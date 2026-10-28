Doanh nghiệp Việt tại Czech chủ động thích ứng với EET 2.0

Đại sứ Dương Hoài Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Tại sự kiện, các đại biểu cho rằng việc chủ động chuẩn bị, tiếp cận thông tin chính xác và sử dụng công cụ quản lý phù hợp sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp thích ứng với quy định mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Dương Hoài Nam nhấn mạnh thông tin về EET 2.0 cần được truyền tải theo cách đơn giản, thiết thực và dễ hiểu. Đối với cộng đồng người Việt, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt đặc biệt hữu ích, nhất là với những doanh nhân lớn tuổi hoặc chưa quen với các quy trình kỹ thuật và thủ tục hành chính phức tạp.

Theo Đại sứ, nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt là doanh nghiệp gia đình quy mô nhỏ, nguồn lực hành chính còn hạn chế. Vì vậy, hệ thống càng dễ hiểu, dễ vận hành thì doanh nghiệp càng thuận lợi trong việc tuân thủ quy định và duy trì hoạt động.

Tại tọa đàm, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho rằng việc Czech chuẩn bị triển khai EET 2.0 thể hiện nỗ lực ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa quản lý thuế, tăng tính minh bạch trong báo cáo doanh thu, thúc đẩy cạnh tranh công bằng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ông Trần Duy Đông Chủ tịch tỉnh Phú Thọ phát biểu. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Ông cũng đề cập những cải cách của Việt Nam trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ, mở rộng kết nối dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số, phần mềm kế toán. Những biện pháp này hướng tới giảm giấy tờ, hạn chế kê khai trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Thái Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, cho rằng khi EET 2.0 đã được quy định và chuẩn bị triển khai, doanh nghiệp cần chủ động tìm cách thích ứng, coi đây là cơ hội cải thiện phương thức quản lý.

Theo ông, mô hình kinh doanh gia đình có thể vận hành linh hoạt ở quy mô nhỏ, nhưng việc thiếu minh bạch dữ liệu và công cụ kiểm soát sẽ trở thành hạn chế khi mở rộng thành chuỗi. Vì vậy, ứng dụng hệ thống quản lý phù hợp và minh bạch hóa dữ liệu là nền tảng giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động hiệu quả, phát triển quy mô.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Tùng, đồng sáng lập Công ty Czech Việt, Chủ tịch Phòng Thương mại Séc – Ban Đối ngoại giữa Séc và Việt Nam, cho biết hệ thống quản lý phù hợp có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, tăng khả năng hợp tác với ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Ông Tùng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý để kịp thời giải quyết vướng mắc. Ông kỳ vọng Bộ Tài chính Séc và các tổ chức cộng đồng tổ chức thêm hội thảo tại nhiều địa phương, kết hợp cung cấp thông tin trực tuyến, giúp người kinh doanh hiểu rõ quy định trước thời điểm áp dụng.

Về hỗ trợ ngôn ngữ, Bộ Tài chính Czech đã có nhân sự gốc Việt hỗ trợ trao đổi bằng tiếng Việt và tiếng Czech; các tài liệu hướng dẫn, tờ thông tin, video và nội dung phục vụ đường dây hỗ trợ doanh nhân Việt Nam cũng đã hoặc đang được chuẩn bị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Schillerová phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Schillerová cho biết chưa thể cam kết ứng dụng EET có phiên bản tiếng Việt, song Bộ Tài chính sẽ xem xét khả năng này. Bà khuyến khích các tiểu thương nêu tình huống thực tế tại cửa hàng, nhà hàng và cơ sở kinh doanh, đồng thời khẳng định việc đặt câu hỏi tại tọa đàm không khiến người tham gia bị kiểm tra hoặc thanh tra.

Ông Ngọc Thành, Giám đốc Công ty Gokasa, cho biết doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan tài chính để điều chỉnh giải pháp phần mềm theo yêu cầu pháp lý và kỹ thuật. Gokasa đã hoàn thành khoảng 95% công tác chuẩn bị, hướng tới hỗ trợ khách hàng cài đặt các chứng chỉ cần thiết trước khi hệ thống vận hành.

Từ kinh nghiệm triển khai EET 1.0 cách đây 10 năm, ông Thành nhận định EET 2.0 vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội phát triển cho doanh nghiệp công nghệ, đồng thời kỳ vọng cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận phản hồi thực tế.

Theo thông tin tại tọa đàm, EET 2.0 không bắt buộc in biên lai giấy hoặc mua thiết bị tính tiền mới. Người kinh doanh có thể sử dụng thiết bị hiện có; các hộ kinh doanh nhỏ cũng có thể truy cập ứng dụng web bằng điện thoại thông minh.

Gian hàng của Công ty Gokasa, chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm theo yêu cầu pháp lý và kỹ thuật liên quan đến thuế. Ảnh: Việt Thắng - P/v TTXVN tại CH Séc

Hệ thống chủ yếu áp dụng với giao dịch trực tiếp giữa người kinh doanh và khách hàng, gồm thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, mã QR và các hình thức trực tiếp khác. Một số khoản thanh toán dựa trên hóa đơn hoặc không diễn ra trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với khách hàng không thuộc diện bắt buộc ghi nhận qua EET.

Với thời gian chuẩn bị còn lại trước ngày 1/1/2027, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng cơ quan chức năng tiếp tục phổ biến thông tin, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và giải đáp vướng mắc, qua đó giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định và nâng cao hiệu quả quản lý.