực đội ngũ, hệ thống vận hành và khả năng xây dựng những mối quan hệ phù hợp cần được chuẩn bị đồng thời để doanh nghiệp có thể thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế.

Theo bà Quyên, khi doanh nghiệp hướng tới thị trường quốc tế, yêu cầu đặt ra không chỉ là tìm kiếm khách hàng hay đối tác mới, mà còn là khả năng xây dựng nền tảng đủ vững để thích ứng với những khác biệt về môi trường kinh doanh, văn hóa, tiêu chuẩn và phương thức hợp tác. Vì vậy, việc chuẩn bị từ bên trong cần được thực hiện song song với quá trình mở rộng ra bên ngoài.

Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ về hành trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế.

Tại hội nghị, Giáo sư Phan Văn Trường cho rằng, để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, sự thay đổi cần bắt đầu từ người đứng đầu, từ cách nhìn nhận thị trường, chuẩn bị đội ngũ đến xây dựng hệ thống đủ khả năng vận hành trong một môi trường kinh doanh rộng hơn. Cùng với việc tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, doanh nghiệp cần xác định những giá trị cốt lõi để có thể hội nhập mà không đánh mất bản sắc riêng.

Những chia sẻ này đặt câu chuyện “Go Global” trong một phạm vi rộng hơn việc đưa sản phẩm ra nước ngoài. Khi bước vào những thị trường mới, doanh nghiệp phải thích ứng với khác biệt về văn hóa kinh doanh, tiêu chuẩn vận hành, phương thức đàm phán và yêu cầu quản trị. Năng lực của người lãnh đạo, sự chuẩn bị của đội ngũ và khả năng vận hành của hệ thống vì thế trở thành những yếu tố gắn chặt với quá trình mở rộng thị trường.

Ông Sri Rathi chia sẻ về giá trị của những kết nối trong kinh doanh xuyên biên giới.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Sri Rathi - Phó Chủ tịch CorporateConnections khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh, trong kinh doanh xuyên biên giới, số lượng kết nối không phải yếu tố quyết định. Quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin, duy trì hợp tác lâu dài và tìm thấy sự phù hợp giữa các bên. Những kết nối có chất lượng có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác, thị trường và các cơ hội kinh doanh mới.

Thông điệp này được cụ thể hóa qua các phiên Strategic Business Roundtable (tọa đàm kết nối kinh doanh chiến lược) và Business Leader Matching (kết nối lãnh đạo doanh nghiệp). Tại đây, các lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ những ưu tiên tăng trưởng, nhu cầu về thị trường, đối tác, công nghệ và nguồn lực, qua đó chủ động tìm kiếm những mối quan hệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân ông Sri Rathi.

Việc đưa các hoạt động kết nối có cấu trúc vào chương trình giúp ILS 2026 mở rộng nội dung từ chia sẻ kiến thức sang trao đổi trực tiếp về nhu cầu kinh doanh. Những vấn đề được đặt ra tại các phiên thảo luận có thể tiếp tục được phát triển thông qua các cuộc gặp giữa doanh nghiệp, tạo nền tảng cho những kết nối sau sự kiện.

Bên cạnh các phiên chia sẻ và kết nối, chương trình còn có Gala Dinner, hoạt động chuyển giao Ban Điều hành CorporateConnections, vinh danh các thành viên tiêu biểu và tri ân đối tác, nhà tài trợ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Lãnh đạo Quốc tế 2026 tại Hà Nội.

Thông qua ILS 2026, Corporate Connections Hanoi A Region hướng tới xây dựng một cộng đồng lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy toàn cầu, trong đó các mối quan hệ được phát triển trên nền tảng tin cậy và cùng tạo giá trị. Với doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm những không gian tăng trưởng mới, hành trình vươn ra thị trường quốc tế vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu về sản phẩm và thị trường, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị đồng thời về con người, hệ thống và mạng lưới quan hệ.